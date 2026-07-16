5 livros para entender os desafios do mundo atual

Transformações sociais, avanços tecnológicos e polaridades extremas são desafios cada vez mais urgentes, e a literatura se torna uma importante ferramenta para reflexão. Por meio de diferentes gêneros e perspectivas, os livros ajudam a compreender fenômenos que impactam a vida coletiva e as relações humanas.

Questões como desigualdade, justiça, trabalho, inteligência artificial, saúde emocional e formação das novas gerações aparecem em narrativas que convidam o leitor a olhar para além das manchetes e dos acontecimentos cotidianos. São publicações que apresentam análises, histórias e reflexões sobre temas que continuam em constante debate na sociedade.

A seguir, confira uma seleção de títulos que abordam diferentes aspectos do mundo de hoje e ajudam a ampliar o olhar sobre os caminhos, conflitos e possibilidades do futuro.

1. O dilema do Basilisco

Em “O dilema do Basilisco”, a inteligência artificial inspira reflexões sobre ética, política e o futuro da humanidade (Imagem: Reprodução digital | Literíssima)

Em tempos de avanços tecnológicos, dilemas éticos e transformações sociais, a literatura também se torna uma ferramenta para compreender os desafios do presente. Na obra de Fernando Cunha, a inteligência artificial serve como ponto de partida para discutir educação, política, justiça, consciência e o futuro da humanidade. Com uma narrativa filosófica, o autor convida o leitor a refletir sobre as escolhas que moldam a sociedade contemporânea e os caminhos possíveis para o mundo de amanhã.

2. Entre o abuso e o abandono

Em “Entre o abuso e o abandono”, os desafios da segurança pública brasileira provocam uma reflexão sobre justiça e direitos (Imagem: Reprodução digital | Editora CEI)

Ao explorar os desafios da segurança pública e do sistema criminal brasileiro, Gabriel Cardoso Cândido analisa como falhas institucionais, violência e políticas públicas insuficientes afetam a vida da população. Com uma abordagem crítica e propositiva, o autor convida o leitor a refletir sobre os caminhos para fortalecer a Justiça, garantir direitos, combater a criminalidade e promover maior confiança nas instituições do país.

3. O menino que queria ser Deus

Em “O menino que queria ser Deus”, o luto infantil é abordado com sensibilidade para ajudar as crianças a compreenderem as perdas (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Yago Martins aborda o luto infantil a partir de Dandam, menino de seis anos que carrega o peso de perdas grandes demais para sua idade: a ausência do pai, a morte de seu cachorro Salsicha e, de forma devastadora, o falecimento de sua amada avó. Com ilustrações do premiado Rogério Coelho, esta é uma história sensível sobre como crianças elaboram o sofrimento, lidam com perguntas sem resposta e constroem repertório para se tornarem adultos saudáveis diante da sociedade. Um livro para ajudar as crianças a lidarem com temas difíceis, mas humanos.

4. Vila Morangal

Em “Vila Morangal”, conflitos morais e relações de poder revelam como as escolhas moldam o destino de cada indivíduo (Imagem: Reprodução digital | Editora Ipê das Letras)

As relações de poder, os dilemas morais e os valores que atravessam gerações são o ponto de partida do romance de Francisco Xavier Amaral. Ambientada no interior de Minas Gerais, a obra retrata costumes, tradições e desafios humanos que permanecem atuais. Ao explorar temas como culpa, fé, desejo, violência e autoridade, a narrativa convida o leitor a refletir sobre as consequências das escolhas individuais e a influência da família, da cultura e das normas sociais na formação do caráter e do destino de cada um.

5. Trabalho e (des)proteção social no Brasil

Em “Trabalho e (des)proteção social no Brasil”, os autores promovem uma reflexão sobre os desafios atuais para a geração de oportunidades, a proteção social e o desenvolvimento econômico (Imagem: Reprodução digital Editora Cortez)

Este livro reúne pesquisas e investigações desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de Saúde Coletiva, Serviço Social, Direito, Administração e Gestão Pública. A obra analisa as transformações nas políticas sociais e nas relações de trabalho no Brasil, investigando fatores que influenciam o crescimento da informalidade e seus impactos sobre trabalhadores, empresas e a sociedade. Com uma abordagem técnica e baseada em dados, os autores promovem uma reflexão sobre os desafios atuais para a geração de oportunidades, a proteção social e o desenvolvimento econômico.

Por Bárbara Correa