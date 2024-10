5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em outubro

O mês de outubro de 2024 traz uma variedade emocionante de lançamentos no Disney+, com opções que prometem agradar a todos os gostos e faixas etárias. Para as crianças, “Pequenas Histórias com Bluey” oferece novas aventuras curtas e encantadoras da famosa cachorrinha. Já os fãs de ação e drama podem acompanhar “A Máquina”, uma série intensa sobre a luta de um boxeador veterano para recuperar sua glória.

Para quem prefere humor, “Tipos de Gentileza” traz uma comédia sombria com temas profundos e um elenco cheio de estrelas. Além disso, os entusiastas do universo Marvel vão adorar o especial animado “LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition”, que mistura ação e diversão.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do Disney+ em outubro!

1. Pequenas Histórias com Bluey – 07/10

Série de animação “Bluey” conta a história da cachorrinha e sua família (Imagem: Reprodução digital | Ludo Studio)

Esta série de curtas-metragens traz novos episódios da adorável Bluey, estrela de uma das animações mais populares entre o público infantil. Cada curta, com duração de 1 a 3 minutos, destaca momentos divertidos e emocionantes entre Bluey, sua irmã Bingo e sua família, explorando temas como amizade, imaginação e a importância dos laços familiares. A produção promete cativar tanto crianças quanto adultos.

2. A Máquina – 09/10

“A Máquina” conta a história de um boxeador que busca reconquistar a glória (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Nesta série dramática, acompanhamos a história de Esteban “A Máquina” Osuna, um boxeador veterano interpretado por Gael García Bernal. Em um momento ruim de sua carreira, ele busca reconquistar a glória com a ajuda de seu empresário e melhor amigo, Andy (Diego Luna).

Entretanto, o retorno ao ringue é dificultado quando uma perigosa organização criminosa entra em cena, colocando não só a carreira de Esteban em risco, mas também sua vida pessoal e sua família. A série explora temas de redenção, desafios pessoais e luta contra forças externas​.

3. Tipos de Gentileza – 10/10

“Tipos de Gentileza” é um filme composto por três histórias distintas, cada uma com seu próprio elenco (Imagem: Reprodução digital | Film4; Element Pictures; TSG Entertainment)

Dirigido por Yorgos Lanthimos, este filme é uma comédia de humor sombrio que explora a complexidade das relações humanas. A trama é composta por três histórias distintas, cada uma com seu próprio elenco, incluindo Emma Stone e Willem Dafoe, que interpretam diferentes personagens em cada narrativa.

O longa aborda temas como poder, controle e livre arbítrio, revelando o lado mais estranho e, às vezes, cruel das interações sociais. Com uma abordagem única, Lanthimos entrega mais uma obra instigante e cheia de nuances.

4. LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition – 18/10

Em “LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition”, um jovem herói acidentalmente liberta um vilão poderoso (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Este especial animado reúne o mundo LEGO e os heróis da Marvel em mais uma divertida aventura. Na história, um jovem herói acidentalmente liberta um vilão poderoso que ameaça acabar com os Vingadores. Então, os heróis mais famosos do universo Marvel, em sua versão LEGO, precisam unir forças para deter essa nova ameaça. A animação promete muitas cenas de ação e humor.

5. In The Arena: Serena Williams – 18/10

“In The Arena: Serena Williams” acompanha a trajetória da icônica tenista, uma das maiores atletas de todos os tempos (Imagem: Reprodução digital | ESPN+)

Este documentário acompanha a trajetória da icônica tenista Serena Williams, uma das maiores atletas de todos os tempos. Com acesso exclusivo aos bastidores, o público pode ver momentos decisivos da carreira dela, além de explorar suas conquistas dentro e fora das quadras.

A série destaca sua jornada como esportista, mãe e defensora de diversas causas sociais, mostrando como ela conseguiu se manter no topo durante décadas. É uma homenagem à sua resiliência e legado no esporte mundial​.