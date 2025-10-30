Em momentos de angústia, incerteza ou preocupação, a mente tende a se encher de pensamentos negativos que roubam a paz interior. Nessas horas, a fé pode ser uma poderosa aliada para restaurar o equilíbrio e fortalecer o espírito. A seguir, confira 5 orações e salmos para afastar maus pensamentos e acalmar o coração, que vão te ajudar a reencontrar serenidade e confiança.

1. Oração para se libertar de pensamentos negativos

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Senhor, Deus meu, não vos afastei de mim; Deus meu, olhai para minhas necessidades e valei-me, porque me assaltaram vãos pensamentos e grandes temores afligem minha alma. Como escaparei ileso? Como poderei vencê-los?

Eu irei, dizeis Vós, diante de ti e humilharei os soberbos da terra; abrir-te-ei as portas do cárcere e revelar-te-ei os arcanos secretos. Fazei, Senhor, como dizeis e fujam ante a Vossa face todos os maus pensamentos.

Esta é a minha única esperança e consolação: refugiar-me em Vós, em toda a tribulação; confiar em Vós, invocar-Vos do fundo de minha alma e esperar, pacientemente, Vossa consolação.

2. Oração para acalmar o coração de alguém

Deus de infinita misericórdia, peço que nesse momento toque o coração de (falar nome da pessoa), para que esse ser humano possa pensar melhor sobre suas atitudes, seus problemas e na maneira como vem agindo. Senhor, acalme (falar nome da pessoa), em nome do Precioso Sangue de Jesus. Purifica a alma dessa pessoa, dê paciência e serenidade para viver com mais tranquilidade e compreensão. Pai de infinita misericórdia, afaste tudo que possa interferir de forma negativa. Muita paz hoje e sempre. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém!

3. Oração por equilíbrio emocional e clareza mental

Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez. Amém.

Os salmos ajudam a restaurar a paz interior e a fortalecer a fé em momentos de angústia (Imagem: chayanuphol | Shutterstock)

4. Salmo 4 para afastar preocupações

Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza; tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? (Selá.) Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso; o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis; falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. (Selá).

Oferecei sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém.

5. Salmo 8 contra o desânimo

Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus! Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos Teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste.

Que é o homem mortal para que Te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das Tuas mãos; tudo puseste debaixo de Seus pés: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Amém!