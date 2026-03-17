O universo Pokémon nunca para de surpreender — e, desta vez, Pokémon Pokopia chegou para provar isso. Com ideias ousadas e mudanças que fogem do esperado, a novidade está dando o que falar entre os fãs. Não à toa, já figura entre os cinco títulos mais vendidos do Nintendo Switch 2, com 2,2 milhões de cópias em apenas quatro dias após o lançamento, em 5 de março. Entre a crítica, o jogo também conquistou uma avaliação expressiva no Metacritic, com nota 89.

Abaixo, confira 5 novidades de Pokémon Pokopia que ninguém esperava!

1. Foco no gênero cozy game

Apostando em algo mais próximo da vida real, Pokémon Pokopia abandona as batalhas, a captura de monstros e os ginásios, focando o gênero cozy game (jogo aconchegante) de simulação da vida. A proposta substitui as capturas e treinamentos por tarefas de exploração, reconstrução e convivência, permitindo cultivar áreas e decorar espaços no estilo de Animal Crossing e Minecraft. A diferença é que, em Pokopia, cada construção tem uma função no jogo, como transformar o mundo, atrair novos Pokémon e progredir na história.

2. Ditto como protagonista

Ao invés de um treinador humano, a versão coloca o Ditto, que se disfarça de humano, como protagonista. Para isso, o jogador precisa encontrar uma Pokédex perdida com a foto de um treinador e usar um aparelho para copiar sua aparência. A partir daí, o gamer pode explorar o ambiente e, mais do que isso, fazer amizade com outros Pokémon locais.

3. Interação com Pokémon

Ao fazer amizade com outros Pokémon, o usuário pode interagir com eles de maneiras inusitadas, como usar o jato d’água de Squirtle para regar plantas ou as habilidades de Bulbasaur para criar e expandir áreas verdes. Essa socialização pode ser utilizada para elevar o nível do ambiente, já que o Ditto também pode aprender/copiar seus talentos. Segundo informações disponíveis no site oficial da Nintendo, quanto mais isso for feito “mais Pokémon aparecerão para que você os conheça e aprenda com eles. Você pode até encontrar um Legendary Pokémon”.

Pokémon Pokopia conta com eventos temporários que permitem obter criaturas que não estão disponíveis fora dessas ocasiões (Imagem: Reprodução digital | Nintendo, Game Freak e Omega Force)

4. Eventos temporários

Como extra para conhecer novos Pokémon, Pokopia recebe eventos temporários que permitem obter criaturas que não estão disponíveis fora dessas ocasiões. O modo também adiciona desafios e itens temáticos por tempo limitado, mas fica disponível apenas para cidades com um Pokémon Center reconstruído, não sendo acessível nas Cloud Islands.

5. Multijogador cooperativo

Para aumentar a diversão, o usuário pode se aventurar com até três amigos no modo multijogador, por comunicação local sem fio ou via Nintendo Switch Online. Nesse caso, basta convidar participantes para explorar a ilha principal ou criar um território “em branco”, totalmente separado do progresso do modo história. O recurso se torna ainda mais interessante porque, mesmo quando o anfitrião não está online, os demais podem acessar os espaços e continuar o desenvolvimento do ambiente.