5 lançamentos do Disney+ em dezembro de 2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dezembro promete surpreender os fãs do Disney+ com estreias que encantam e envolvem espectadores de todas as idades. Além de histórias profundas, cenas e performances memoráveis preenchem o catálogo ao longo do mês, prometendo experiências únicas e emocionantes. Por isso, a seguir, confira algumas das novidades que chegam à plataforma de streaming para encerrar o ano em grande estilo!

“The Simpsons Funday Football” une comédia e esportes ao vivo, com participações especiais e muitas confusões hilárias (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Os Simpsons inovam mais uma vez com “Funday Football”, um episódio especial transmitido ao vivo. Nesta história, Homer, Bart e companhia se envolvem em confusões hilárias ao participar de uma competição de futebol americano. Além de brincadeiras com o esporte, o episódio promete trazer participações especiais de jogadores da NFL, aumentando ainda mais a diversão e o apelo para os fãs do esporte.

Esta será a primeira experiência ao vivo da produção, e os criadores prometem muitas surpresas e interatividade. Matt Groening, o criador da série, descreveu o especial como uma oportunidade de explorar novos formatos enquanto mantém o humor ácido que tornou “Os Simpsons” uma referência cultural. Prepare-se para dar boas risadas com esta mistura única de comédia e esportes.

2. Sugarcane (10/12)

A força coletiva brilha em “Sugarcane”, um drama que aborda perdas, lutas e reconstrução cultural (Imagem: Reprodução digital | National Geographic)

“Sugarcane” é um drama intenso que aborda o trauma intergeracional vivido pelos povos indígenas no Canadá. Inspirado em eventos reais, o filme se passa em uma pequena reserva e expõe as consequências de abusos cometidos em escolas residenciais indígenas, onde crianças eram separadas de suas famílias para serem “reeducadas”. Dirigido por Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie, a produção lança luz sobre os desaparecimentos de crianças e as cicatrizes deixadas por décadas de colonialismo cultural.

Além de explorar temas de injustiça, “Sugarcane” foca o poder da comunidade e da resiliência para enfrentar os traumas do passado. A direção sensível captura a tensão emocional dos personagens, enquanto o elenco indígena entrega performances marcantes, transmitindo a complexidade das experiências individuais e coletivas. Uma obra indispensável para quem busca compreender e discutir questões sociais ainda presentes.

3. Elton John: Never Too Late (13/12)

“Elton John: Never Too Late” desvenda a vida e os bastidores do legado de um dos maiores artistas do mundo (Imagem: Reprodução digital | IMDb)

O documentário “Elton John: Never Too Late” mergulha profundamente na vida de um dos maiores ícones da música mundial, explorando tanto sua genialidade quanto suas lutas pessoais. Dirigida por R.J. Cutler e David Furnish, parceiro de vida e de trabalho de Elton, a produção apresenta imagens inéditas e trechos de diários que retratam desde sua infância até a turnê de despedida “Farewell Yellow Brick Road”.

A narrativa é entrelaçada com apresentações lendárias, como a inesquecível performance no Live Aid, e depoimentos emocionantes de amigos e familiares, incluindo participações de figuras como Bernie Taupin, seu histórico colaborador.

Um dos destaques do filme é a inclusão de uma nova música composta por Elton John em parceria com Brandi Carlile. O documentário também reflete sobre os desafios enfrentados por Elton, como sua luta contra o vício e os momentos de superação que o levaram a se tornar um ícone global. Uma produção imperdível para fãs e novos admiradores que desejam compreender a magnitude de seu legado.

4. Blink (17/12)

“Blink” transforma a jornada de uma família em uma emocionante celebração da visão e das belezas do mundo (Imagem: Reprodução digital | National Geographic Documentary Films)

“Blink”, uma produção emocionante da National Geographic, narra a jornada de três irmãos que enfrentam uma rara doença degenerativa que causa perda progressiva da visão. Em um esforço para capturar a beleza do mundo enquanto ainda podem enxergar, a família embarca em uma viagem extraordinária por paisagens deslumbrantes e culturas vibrantes.

Mais do que uma simples aventura, o filme celebra a resiliência humana, destacando o amor incondicional e a capacidade de encontrar esperança diante da adversidade. Dirigido por Louie Schwartzberg, “Blink” apresenta imagens impressionantes que realçam as belezas naturais do planeta, acompanhadas de um roteiro delicado que equilibra emoção e inspiração.

A narrativa nos convida a refletir sobre a importância de valorizar os momentos presentes e transformar o medo do futuro em celebração. Com depoimentos comoventes e uma trilha sonora marcante, o documentário promete ser um tributo poderoso à força dos laços familiares.

5. John Williams in Tokyo (27/12)

“John Williams in Tokyo” celebra o gênio musical em um concerto inesquecível no Japão (Imagem: Reprodução digital | Universal Japan)

“John Williams in Tokyo” celebra o lendário compositor de trilhas sonoras em um evento único, gravado no coração do Japão. Reconhecido como um dos maiores gênios da música de cinema, Williams é responsável por temas icônicos de filmes como “Star Wars”, “Indiana Jones” e “Jurassic Park”.

Nesta produção especial, o maestro rege a Orquestra Sinfônica de Tóquio em uma performance inesquecível, capturando o poder emocional de suas composições. O evento também conta com momentos intimistas, nos quais Williams reflete sobre sua carreira e o impacto cultural de sua música, oferecendo aos fãs um olhar mais profundo sobre sua genialidade.

Dirigido por Noriyuki Kawakami, o concerto é enriquecido por visuais deslumbrantes que integram a música com a arquitetura e cultura japonesa. Uma das curiosidades do evento é a inclusão de uma versão exclusiva do tema de “E.T. – O Extraterrestre”, arranjada especialmente para esta apresentação.