5 motivos para investir na areia de mandioca para gatos 

A escolha da areia para gatos vai muito além de evitar odores desagradáveis e facilitar a limpeza da caixa. O tipo de substrato utilizado também pode influenciar diretamente o conforto, o comportamento e até a saúde do animal. Isso porque os gatos costumam ser bastante exigentes com higiene e textura, podendo rejeitar materiais que causem incômodo nas patas ou provoquem excesso de cheiro no ambiente.

Entre as opções disponíveis no mercado, a areia de mandioca tem ganhado destaque entre os tutores. Ela é fabricada a partir do amido da raiz. O processo envolve a extração desse elemento, que é processado e transformado em grânulos finos e uniformes. Então, eles passam por tratamentos específicos para serem usados como substrato na caixa de areia dos gatos, oferecendo uma alternativa ecológica às versões tradicionais. Além disso, o produto reúne vantagens relacionadas à absorção, praticidade e sustentabilidade. Confira!

1. Controla melhor os odores da caixa de areia

Um dos principais benefícios da areia de mandioca é a alta capacidade de neutralizar odores. Como os grânulos absorvem rapidamente a urina, o cheiro forte tende a ficar menos intenso no ambiente, o que ajuda bastante na rotina dentro de casa. Isso é especialmente importante em apartamentos ou locais pequenos, onde a circulação de ar costuma ser mais limitada. Além disso, o controle do odor contribui para o bem-estar do próprio gato, já que os felinos são muito sensíveis a cheiros fortes.

2. Forma torrões firmes que facilitam a limpeza

A areia de mandioca costuma formar torrões compactos e resistentes ao entrar em contato com a urina. Isso facilita bastante a remoção apenas da parte suja, evitando desperdício de material limpo. Na prática, é possível higienizar a caixa de maneira mais rápida e eficiente.

Outra vantagem é que os torrões tendem a não se desfazer facilmente durante a retirada, diminuindo sujeira e mau cheiro. Esse fator também ajuda na economia, pois a troca completa da areia pode ser feita em intervalos maiores, desde que a manutenção diária seja realizada corretamente.

A areia de mandioca produz uma quantidade menor de partículas suspensas no ar, o que pode ajudar no conforto respiratório dos gatos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Produz menos poeira e ajuda no conforto respiratório

Muitos gatos e tutores podem se incomodar com a poeira liberada por algumas areias tradicionais, principalmente durante a troca ou quando o animal enterra os resíduos. A areia de mandioca geralmente produz uma quantidade menor de partículas suspensas no ar, o que pode ajudar no conforto respiratório. Isso é ainda mais importante para gatos mais sensíveis, idosos ou que possuem tendência a irritações respiratórias. Além disso, ambientes com menos poeira também tendem a ficar mais limpos no dia a dia.

4. Possui textura mais confortável para as patas

Os grânulos da areia de mandioca costumam ser mais leves e macios, oferecendo uma sensação mais confortável para as patas do gato. Como os felinos têm comportamento natural de cavar e enterrar os resíduos, o contato com uma textura agradável pode fazer diferença na adaptação ao produto. Isso pode ser útil especialmente para filhotes, gatos idosos ou animais mais exigentes com a caixa de areia.

5. É uma alternativa mais sustentável

A preocupação com o impacto ambiental também tem levado muitos tutores a procurarem opções mais ecológicas para os pets. Nesse cenário, a areia de mandioca se destaca por ser produzida a partir de matéria-prima vegetal e renovável. Diferentemente de algumas areias minerais, que dependem de extração do solo, esse tipo de substrato utiliza recursos naturais que podem ser reaproveitados de forma mais sustentável. Além disso, muitos produtos desse segmento são biodegradáveis, o que reduz o impacto do descarte no meio ambiente.