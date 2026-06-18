5 objetos do Feng Shui para atrair amor para o seu lar

O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa que busca harmonizar os ambientes por meio da organização dos espaços, dos elementos e dos objetos ao redor. Quando o assunto é amor, a intenção é criar uma energia mais acolhedora, equilibrada e aberta para conexões afetivas. Nesse sentido, alguns símbolos são tradicionalmente associados ao romance, à parceria e à harmonia nos relacionamentos.

Abaixo, confira cinco objetos do Feng Shui que podem ajudar a ativar a energia do amor!

1. Quartzo rosa

Conhecido como a pedra do amor, o quartzo rosa é um dos objetos mais usados no Feng Shui para estimular sentimentos de carinho, autoestima e harmonia. Ele pode ser colocado no quarto, especialmente na mesa de cabeceira ou em um local próximo à cama, como um símbolo de abertura emocional e equilíbrio nas relações.

2. Duas figuras em pares

No Feng Shui, objetos em dupla representam união e parceria. Esculturas de dois pássaros, dois corações, dois elefantes ou outros símbolos que tragam a ideia de casal ajudam a fortalecer a energia de reciprocidade e companheirismo dentro do ambiente.

Para atrair o amor, escolha flores com aparência delicada (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Flores frescas

As flores representam beleza, renovação e energia de crescimento. Para o amor, o ideal é escolher opções com aparência delicada e colocá-las em ambientes de convivência ou no quarto. É importante evitar flores murchas, pois elas simbolizam uma energia parada ou desgastada.

4. Velas

As velas são associadas ao elemento Fogo, que no Feng Shui representa paixão, entusiasmo e movimento. Colocar velas em pares em um espaço destinado ao romance pode ajudar a criar uma atmosfera mais acolhedora e estimular a energia de conexão e desejo.

5. Pato mandarim

O pato mandarim é um dos símbolos tradicionais mais conhecidos do Feng Shui para relacionamentos. Representando fidelidade, união e parceria duradoura, costuma ser colocado no quarto ou na área do relacionamento da casa, sempre em dupla, reforçando a ideia de equilíbrio entre duas pessoas.

Intenção e cuidado são fundamentais

Além dos objetos, o Feng Shui também valoriza a intenção e a forma como você cuida do ambiente. Um quarto organizado, com espaço livre e elementos que tragam boas sensações, pode ser um convite para novas experiências afetivas e para uma relação mais harmoniosa consigo e com o outro.