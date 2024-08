5 orações para o Dia de Santo Agostinho

Em 28 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Agostinho, que deixou um impacto profundo na história cristã e no pensamento ocidental. Nascido em Tagaste, na atual Argélia, no ano 354, Agostinho inicialmente levou uma vida de busca por prazeres e questionamentos filosóficos.

A jornada espiritual o incentivou a abraçar o cristianismo e a se tornar um dos teólogos mais influentes da tradição cristã. As obras dele, como “Confissões” e “A Cidade de Deus”, exploram questões existenciais, éticas e teologias, abordando temas como a natureza da alma, o livre-arbítrio, a graça divina e a relação entre fé e razão.

Ele também desempenhou um papel significativo como Bispo de Hipona, defendendo a fé contra heresias. Seu título de “Doutor da Igreja” se dá por sua profunda contribuição para a compreensão e a expansão da doutrina cristã.

A seguir, confira algumas orações para o Dia de Santo Agostinho!

1. Oração ao Santo Agostinho

Bem-aventurado Santo Agostinho, lembrai-vos, na vossa glória, dos pobres pecadores. Como Vós outrora, eles hoje trilham os caminhos do mal, arrastados pela ignorância ou pelas paixões. Compadecei-vos deles e fazei que, nas suas mentes e nos seus corações, irradie a luz da verdade e triunfe a força da graça a fim de que, à vossa imitação, quebrem os grilhões do pecado que os escraviza, espantem as trevas do erro que os sufoca e, vencidos pela ternura das consolações divinas, a Deus se convertam e vivam como filhos obedientes e soldados destemidos da Igreja. Assim seja. Amém.

2. Oração de agradecimento

Agradecemos pela mensagem divina que nos passa todos os dias, por meio de sua devoção a Jesus Cristo e vossa eterna luta por ter alcançado o caminho cristão. Agradecemos pela pureza que tem em vossas palavras de sabedoria, que nos ampara tão confortavelmente em nosso dia a dia. Agradecemos por ter sido um bispo de alma fortalecida e ter acolhido muitos servos que se encontravam no mundo das trevas.

Agradecemos por ser o doutor da Igreja e, ainda, por abençoar as mãos de todos os médicos quando eles estão realizando seus trabalhos. Agradecemos por ser o padroeiro dos editores, dando-lhes mentes brilhantes, sábias e com discernimento para escrever os fatos do nosso cotidiano. Santo Agostinho querido, somos gratos por ter acreditado em nós e, por isso, rogamos a vós todos os minutos de nossa existência. Amém!

Para Agostinho, a oração era um meio de comunicação direta e íntima com Deus (Imagem: Renata Sedmakova | Shutterstock)

3. Oração para proteção divina

Santo Agostinho, cheio de dignidade, de amor fervoroso e brilho incansável, ampara-nos e protege-nos da infelicidade, do perigo, da calúnia, dando-nos sabedoria, discernimento, calma e presença de amor divino.

Não permita que nos distanciemos da doutrina de Deus, de quem o amor ardoroso e supremo eterniza a nossa vida. Santo Agostinho poderoso, abençoa cada um que lhe procura num momento de socorro, de nostalgia e falta de direção. Santo Agostinho, realiza milagres por nós, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém!

4. Oração para viver na graça divina

Ó excelso doutor da graça, Santo Agostinho, tu que contaste as maravilhas do amor misericordioso operado em tua alma, ajuda-nos a confiar sempre e unicamente na ajuda divina. Ajuda-nos, ó grande Santo Agostinho, a encontrar a Deus “eterna verdade. Verdadeira caridade, desejada eternidade”. Ensina-nos a crer e viver na graça, superando nossos erros e angústias. Acompanha-nos à vida eterna, para amar e louvar incessantemente ao Senhor. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós!

5. Oração ao Santo Agostinho (Paulo VI)

Ó Santo Agostinho, sê para nós mestre de vida interior; faze que nela recuperemos a nós mesmos e que, voltemos ao interior de nossa alma, e que então possamos descobrir, aí dentro, o reflexo, a presença e a ação de Deus. Dóceis ao convite de nosso verdadeiro ser, mais dóceis ainda ao mistério da sua graça, possamos alcançar a sabedoria com a verdade; com a verdade, o amor; com amor, a plenitude da vida que é Deus. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós!