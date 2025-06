5 mitos populares sobre o treino de força

O treino de força é um tipo de exercício físico focado no aumento da resistência e da capacidade muscular, por meio da contração dos músculos contra algum tipo de resistência, como pesos livres, elásticos, máquinas ou o próprio peso corporal. Esse tipo de treino ajuda a desenvolver a massa muscular, melhorar o tônus e fortalecer ossos e articulações.

Entre os principais benefícios para a saúde, estão a melhora da postura, o aumento do metabolismo, a prevenção de lesões e a redução do risco de doenças como osteoporose e diabetes tipo 2. Além disso, contribui para a saúde mental, promovendo bem-estar e autoestima.

“O treinamento de força é democrático e pode ser feito por todas as pessoas. Homens, mulheres, idosos e adolescentes. Seja no treinamento funcional, na musculação ou qualquer outro lugar que ofereça carga externa, o segredo para que todo mundo treine com segurança está no acompanhamento profissional e na personalização do treino para cada um”, explica o educador físico Pedro Barros, proprietário da Academia Strong Blocks.

Abaixo, o especialista esclarece 5 mitos sobre o treino de força. Confira!

1. Treinos de força provocam muitas lesões

Mito. Episódios de lesões durante o treino estão ligados à falta de orientação e execução errada dos movimentos. Quando bem indicado e respeitando a capacidade do aluno, não provoca lesões, pelo contrário, protege o corpo e evita lesões não só no dia a dia, como também em outras modalidades esportivas, como futebol e corrida.

2. Grávidas não podem praticar treinos de força

Mito. Grávidas não só podem, como é superindicado se movimentar durante a gestação. Isso vai garantir benefícios para a mãe, como alívio de dores lombares e preparação para o parto, bem como para o bebê, como melhor desenvolvimento neurológico e manutenção de um peso saudável até o nascimento. Contudo, é importante receber autorização do médico e praticar com acompanhamento profissional.

O treino de força adequado não interfere no desenvolvimento dos adolescentes (Imagem: MDV Edwards | Shutterstock)

3. Treino de força prejudica o crescimento de adolescentes

Mito. O treino de força não altera a fase de crescimento do adolescente. Esse mito é uma das principais motivações para que os pais não deixem seus filhos treinarem. Contudo, com o acompanhamento adequado e a adaptação dos treinos, o jovem pode ter os benefícios da atividade física para a saúde física e mental sem interferir em seu desenvolvimento.

4. Treino de força vai deixar a mulher muito musculosa ou masculina

Mito. Treino de força não provoca masculinização do corpo feminino. A prática vai ajudar a diminuir a perda de massa muscular ao longo da vida e contribuir para a manutenção da autonomia em atividades diárias. O crescimento muscular a ponto de deixar o corpo “masculinizado” está ligado com a utilização de hormônios, que podem trazer problemas à saúde.

5. Treino de força é indicado somente para quem já tem experiência

Mito. Não é necessário ter experiência prévia em qualquer modalidade ou possuir um corpo atlético para realizar treinos de força. Pelo contrário, esse formato de atividade física permite progressões de carga que ajudam iniciantes a se beneficiarem, mesmo sem possuir nenhum histórico esportivo.

“O treinamento de força é um pilar fundamental para a qualidade de vida de longevidade. Procure um local em que você vai receber um bom acompanhamento e pode ter certeza que irá colher somente benefícios”, finaliza Pedro Barros.

Por Júlia Oliveira