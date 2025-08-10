5 orações poderosas para o Dia de São Lourenço

Em 10 de agosto é celebrado entre os fiéis da Igreja Católica o Dia de São Lourenço, também conhecido como Lourenço de Huesca, o padroeiro dos diáconos (pessoas que ajudam e servem a igreja), bombeiros e cozinheiros. Na data, são comuns missas em homenagem ao santo espanhol, que enfrentou torturas e ameaças sem deixar de lado a fé e amor a Cristo.

Segundo a história, ele pregou a palavra de Deus em muitos lugares da Europa. No entanto, foi perseguido pelo Imperador Valeriano, que exigia dele os tesouros da Igreja. Para isso, Lourenço solicitou um prazo e reuniu os pobres, idosos, doentes, viúvas e todos aqueles que a Igreja ajudava e, com contentamento, apresentou ao Imperador dizendo: “Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem, e podem ser encontrados em toda parte”. Deste modo, Valeriano o sujeitou a diversas torturas, até que decidiu queimá-lo vivo.

A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de São Lourenço!

1. Oração de São Lourenço

Onipotente Deus, que ao Vosso bem-aventurado mártir São Lourenço destes forças para triunfar os tormentos, concedei-me que se extingam em mim as chamas do pecado. Reparti comigo Vossa coragem para enfrentar os perigos e Vossa fé para depositar em Deus Vossa vida e Vossa alma. Por Cristo, Nosso Senhor, que convosco vive e reina para sempre. Amém!

2. Oração a São Lourenço para proteção

O Soberano e Senhor deu-te, ó mártir, como ajuda, o carvão em brasa: queimado por ele, tu rapidamente depuseste a tenda de barro e herdaste a vida e o reino imortais. Por isso, jubilosamente festejamos a tua memória, ó beatíssimo Lourenço coroado.

Resplandecendo pelo Espírito divino, como carvão em brasa, queimaste a sarça do engano, Lourenço vitorioso, arquidiácono de Cristo: por isso, foste oferecido em holocausto como incenso racional Àquele que te exaltou, atingindo a perfeição pelo fogo.

Protege, pois, de toda a ameaça quantos te honram, ó homem de mente divina.

Orações a São Lourenço clamam por proteção e coragem (Imagem: jorisvo | Shutterstock)

3. Oração para ter coragem e calma

Dai-nos, Senhor, a Graça de sermos sempre resolutos e corajosos para enfrentarmos os combates, em nome da verdade e da fé. Concedei-nos, pela intercessão de Vosso Servo São Lourenço, a graça que vos pedimos. Amém.

4. Oração por graça e misericórdia

São Lourenço, mártir valente e exemplo de fé inabalável, que enfrentaste o sofrimento com coragem e amor a Deus, a ti recorremos em humilde oração.

Ó santo mártir, testemunha da compaixão e da misericórdia divina, intercede por nós junto a Deus Pai, para que possamos experimentar Sua graça de misericórdia em nossas vidas. Roga a Deus por Sua infinita bondade e perdão, guiando-nos para a reconciliação e o amor, e concedendo-nos a graça de compreender e viver a misericórdia divina.

Ó São Lourenço, cuja dedicação aos pobres e necessitados inspira a caridade, ensina-nos a estender nossas mãos para aqueles que sofrem, e a ser instrumentos de alívio e esperança em um mundo necessitado. Que possamos seguir teu exemplo de confiança e devoção a Deus, e que todos os corações aflitos possam encontrar consolo na misericórdia divina, descobrindo a paz e a cura que vêm do Seu amor.

Ó São Lourenço, cuja vida é um testemunho vivo da misericórdia divina, intercede por todos os que clamam por sua graça e perdão, e concede-lhes a graça de experimentar a misericórdia que transforma vidas. Com gratidão e devoção, prometemos louvar teu nome, e seguir teu exemplo de compaixão e fé diante das provações, por toda a nossa vida. Amém.

5. Oração para ter a força de São Lourenço

Ó Deus, doador desse ardor de amor por Ti pelo qual São Lourenço foi extraordinariamente fiel no serviço e glorioso no martírio, concedei que possamos amar o que ele amava e pôr em prática o que ensinou. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que vive e reina Convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.