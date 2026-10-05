5 orações para celebrar o Dia de São Benedito com fé

Durante o período colonial, São Benedito tornou-se um dos santos de maior devoção entre a população negra, tanto escravizada quanto liberta, no Brasil. Sua figura representava um importante ponto de identificação para essas comunidades, que encontravam em sua história um símbolo de acolhimento, fé e esperança.

A devoção ao santo também se consolidou como uma forma de resistência cultural, contribuindo para a preservação de vínculos comunitários e de manifestações religiosas em meio às condições de violência e opressão impostas pela escravidão.

Nascido em 1526, na ilha da Sicília, na Itália, Benedito era filho de africanos escravizados e cresceu em uma família católica, seguindo os preceitos religiosos de seus patrões. Ainda bebê, foi alforriado e passou a usar o sobrenome Manasseri, associado à família de seus padrinhos de batismo.

Devoto a Cristo desde pequeno, segundo a tradição, aos 21 anos decidiu se juntar aos eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lanza. Na comunidade religiosa, passou a exercer a função de cozinheiro, destacando-se pela humildade e pela dedicação à vida de fé.

Após a morte do fundador, o papa Paulo IV extinguiu a Irmandade e orientou que os eremitas ingressassem na Ordem de São Francisco de Assis. Assim, Benedito juntou-se ao Convento de Santa Maria de Jesus, onde permaneceu pelo restante de sua vida, dedicando-se à vida religiosa e ao serviço a Deus.

Enquanto em outros lugares sua memória litúrgica é celebrada em 4 de abril, associada à data de sua morte, no Brasil a celebração ocorre em 5 de outubro. A data foi estabelecida em 1983, após uma concessão canônica à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), reforçando a importância da devoção ao santo no país.

A seguir, confira cinco orações para São Benedito!

1. Oração de São Benedito

Ó, São Benedito, o Negro, que acompanhais o Cordeiro onde quer que vá, lembrai-vos de nós que tememos e sofremos longe do Senhor, peregrinando nesta vida cheia de dificuldades.

Vós, que estais dia e noite diante do trono do Altíssimo, que vos alegrais em sua luz em meio às fontes das águas vivas, vós que nada mais temeis por vossa alma, lembrai-vos de nós.

Nós, que clamamos e bradamos aos céus: Salva-nos! Protege-nos! Cura-nos! Plenifica-nos com vossa graça, Senhor!

Nós, que não cessamos de lutar neste cativeiro de nosso corpo, contra inimigos visíveis e invisíveis deste mundo tenebroso, suplicamos ao Eterno: Guia-nos! Defende-nos! Vença esta batalha por nós! Inflama-nos em vosso amor!

Sede para nós, São Benedito, o negro, franciscano servo do Senhor, protetor dos cozinheiros e afrodescendentes, também nosso solícito intercessor e vigia, mantendo desperta a memória do Senhor até que Ele nos faça transbordar com suas graças como a água de uma cachoeira.

Esteja ao nosso lado, São Benedito, que, pela oração, ressuscitastes pessoas e animais, multiplicastes comida, curastes cegos, aleijados, leprosos, doentes mentais, e realizastes tantos outros milagres incontáveis. Com vossa constante intercessão, alcançai-me todas as graças necessárias (fazer um pedido).

Tenho fé, não serei desvalido, pois a oração do justo é eficaz. Amém.

Orações a São Benedito rogam por proteção (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

2. Oração para proteção

Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda a confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com dons celestes, consegui-me as graças que ardentemente desejo, para maior glória de Deus.

Confortai o meu coração nos desalentos. Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto. Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bendizer a Deus neste mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Assim seja. Amém.

3. Oração para superar um momento difícil

Ó, São Benedito, modelo admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor à Maria Santíssima, que colocou seu divino Filho em vossos braços, por aquela suave doçura com que Jesus encheu o vosso coração, eu vos suplico: socorrei-me em todas as minhas necessidades e alcançai-me, de modo especial, a graça que neste momento vos peço (fazer o pedido).

Ó, São Benedito, intercedei por mim, que a vós recorro confiante. Vós, que fostes tão maravilhoso e pródigo no atendimento dos vossos devotos, atendei a minha súplica e concedei-me o que vos peço. Amém.

4. Oração para fazer um pedido

São Benedito, filho de escravizados, que encontraste a verdadeira liberdade servindo a Deus e aos irmãos, independentemente da sua raça ou cor, libertai-me de toda a escravidão, venha ela dos homens ou dos vícios, e ajudai-me a desalojar do meu coração toda a segregação e a reconhecer todos os homens por meus irmãos. São Benedito, amigo de Deus e dos homens, concedei-me a graça que vos peço com todo o coração (fazer o pedido).

Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.

5. Oração para afastar o mal

Ó, bondoso São Benedito, protetor contra as forças do mal, peço a tua intercessão para afastar todo mal que possa me atingir. Com tua luz divina, ilumina meu caminho e protege-me das armadilhas e influências negativas. Concede-me força, coragem e discernimento para enfrentar os desafios do dia a dia. São Benedito, ouve minha prece e afasta de mim todo mal. Amém.