5 motivos para praticar corrida de rua

Mover-se nos arredores, sentir o vento no rosto e transformar qualquer espaço em um lugar para se exercitar: a corrida de rua carrega uma essência única, acessível para diferentes perfis e idades. Com um par de tênis confortável e disposição, é possível adotar um estilo de vida mais dinâmico, que se encaixa na rotina.

Para José Gustavo, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a corrida é uma das atividades físicas de alto impacto mais praticadas pelas pessoas ao redor do Brasil e do mundo, contribuindo com a melhora da saúde e do bem-estar geral delas.

De acordo com o American College of Sports Medicine (ACSM, 2017), os componentes da aptidão física voltados à saúde são a resistência cardiorrespiratória, a força e a resistência muscular. “Além dos aspectos associados à aptidão física, a prática regular [da corrida] contribui ainda para a melhoria da saúde mental, ao reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão”, explica José Gustavo.

Segundo ele, esses benefícios para a saúde mental acontecem porque a corrida aumenta os níveis de endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. “Estudos comprovam também que a corrida traz melhorias para o sono, pela alta liberação de hormônios, como a melatonina, que contribui para um sono mais reparador”, acrescenta.

A partir disso, José Gustavo também compartilha os cinco motivos que tornam essa prática tão atrativa. Confira!

1. Melhora da saúde cardiovascular

A corrida fortalece o coração, melhora a circulação sanguínea e regula a pressão arterial, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente cerebral vascular (AVC).

2. Controle do peso

É uma atividade de alto gasto calórico, ideal para quem deseja emagrecer ou manter o peso, além de ajudar no controle do metabolismo.

Praticar corrida de rua faz o corpo liberar substâncias que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade (Imagem: 4 PM production | Shutterstock)

3. Redução do estresse e da ansiedade

Durante a corrida, o corpo libera endorfina e serotonina, substâncias que proporcionam bem-estar, aliviando o estresse e a ansiedade.

4. Fortalecimento muscular e ósseo

A corrida trabalha diversos grupos musculares e fortalece os ossos, ajudando na prevenção de osteoporose e melhorando a postura e o equilíbrio.

5. Melhora da qualidade do sono

A prática regular de corrida auxilia na regulação do ciclo do sono, proporcionando noites mais tranquilas e reparadoras.

Cuidados importantes

José Gustavo destaca que a corrida de rua, por envolver alto impacto, requer atenção especial. Ele sugere a orientação de um profissional de Educação Física e o acompanhamento regular de exames médicos como medidas indispensáveis.

Por Deiwerson Damasceno