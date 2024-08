5 orações para o Dia de São Domingos de Gusmão

Em 08 de agosto é celebrado entre a comunidade dominicana o ‘Dia de São Domingos de Gusmão’, o santo fundador da Ordem dos Pregadores. Conhecido por sua dedicação aos estudos e caridade, ele é um modelo de adoração entre os fiéis, que, segundo a história, dedicou a vida para servir aos pobres e doentes.

Em 1215, inspirado por suas missões, Domingos fundou o primeiro Mosteiro dos Irmãos Pregadores, mas a ordem religiosa só foi reconhecida pela Santa Sé em 22 de dezembro de 1217, quando o Papa Honório emitiu a aprovação dessa comunidade, que ficou conhecida por sua dedicação ao estudo e ensino da oração.

Dado isso, segundo a crença dos fiéis, certo dia, São Domingos estava rezando no mosteiro quando viu a imagem de Nossa Senhora, que lhe entregou o famoso Rosário Mariano, utilizado pelo santo para converter diversas pessoas, pregando a fé católica. Assim, após cumprir a sua missão junto ao Evangelho, ele entregou a vida a Deus, sendo canonizado pelo Papa Gregório IX em 1234.

A seguir, confira 5 orações para celebrar o Dia de São Domingos de Gusmão!

1. Oração para São Domingos de Gusmão

Ó Pai, pela Vossa misericórdia, São Domingos de Gusmão anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no Vosso conhecimento e viver na Vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

2. Oração a São Domingos junto à Nossa Senhora do Rosário

São Domingos, apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do terço, para que, por meio desta devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, e como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida; por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.

Orações a São Domingos de Gusmão rogam pela sua misericórdia e intercessão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Oração pela misericórdia de São Domingos

Ó São Domingos, zeloso pregador do Evangelho, que sempre foste sensível diante das misérias alheias, estende até nós as promessas que fizeste aos que choravam e passavam por dificuldades, de ajudar-nos lá dos céus com tuas preces.

Ó Deus, que fizestes resplandecer a Vossa Igreja com a obra da pregação de Vosso servo São Domingos, concedeis a todos os homens os bens necessários para viverem dignamente, mas, sobretudo, abundância de bens espirituais.

Amém.

4. Oração pela proteção de São Domingos

Ó glorioso São Domingos, tu que eras um modelo de mortificação e pureza, fortalecendo teu corpo inocente com disciplina, jejuns e vigílias, e mantendo inviolado o lírio de tua castidade, obtém para nós a graça de praticar penitência com um coração generoso e manter intacta a pureza de nossos corpos e nossos corações. (Reze um Pai-Nosso, uma Ave Maria e uma Glória)

Ó grande santo que, inflamado pelo amor divino, encontrou o seu deleite na oração e na íntima união com Deus; interceda por nós para sermos fiéis em nossas orações diárias, amarmos nosso Senhor com ardor e observarmos Seus mandamentos com fidelidade sempre crescente. (Reze um Pai-Nosso, uma Ave Maria e uma Glória)

Ó glorioso São Domingos, que, cheio de zelo pela salvação das almas, pregou o Evangelho sem cessar e estabeleceu a Ordem dos Frades Pregadores para trabalhar pela conversão dos hereges e dos pecadores, rogai a Deus para nós, que Ele nos conceda amar sinceramente a todos os nossos irmãos e cooperar sempre, por nossas orações e boas obras, em sua santificação e salvação eterna. (Reze um Pai-Nosso, uma Ave Maria e uma Glória)

Venha, Senhor, em auxílio da Vossa Igreja São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela Sua doutrina e protegidos pela Sua intercessão. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!

5. Oração a São Domingos por orientação

São Domingos de Gusmão, nosso querido patrono, grande confessor da fé, com toda confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com os dons celestes, confortai o meu coração nos desalentos! Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres!

Vinde orientar-me nas horas decisivas da vida! Dai-me confiança no desânimo e nos sofrimentos! Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto! Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa servir a Deus nesse mundo e viver na eternidade com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Amém!