A vida é repleta de desafios, e em muitos momentos somos tomados pela angústia, pelo medo e pela incerteza. Nessas horas difíceis, a oração se torna um refúgio, um meio de acalmar o coração e fortalecer a alma. Ela não é apenas um pedido de socorro, mas também um ato de fé, uma forma de conexão com Deus ou com o divino, trazendo conforto e esperança.

Veja, a seguir, 5 orações para os momentos de angústia!

1. Oração para libertação da angústia

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pai querido, olha para nós, que estamos cercados por essa dor tão profunda em nossa alma, essa angústia que nos consome dia e noite, assim como olhaste para Teu Filho Jesus pregado na cruz. Que tamanha dor! A mesma que feriu profundamente o coração de Nossa Senhora junto à cruz, mas ali mesmo deste a ela a profunda consolação dos sofrimentos de mãe na morte do Filho.

Queremos, hoje, em nosso sofrimento, experimentar essa mesma consolação, essa mesma cura e graça, para que assim nossa alma aquiete e essa angústia seja entregue a Ti e não nos perturbe mais. Senhor, que em Ti encontremos forças para superar nossa dor e que estas feridas sejam, de fato, lavada e santificada no Sangue redentor de Cristo, e que o bálsamo do Espírito Santo cicatrize toda essa dor profunda que há em nós. Amém!

2. Oração para não perder a fé

Não quero mais ficar olhando para a tempestade que me assusta, Senhor, e me enfraquece a fé; quero apenas olhar para o Senhor, com olhar fixo e confiante, no meio da tormenta e da dúvida. Não me deixe ser engolido pelo medo da tempestade. Ainda que eu tenha de atravessar o vale da morte, não temerei, pois o Senhor vai comigo.

Sei que o Senhor sempre estará comigo para me livrar de todos os perigos. Levanta-se, Deus, pela intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Que sejam dispersos todos os seus inimigos e fujam de Tua face todos os que Vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

3. Oração para deixar as preocupações com Deus

Deus grandioso e misericordioso, a Ti eu entrego todas as minhas ansiedades! Coloco perante o Teu altar toda preocupação que preenche a minha mente e coração nesta hora. Clamo a Ti, por todas as dificuldades que me assolam na família, nos relacionamentos, na saúde, no trabalho, na escola, na justiça, na vida financeira, física, emocional e espiritual.

Deixo tudo aos pés da Tua Cruz. Te entrego os meus projetos, planos e sonhos. Também Te entrego todos os medos, insegurança e frustração. Te entrego as pessoas que me perseguem e me afligem. Te entrego as minhas fraquezas, egoísmo e inquietação. Entrego toda a minha vida aos Teus cuidados.

Por favor, afasta todo estresse pelas coisas que eu não controlo e me ajuda a descansar no Teu amor e bondade. Eu sei que Tu tens cuidado de mim, por isso coloco tudo em Tuas mãos. Confiando na Tua proteção e ajuda, eu peço, em nome de Jesus. Amém!

Ore a Deus para alcançar a paz interior (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Oração para alcançar a paz interior

No alvorecer da esperança, venho Te pedir, Senhor, a paz que restaura os corações aflitos. Desejo a paz, que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas das falas precitadas. Cubra-me com o manto da serenidade, ilumina-me com a luz da bondade e acalma minhas tempestades interiores.

Ensina-me, Senhor, a lição das flores, que, silenciosamente, desabrocham espalhando a beleza da vida e o perfume suave da delicadeza sem nada pedir em troca. Que minha vida irradie a paz das manhãs e o acalento findar das tardes serenas. Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas, sim, uma oferta de amor a Ti.

Fala, Senhor, através do meu olhar! Que eles possam ver além das aparências, e que meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que, antes de me roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor.

Que os ventos contrários da maldade alheia, não ofusquem a beleza da caridade; que os espinhos do julgamento sejam professores para aqueles que ainda precisam aprender a graça de se deixarem florescer de bondade.

Em Tuas mãos, depósito minha esperança de ser para todos o que Tu és para mim: uma fonte inesgotável de misericórdia na qual, agora, adentro para alvejar com Teu amor minha alma aflita e cansada. Amém!

5. Oração para acalmar o coração e a mente em sofrimento

Senhor bendito, concede-nos paz, serenidade e tranquilidade, nesta hora. Tu já disseste na Tua Palavra que neste mundo vamos enfrentar aflições. E de fato, muitas vezes somos assolados por dificuldades, notícias ruins, enfermidades, perdas e problemas graves que tentam roubar a nossa paz. Apesar disso tudo, eu Te peço, amado Salvador: nos ajuda a não esmorecer.

Ajuda-nos a não ficar desesperados com as lutas e provas da vida. Ensina-nos a não perder a fé e a esperança, mesmo quando o sofrimento bate à nossa porta. Tu és o Deus protetor dos aflitos, amigo e consolador daqueles que sofrem. Permanece ao nosso lado e nos sustenta nesta hora! Nós confiamos na Tua bondade, sabemos do Teu cuidado e cremos no Teu poder.

Confiamos no Teu amor incondicional, que nunca abandona os seus filhos. Confiamos na Tua Palavra, que nunca nos deixa sós. Confiamos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu és o nosso Deus soberano, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra! Obrigado, porque podemos descansar à sombra das Tuas mãos. Graças por podermos nos sentir seguros e amparados nos Teus braços fortes e poderosos.

Pai de amor, seja com essa situação urgente! Traz alívio, conforto e paz! Tranquiliza os nossos corações na Tua preciosa presença. Por amor de Cristo, Te pedimos. Amém!