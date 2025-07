5 lançamentos do Globoplay nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Globoplay traz uma seleção especial de novidades que reforçam a diversidade do seu catálogo e prometem envolver diferentes perfis de público. Com conteúdos que equilibram entretenimento e qualidade, a semana oferece produções capazes de prender a atenção e renovar a experiência de quem acompanha a plataforma de streaming.

Entre títulos inéditos e obras que carregam histórias marcantes, a programação foi pensada para surpreender e ampliar as possibilidades de maratonar. É a oportunidade perfeita para descobrir tramas cativantes e mergulhar em universos distintos que chegam ao catálogo. Aproveite para explorar tudo o que há de novo e conhecer os 5 lançamentos do Globoplay entre 28 de julho e 03 de agosto!

1. “Fera Ferida” – 28/07

“Fera Ferida” marcou época com enredo baseado na obra de Lima Barreto (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Com autoria de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, “Fera Ferida” chega ao catálogo do Globoplay. A novela é baseada no universo ficcional de Lima Barreto e traz uma trama cheia de mistério e ambição.

A história começa quando o prefeito da fictícia Tubiacanga apresenta uma enorme pepita de ouro em plena praça pública, provocando uma corrida pelo metal precioso e transformando a vida dos moradores. O elenco reúne grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Tarcísio Meira, Giulia Gam, Cassia Kis e Lima Duarte, reforçando o peso da obra como um clássico que marcou os anos 1990.

2. Jane The Virgin – 29/07

Em “Jane The Virgin”, uma gravidez inesperada muda tudo na vida da protagonista (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A partir de 29 de julho, todas as cinco temporadas de “Jane The Virgin” passam a integrar o catálogo do Globoplay. A comédia dramática norte-americana, inspirada em melodramas mexicanos, acompanha a vida de Jane (Gina Rodriguez), uma jovem católica e virgem que tem a rotina virada de cabeça para baixo após ser inseminada artificialmente por engano.

O erro médico resulta em uma gravidez inesperada e coloca a protagonista diante de dilemas familiares, religiosos e românticos, já que o pai biológico do bebê é seu chefe, dono do hotel em que trabalha. A série conquistou público e crítica por seu tom leve, cheio de reviravoltas e humor.

3. Guerreiros do Sol – 30/07

“Guerreiros do Sol” explora histórias de coragem e resistência no Nordeste (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

Em 30 de julho, o penúltimo bloco de capítulos (do 36 ao 40) de “Guerreiros do Sol” chega ao Globoplay, trazendo ainda mais intensidade para a reta final da trama. Criada por George Moura e Sérgio Goldenberg, a novela original mergulha no universo dos cangaceiros e suas relações de poder e sobrevivência.

Após a morte de Josué (Thomás Aquino), Rosa (Isadora Cruz) muda de identidade e foge para o Piauí, tentando escapar dos inimigos e proteger sua filha. O suspense cresce quando Arduíno (Irandhir Santos) é descoberto com a criança, prometendo novos conflitos e viradas dramáticas. A produção mantém o ritmo de grandes emoções enquanto se aproxima de seu desfecho.

4. Terceira Metade – 01/08

No reality “Terceira Metade”, relações ganham espaço para múltiplas possibilidades

Os episódios finais de “Terceira Metade” chegam ao Globoplay em 1º de agosto, encerrando a primeira temporada do reality original apresentado por Deborah Secco e Regina Navarro Lins. O programa, que explora novas formas de amar e se relacionar, chega ao momento decisivo em que os participantes precisam escolher se deixam o jogo formando casais, trisais ou permanecendo solteiros.

Após semanas de dinâmicas em trio e encontros intensos, o reality promete um desfecho que reflete a diversidade de vínculos afetivos contemporâneos. A produção se destacou pela proposta inovadora e pelas discussões abertas sobre relacionamento e afetividade.

5. Capital Moto Week – 01/08 e 02/08

Em “Capital Moto Week”, bandas icônicas celebram a cultura motociclística no Brasil (Imagem: Reprodução digital | CMW)

O “Capital Moto Week”, maior festival de motos e rock da América Latina, ganha, nesta semana, transmissão pelo Globoplay. Na sexta-feira, os shows incluem apresentações de Cidade Negra e da banda canadense MAGIC!, enquanto no sábado é a vez de Detonautas e Charlie Brown Jr. assumirem o palco em Brasília.

O evento, que reúne milhares de motociclistas e fãs de música, combina cultura, liberdade e grandes performances. A transmissão celebra o encontro entre paixão pelas duas rodas e energia das apresentações musicais que fazem do festival um marco cultural.