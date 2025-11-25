5 lançamentos imperdíveis da Netflix em dezembro de 2025

Dezembro traz ao catálogo da Netflix uma seleção diversificada de produções que prometem agradar diferentes perfis de assinantes. O mês reserva desde continuações aguardadas de séries populares até estreias cinematográficas que já despertam expectativa do público. Entre dramas, comédias e mistérios policiais, a plataforma de streaming apresenta conteúdos que combinam narrativas envolventes com elencos renomados.

Confira, a seguir, 5 títulos que chegam à Netflix em dezembro!

1. O Segredo do Papai Noel (03/12)

“O Segredo do Papai Noel” mostra como um emprego temporário transforma o fim de ano de Taylor (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Mike Rohl dirige Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold e Tia Mowry nesta história natalina. Taylor é uma mãe que faz de tudo pela filha, inclusive aceitar um trabalho inusitado: se disfarçar de Papai Noel em um resort de inverno. O objetivo é simples e urgente: conseguir dinheiro suficiente para pagar as aulas de esqui que a menina tanto deseja. O que começa como uma necessidade financeira, porém, acaba se transformando em algo muito maior.

Trabalhando lado a lado com Matthew, o charmoso gerente do resort, Taylor redescobre sensações que havia deixado de lado há tempos. Entre os preparativos para as festividades, conversas sinceras e momentos inesperados, ela percebe que o espírito do Natal vai muito além das tradições e decorações.

Aos poucos, aquele trabalho temporário revela possibilidades de recomeço tanto no campo profissional quanto no pessoal, trazendo de volta a esperança e abrindo espaço para um romance que ela não planejava viver.

2. Quem Vai Salvar o Natal 2 (05/12)

“Quem Vai Salvar o Natal 2” acompanha pai e filho em uma missão para resgatar o Bom Velhinho (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigida por Joaquín Mazón, esta comédia natalina espanhola reúne Ernesto Sevilla, Santiago Segura, Pablo Chiapella, María Botto, Emilio Gavira e Joaquin Reyes. A história começa quando a diretora de uma empresa de brinquedos decide sequestrar nada menos que o próprio Papai Noel, colocando toda a magia do Natal em risco. O que parecia ser apenas mais um dezembro tranquilo se transforma em uma corrida contra o tempo repleta de situações inusitadas.

Um pai e seu filho descobrem o plano e precisam embarcar em uma aventura para resgatar o Bom Velhinho antes que seja tarde demais. Enquanto tentam salvar o Natal, a dupla enfrenta obstáculos inesperados e vive momentos que os aproximam ainda mais. Entre perseguições, confusões e muito humor, a produção revela que o verdadeiro espírito natalino está nas pequenas ações e nos laços familiares que se fortalecem diante dos desafios.

3. O Preço da Confissão (05/12)

“O Preço da Confissão” aborda a história de uma professora que se torna suspeita do assassinato do marido (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Estrelada por Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo e Jin Sun-kyu, esta série sul-coreana mergulha em um thriller psicológico repleto de reviravoltas. An Yun-su é uma professora de artes que leva uma vida pacata até o dia em que seu marido é brutalmente assassinado. Em questão de horas, sua existência tranquila desmorona quando ela se torna a principal suspeita do crime e é presa. Sozinha e desesperada, Yun-su busca qualquer forma de provar sua inocência em meio ao sistema que parece já a ter condenado.

Na prisão, ela conhece Mo Eun, uma detenta enigmática e temida pelas demais por sua habilidade perturbadora de enxergar através das pessoas e descobrir seus segredos mais obscuros. As duas fazem um acordo perigoso que pode mudar o destino de ambas.

Enquanto isso, o promotor Baek Dong-hun conduz uma investigação implacável que o força a questionar tudo aquilo em que sempre acreditou, e o advogado Jang Jung-gu, ex-boxeador com um passado conturbado, luta incansavelmente para defender Yun-su. Conforme os segredos vão sendo desenterrados, cada revelação coloca em jogo não apenas a liberdade, mas a própria sobrevivência dos envolvidos.

4. Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (12/12)

“Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” segue o detetive Benoit Blanc diante de um caso que desafia sua lógica (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Daniel Craig retorna como o detetive Benoit Blanc neste terceiro filme da franquia, dirigido e roteirizado por Rian Johnson. Ao seu lado, estão Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott e Mila Kunis. A trama se inicia quando um padre é brutalmente assassinado durante um sermão, diante de dezenas de testemunhas dentro da igreja. O que deveria ser um caso relativamente simples de resolver se revela um enigma perturbador que desafia qualquer explicação lógica.

Benoit Blanc é chamado pela chefe de polícia local para desvendar o crime que deixou a cidade em choque. Conforme a investigação avança, o detetive percebe que está diante do mistério mais perigoso e elaborado de toda sua carreira.

Cada pista descoberta leva a novos questionamentos, enquanto um esquema grandioso e sinuoso vai sendo revelado camada por camada. As certezas de Blanc são colocadas à prova, e ele precisa confrontar verdades que desafiam sua própria forma de enxergar os casos.

5. Emily em Paris – 5ª temporada (18/12)

A 5ª temporada de “Emily em Paris” explora a reinvenção da personagem enquanto ela recomeça sua vida na Itália (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A aguardada quinta temporada traz Lily Collins de volta como Emily, acompanhada por Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount e Eugenio Franceschini.

Após anos vivendo na capital francesa, Emily toma uma decisão radical: deixar Paris para trás e recomeçar sua vida em Roma. A mudança representa não apenas uma nova etapa profissional, mas também a chance de se reinventar completamente em um cenário totalmente diferente.

Na Itália, ela enfrenta os desafios de se adaptar a uma cultura distinta enquanto lida com responsabilidades profissionais que testam suas habilidades. Paralelamente, Emily se envolve em um romance com Marcello, um italiano que traz novas perspectivas para sua vida amorosa. Entre as ruas históricas de Roma e os dilemas do coração, ela descobre que recomeçar pode ser tão complicado quanto emocionante, especialmente quando o passado em Paris continua presente em suas escolhas.