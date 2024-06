5 maneiras de usar a linguagem do amor para presentear

A “linguagem do amor” é um conceito popularizado pelo Dr. Gary Chapman no seu livro “As 5 Linguagens do Amor”. Segundo ele, cada pessoa tem uma maneira predominante de expressar e receber amor, e essas formas são categorizadas em cinco linguagens distintas. Para a mentora de desenvolvimento pessoal Catia Gonçalves, compreender isso pode melhorar significativamente a comunicação e a conexão emocional em relacionamentos.

“Compreender e falar a linguagem do amor do seu parceiro pode fortalecer o relacionamento, promovendo uma melhor compreensão e conexão emocional. Ao identificar e agir de acordo com a linguagem do amor de cada um, casais podem construir relacionamentos mais harmoniosos e satisfatórios”, explica.

Pensando nisso, ela explica como escolher o presente ideal conforme a linguagem do amor de cada pessoa para o Dia dos Namorados. Confira!

1. Palavras de afirmação

Para aqueles que valorizam palavras de afirmação, o presente ideal é aquele que vem acompanhado de uma declaração sincera de amor e admiração. Considere escrever uma carta de amor, um cartão personalizado ou, até mesmo, gravar um vídeo expressando seus sentimentos. Complementar o presente com frases carinhosas e encorajadoras pode fazer toda a diferença.

Sugestões de presentes:

Cartas e cartões personalizados;

Álbuns de fotos com mensagens especiais;

Quadros ou objetos decorativos com citações inspiradoras;

Playlist com músicas românticas.

2. Tempo de qualidade

Se a pessoa amada valoriza tempo de qualidade, invista em experiências que vocês possam desfrutar juntos. Presentes que proporcionam momentos compartilhados e lembranças duradouras são os mais adequados. Planeje um dia especial, uma viagem ou uma atividade que ambos apreciem.

Sugestões de presentes:

Passeios e viagens;

Jantares românticos;

Piquenique em um parque.

Para aqueles que se sentem amados ao receber presentes, o ato de dar algo físico é extremamente significativo (Imagem: Freepik | Freepik)

3. Receber presentes

Para aqueles que se sentem amados ao receber presentes, o ato de dar algo físico é extremamente significativo. Dar presentes que digam “eu estava pensando em você” ou “eu me importo com você”. A ênfase está na simbologia do presente como uma expressão de amor e carinho.

Sugestão de presente:

Preste atenção aos gostos e interesses da pessoa e escolha algo que realmente tenha um significado especial para elas.

4. Atos de Serviço

Se a linguagem do amor da pessoa amada é atos de serviço, demonstrar amor por meio de ações que facilitem a vida dela é o melhor presente. Gestos como ajudar nas tarefas domésticas, cozinhar uma refeição especial ou cuidar de algo que esteja pendente são formas de mostrar carinho e dedicação.

Sugestões de presentes:

Vale-presentes de serviços (como limpeza, organização etc.);

Cozinhar um jantar especial ou preparar um café da manhã;

Cuidar de uma tarefa que ela esteja adiando;

Levar o carro para fazer uma revisão.

5. Toque Físico

Para quem valoriza o toque físico, o contato e a proximidade são essenciais. Presentes que permitam essa conexão física são os mais indicados. Um toque carinhoso, abraços e beijos são formas simples, mas poderosas, de demonstrar amor.

Sugestões de presentes:

Sessões de massagem e até mesmo um dia no SPA juntos;

Ingresso para uma aula de dança de casal;

Um final de semana em um local bem romântico.

“Entender e respeitar a linguagem do amor da pessoa amada fará total diferença na relação de vocês […]. Você pode escolher presentes que realmente toquem o coração dela e fortaleçam ainda mais o vínculo entre vocês. Com essas dicas, transformar cada presente em uma verdadeira expressão de amor será mais fácil e significativo”, finaliza Catia Gonçalves.

Por Ana Beatriz Bernardo