5 lançamentos imperdíveis no Prime Video em novembro 2025 

Novembro chega com tudo no Prime Video, trazendo uma mistura de dramas, ação e mistério para o público. Entre os destaques do mês, está a aguardada segunda temporada de “Maxton Hall: O Mundo Entre Nós”, com o romance e as reviravoltas entre Ruby e James. A série “Malice”, por sua vez, mergulha em um suspense psicológico repleto de segredos, manipulação e tensão familiar. Com histórias envolventes, o streaming prepara um mês imperdível para quem gosta de maratonar.

A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções que chegam em novembro no Prime Video!

1. Maxton Hall: O Mundo Entre Nós – 2ª temporada (07/11)

Na segunda temporada da série “Maxton Hall: O Mundo Entre Nós”, Ruby e James enfrentam diversos desafios para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A segunda temporada da série começa logo após os acontecimentos em Oxford. Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) vive uma fase de conquistas, prestes a alcançar o sonho de estudar na universidade dos seus planos. Porém, uma tragédia na família de James Beaufort (Damian Hardung) altera completamente seus caminhos.

Abalado pela perda, James se distancia, deixando Ruby devastada e forçada a encarar sentimentos novos e dolorosos. Enquanto tenta se reconstruir, ela percebe que a dor emocional pode ser mais complexa do que imagina. Ele, por outro lado, enfrenta as pressões herdadas de seu mundo e o peso das próprias escolhas.

2. Bat-Fam (10/11)

Em “Bat-Fam”, Batman e Damian recebem novos moradores inesperados na mansão Wayne (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)

Na animação, a vida na Mansão Wayne toma um rumo inesperado quando Batman e Damian Wayne veem sua rotina transformada pela chegada de novos e peculiares moradores. Ao lado do sempre dedicado Alfred Pennyworth, eles passam a dividir o lar com Alicia Pennyworth, uma parente ousada e irreverente; Volcana; Ra’s al Ghul; e o imprevisível Man-Bat, que escolhe o campanário da mansão como novo abrigo. Entre desentendimentos, situações caóticas e momentos de afeto, essa família nada convencional tenta equilibrar o cotidiano turbulento com a responsabilidade de proteger Gotham City.

Em “Playdate”, Brian e Jeff encaram diversos perigos para manter os filhos seguros (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Brian (Kevin James) é um contador recém‑desempregado que se vê assumindo integralmente o papel de pai, cuidando do filho em casa. Em busca de um momento de descontração, ele concorda em se encontrar com Jeff (Alan Ritchson), um pai robusto e cheio de carisma, e o filho dele, para uma tarde de brincadeiras, futebol americano e bate‑papo.

Entretanto, o que parecia ser um momento normal rapidamente se transforma em caos quando uma gangue de mercenários invade o local, confundindo Brian com alguém ligado a segredos perigosos da vida secreta de Jeff. Diante da ameaça, os dois precisam trabalhar juntos para proteger as crianças e escapar de perseguições e explosões.

4. Malice (14/11)

Em “Malice”, Adam é o assistente de uma família poderosa e está decidido a desvendar os segredos dela (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Adam Healey (Jack Whitehall) é um jovem carismático contratado pela influente família Tanner para trabalhar como assistente, cuidando das crianças e ajudando nas tarefas da casa. À primeira vista, ele parece um funcionário exemplar, mas há algo enigmático por trás de seu comportamento gentil. Durante a temporada em que acompanha os Tanner entre Londres e Grécia, o protagonista começa a perceber fissuras na fachada de perfeição da família — segredos perigosos, jogos de poder e mentiras que se acumulam sob o brilho do luxo.

A tensão cresce à medida que sua antipatia por Jamie Tanner (David Duchovny) se torna evidente, levantando a suspeita de uma conexão antiga entre os dois. Em meio ao cenário paradisíaco grego, verdades sombrias vêm à tona, revelando as motivações ocultas de Adam e o passado conturbado que liga suas intenções ao destino dos Tanner.

5. The Mighty Nein (19/11)

Em “The Mighty Nein”, um grupo de desajustados precisa se unir para salvar o mundo (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A série acompanha um grupo de aventureiros excêntricos e outsiders que se unem por acaso e acabam se tornando improváveis heróis. Cada um carrega um passado conturbado, marcado por perdas, crimes ou segredos, mas todos encontram no grupo uma segunda chance de redenção.

Quando um artefato mágico poderoso cai nas mãos erradas, o grupo precisa deixar as diferenças de lado para impedir que ele destrua o frágil equilíbrio do mundo. Ao longo da jornada, enfrentam criaturas míticas, conspirações políticas e dilemas pessoais que colocam à prova sua lealdade e coragem.