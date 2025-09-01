As orações são uma poderosa ferramenta de proteção e renovação espiritual. Ao direcionar palavras e pensamentos a uma força maior, elas fortalecem a fé, aumentam a esperança e ajudam a afastar energias negativas que podem atrapalhar a vida cotidiana. Além disso, ao abrir o coração durante a oração, cria-se um espaço para novas oportunidades, clareza mental e caminhos mais leves.

A seguir, confira 5 orações para afastar o mal e abrir caminhos!

1. Oração para abrir caminhos e remover energias negativas

Divino Criador, afasta de mim todo mal, toda inveja e qualquer energia negativa que tente bloquear meus caminhos. Envolve-me com Tua luz e proteção, permitindo que eu siga meu destino com confiança e determinação. Que toda negatividade se transforme em luz, que toda barreira seja removida e que minha vida flua com harmonia e paz.

Peço que limpes minha mente, meu coração e meu espírito de todo peso que me impede de avançar. Que minha caminhada seja abençoada e protegida, e que eu sinta Tua presença ao meu lado, me guiando e fortalecendo a cada passo. Amém!

2. Oração a Santo Expedito para afastar o mal

Oh! Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, tu que és o santo guerreiro; tu que és o santo dos aflitos e desamparados; tu que és o santo dos desempregados; tu que és o santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido! (Faça o pedido)

Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar, protegendo minha família, atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Estarei agradecido pelo resto de minha vida e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé.

As orações ajudam a trazer clareza para as decisões da vida (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Oração para abrir caminhos e guiar nas decisões

Pai Celestial, guia-me na direção certa. Em meio às incertezas, dá-me clareza para enxergar a melhor escolha. Que meu caminho seja iluminado por Tua sabedoria e que eu tenha coragem para seguir adiante, confiando em Teus planos. Ajuda-me a ouvir a Tua voz e a perceber os sinais que me conduzem ao melhor destino.

Se houver portas que devem ser fechadas, que eu aceite com serenidade; se houver novas oportunidades, que eu as reconheça e abrace com fé. Que meus passos sejam firmes e que meu coração esteja em paz, sabendo que estou no caminho certo. Que minha vida seja guiada pela Tua luz e que todas as minhas decisões sejam abençoadas. Amém!

4. Oração para proteção e libertação

Grande Deus e senhor da minha alma, quando problemas se apresentam, eu recorro a esta oração, confiando no nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso ser envolvido no poder de Teu Espírito Santo e que toda graça do céu venha ao encontro de minha vida, seja esmagado o império do mal, seja destruída toda obra do maligno, afastada toda perturbação e repreendida a feitiçaria.

Saia toda inveja, afaste-se de mim a maldade, meu corpo seja curado e que haja sobre mim a bênção da prosperidade, progresso em meu trabalho, bonança em meu lar, vitória para meu viver e mais fé para vencer. Com Deus vencerei! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

5. Oração da espada de São Jorge

Ó glorioso guerreiro São Jorge, eu te suplico confiante que serei atendido, neste momento difícil da minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com vossa espada de luta, venha cortar todo mal e principalmente (faça o pedido). Com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater todo mal ou influência negativa que estiver em meu caminho. Amém. São Jorge cavaleiro, guiai-me. São Jorge guerreiro, defendei-me. São Jorge mártir, protegei-me.