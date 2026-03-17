O universo Pokémon nunca para de surpreender — e, desta vez, Pokémon Pokopia chegou para provar isso. Com ideias ousadas e mudanças que fogem do esperado, a novidade está dando o que falar entre os fãs. Não à toa, já figura entre os cinco títulos mais vendidos do Nintendo Switch 2, com 2,2 milhões de cópias em apenas quatro dias após o lançamento, em 5 de março. Entre a crítica, o jogo também conquistou uma avaliação expressiva no Metacritic, com nota 89.
Abaixo, confira 5 novidades de Pokémon Pokopia que ninguém esperava!
1. Foco no gênero cozy game
Apostando em algo mais próximo da vida real, Pokémon Pokopia abandona as batalhas, a captura de monstros e os ginásios, focando o gênero cozy game (jogo aconchegante) de simulação da vida. A proposta substitui as capturas e treinamentos por tarefas de exploração, reconstrução e convivência, permitindo cultivar áreas e decorar espaços no estilo de Animal Crossing e Minecraft. A diferença é que, em Pokopia, cada construção tem uma função no jogo, como transformar o mundo, atrair novos Pokémon e progredir na história.
2. Ditto como protagonista
Ao invés de um treinador humano, a versão coloca o Ditto, que se disfarça de humano, como protagonista. Para isso, o jogador precisa encontrar uma Pokédex perdida com a foto de um treinador e usar um aparelho para copiar sua aparência. A partir daí, o gamer pode explorar o ambiente e, mais do que isso, fazer amizade com outros Pokémon locais.
3. Interação com Pokémon
Ao fazer amizade com outros Pokémon, o usuário pode interagir com eles de maneiras inusitadas, como usar o jato d’água de Squirtle para regar plantas ou as habilidades de Bulbasaur para criar e expandir áreas verdes. Essa socialização pode ser utilizada para elevar o nível do ambiente, já que o Ditto também pode aprender/copiar seus talentos. Segundo informações disponíveis no site oficial da Nintendo, quanto mais isso for feito “mais Pokémon aparecerão para que você os conheça e aprenda com eles. Você pode até encontrar um Legendary Pokémon”.
4. Eventos temporários
Como extra para conhecer novos Pokémon, Pokopia recebe eventos temporários que permitem obter criaturas que não estão disponíveis fora dessas ocasiões. O modo também adiciona desafios e itens temáticos por tempo limitado, mas fica disponível apenas para cidades com um Pokémon Center reconstruído, não sendo acessível nas Cloud Islands.
5. Multijogador cooperativo
Para aumentar a diversão, o usuário pode se aventurar com até três amigos no modo multijogador, por comunicação local sem fio ou via Nintendo Switch Online. Nesse caso, basta convidar participantes para explorar a ilha principal ou criar um território “em branco”, totalmente separado do progresso do modo história. O recurso se torna ainda mais interessante porque, mesmo quando o anfitrião não está online, os demais podem acessar os espaços e continuar o desenvolvimento do ambiente.