5 lições para fazer um pequeno negócio de alimentação crescer

Empreender no setor de alimentação vai muito além de desenvolver um bom produto. À medida que o negócio cresce, surgem desafios relacionados à gestão, ao controle financeiro, à formação de equipes, à padronização de processos e ao planejamento. Independentemente do porte da empresa, algumas estratégias ajudam a tornar o crescimento mais consistente.

A seguir, confira cinco lições compartilhadas por empreendedores do setor.

1. Um bom produto não basta

A qualidade continua sendo essencial, mas, sozinha, não garante o crescimento de uma empresa. Com o aumento da demanda, a gestão passa a ter um papel tão importante quanto o produto oferecido. Para Gabriel Massura, fundador da rede Coxinhas Bady, decisões baseadas em planejamento, organização e indicadores ajudam a preparar empresas para crescer de forma sustentável. “A receita tem história, tem afeto, mas não dá para fazer gestão só com amor. A gente precisa de dados, de números, de organização“, ressalta.

2. Padronização faz diferença

Quem pretende expandir um negócio precisa criar processos que possam ser reproduzidos sem comprometer a qualidade dos produtos e do atendimento. Segundo Nelson Siqueira, fundador da rede de franquias Galo Zé, empresas que investem na organização da operação antes da expansão reduzem riscos e tornam o crescimento mais consistente.

“Nos primeiros anos, nosso foco foi organizar a operação. Ajustamos receitas, definimos fornecedores, testamos processos e construímos um modelo que pudesse ser replicado sem perder qualidade e agilidade”, conta.

A gestão financeira e o acompanhamento de indicadores fortalecem o crescimento da empresa (Imagem: Simplylove | Shutterstock)

3. Aprenda a administrar, não apenas a produzir

Muitos empreendedores começam dominando a produção, mas descobrem que o crescimento exige novas competências. Liderança, planejamento financeiro, gestão de pessoas e acompanhamento de indicadores passam a fazer parte da rotina. Na avaliação de Gabriel Massura, administrar um negócio exige acompanhar números e tomar decisões com base em informações, e não apenas na experiência.

4. Cresça no momento certo

Expandir antes de consolidar processos pode aumentar custos, gerar falhas operacionais e comprometer a experiência do cliente. Para Nelson Siqueira, o crescimento tende a ser mais seguro quando a empresa primeiro fortalece sua estrutura e define procedimentos claros para a operação.

5. Busque melhorias continuamente

O mercado muda constantemente, assim como o comportamento dos consumidores. Por isso, revisar processos, identificar oportunidades de melhoria e acompanhar tendências são práticas importantes para manter a empresa competitiva.

Não existe uma fórmula única para expandir um negócio. Mas organização, planejamento, padronização e melhoria contínua aparecem entre os fatores mais presentes em empresas que conseguem crescer de forma sustentável.

Por Henrique Fernandes