Setembro chega recheado de boas novidades para os assinantes do Globoplay, que terão à disposição produções de diferentes gêneros. Entre novelas queridas, sucessos recentes e filmes internacionais, a plataforma abre espaço para quem gosta tanto da nostalgia quanto das descobertas.

Ao revisitar clássicos e abraçar estreias impactantes, o streaming convida o público a mergulhar em narrativas que emocionam e divertem. A seguir, confira 5 lançamentos do Globoplay em setembro de 2025!

1. 12 Anos de Escravidão – 05/09

“12 anos de escravidão” mostra a história do violinista Solomon, que é sequestrado e vendido como escravizado (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

“12 Anos de Escravidão” ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2014 e narra a história de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um violinista que vive em harmonia com sua família. Sua vida muda drasticamente quando ele aceita uma oferta de emprego que o leva para outra cidade, onde é sequestrado e vendido como escravizado, retomando uma vida de servidão.

Em cenas intensas, o protagonista enfrenta humilhações físicas e emocionais para sobreviver até sua eventual liberdade. O filme destaca a importância de abordar a história da escravidão e os horrores vivenciados durante esse período sombrio da humanidade.

2. As Três Marias – 08/09

“As Três Marias” conta a história de amigas que se apaixonam pelo mesmo homem (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

“As Três Marias” foi uma novela exibida pela TV Globo em 1980, inspirada no romance homônimo de Rachel de Queiroz. A trama conta a história de três amigas: Maria José (Gloria Pires), Maria Augusta (Nadia Lippi) e Maria da Glória (Maitê Proença). As jovens se conhecem em um colégio na Suíça e se reencontram anos depois, no Rio de Janeiro, por intermédio de Teresa (Katia D’Angelo), amiga do trio. No entanto, na cidade, elas se apaixonam pelo mesmo homem, o publicitário Lucas (Kadu Moliterno).

Maria José é uma jovem marcada pela amargura, resultado das dificuldades no relacionamento de seus pais. Já Maria da Glória tornou-se uma moça retraída e solitária após a morte do pai, a pessoa por quem nutria maior afeto. Por sua vez, Maria Augusta demonstra ser a mais equilibrada das três e mantém uma boa convivência familiar, ainda que também sofra com a ausência dos pais.

3. Milton Bituca Nascimento – 13/09

O documentário “Milton Bituca Nascimento” celebra a trajetória do cantor em sua turnê de despedida (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes)

O documentário “Milton Bituca Nascimento”, dirigido e roteirizado por Flávia Moraes, estreia como um registro emocionante da trajetória de despedida de um dos maiores ícones da música brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o longa acompanha os últimos shows da turnê de Milton Nascimento e evidencia a intensidade da conexão entre o artista e seu público. Conhecido carinhosamente como Bituca, o cantor surge em apresentações que misturam emoção, celebração e uma profunda sensação de gratidão, transformando o palco em um espaço de comunhão.

A produção não se limita às performances, trazendo bastidores reveladores e depoimentos de grandes nomes da música nacional e internacional, sobretudo do cenário do jazz, que reforçam a universalidade da obra de Milton. O resultado é uma narrativa que reafirma o legado do cantor, transcendendo fronteiras e gerações.

4. Derretendo Pouco a Pouco – 18/09

“Derretendo Pouco a Pouco” mistura ficção científica e romance ao retratar um casal que desperta após 20 anos congelado (Imagem: Reprodução digital | tvN)

O dorama sul-coreano “Derretendo Pouco a Pouco” (Nal Nokyeojuo), exibido originalmente em 2019, mistura romance, drama e ficção científica em uma trama instigante. A história acompanha Ko Mi-Ran (Won Jin-ah), jovem desempregada que aceita participar de um arriscado projeto de congelamento criogênico em troca de dinheiro. No mesmo experimento, está Ma Dong-Chan (Ji Chang-wook), um produtor de televisão perfeccionista e apaixonado pelo trabalho. A promessa era despertar após 24 horas, mas algo sai errado e os dois só acordam 20 anos depois, sem qualquer alteração física ou de memória.

O choque com o novo mundo é apenas o começo: além de precisarem se adaptar a um futuro inesperado, Mi-Ran e Dong-Chan descobrem que suas vidas dependem de manter a temperatura corporal abaixo de 33 graus Celsius — limite que ameaça ser ultrapassado quando os sentimentos entre eles começam a florescer. Dirigido por Shin Woo-chul, responsável por sucessos como “Secret Garden“, o drama combina humor leve, suspense e romance intenso.

5. Onde Nasce a Esperança – 27/09

“Onde Nasce a Esperança” emociona ao mostrar a amizade transformadora entre um ex-jogador de beisebol e um jovem com síndrome de Down (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

O drama “Onde Nasce a Esperança”, dirigido por Chris Dowling, chega ao Globoplay para emocionar com uma história de amizade e superação. O enredo acompanha Calvin Campbell (Kristoffer Polaha), um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por dificuldades pessoais e se vê em depressão. Sua vida muda quando conhece Produce (David DeSanctis), um jovem com síndrome de Down que trabalha em um mercado local.

A relação entre os dois cresce de forma transformadora: enquanto Calvin redescobre a motivação para viver, Produce mostra que simplicidade e fé podem iluminar até os momentos mais sombrios. Lançado originalmente em 2014 nos Estados Unidos pela Sony Pictures, o longa ganhou destaque por quebrar barreiras em Hollywood ao trazer um protagonista com síndrome de Down em papel central.