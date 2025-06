5 lançamentos da Netflix para a semana de 30 de junho a 6 de julho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Netflix abre o mês de julho com estreias que vão do documentário ambiental à ficção científica clássica, passando por comédias nacionais e dramas premiados. Entre produções inéditas e títulos consagrados, a semana promete agradar a diferentes perfis de público. Confira os destaques que chegam ao catálogo entre os dias 30 de junho e 6 de julho!

1. Encantadora de Tubarões – 30/06

“Encantadora de Tubarões” acompanha a conservacionista e ativista Ocean Ramsey em sua jornada para defender os tubarões (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por James Reed, Harrison Macks e JP Stiles, “Encantadora de Tubarões” acompanha a conservacionista e ativista Ocean Ramsey em sua jornada para defender os tubarões e combater a exploração desenfreada do ecossistema marinho. Conhecida por nadar lado a lado com esses animais em vídeos que viralizaram nas redes sociais, ela expõe os perigos que esses animais enfrentam e questiona os limites éticos entre engajamento, exposição e conservação.

Com depoimentos de biólogos marinhos, lideranças indígenas e outros defensores do meio ambiente, o documentário combina belas imagens subaquáticas com uma reflexão contundente sobre nossas responsabilidades diante da natureza. É uma produção norte-americana que convida o espectador a reavaliar os preconceitos em torno desses animais e a urgência da proteção ambiental.

2. Bezerra de Menezes: Diário de um Espírito – 01/07

“Bezerra de Menezes: Diário de um Espírito” retrata a trajetória do médico cearense Adolfo Bezerra de Menezes, figura central do espiritismo brasileiro (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

Produzido por Glauber Filho e Joe Pimentel, o filme retrata a trajetória do médico cearense Adolfo Bezerra de Menezes, figura central do espiritismo brasileiro. A trama se concentra em sua juventude no Rio de Janeiro do século XIX, onde estudou medicina, e avança por sua atuação como abolicionista e político, sempre voltado ao cuidado dos mais pobres, o que lhe rendeu o apelido de “Médico dos Pobres”.

Misturando elementos de drama biográfico e espiritualidade, o longa é baseado em extensa pesquisa histórica conduzida por biógrafos do personagem. Estrelado por Magno Carvalho e Carlos Vereza, o filme emociona por destacar o legado ético, político e humanitário de uma figura que transcende o campo religioso.

3. Minha Mãe é uma Peça 2: O Filme – 01/07

Em “Minha Mãe é uma Peça 2: O Filme”, Dona Hermínia enfrenta o desafio do “ninho vazio” com o humor (Imagem: Reprodução digital | Globo Filmes, Universal Pictures e Migdal Filmes)

Nesta sequência da comédia nacional estrelada por Paulo Gustavo, Dona Hermínia retorna em uma nova fase da vida: agora apresentadora de um programa de TV e avó de primeira viagem, ela enfrenta o desafio do “ninho vazio” com o humor e exagero que marcaram o sucesso do primeiro filme.

Lançado em 2016 com direção de César Rodrigues, o longa explora os conflitos típicos das relações familiares, especialmente entre mães e filhos adultos. A chegada de novos personagens, como a irmã Lúcia Helena (Patricya Travassos), adiciona frescor à trama.

4. Uma Mente Brilhante – 04/07

“Uma Mente Brilhante” é baseado na história real do matemático John Nash (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures, DreamWorks SKG Production e Imagine Entertainment)

Vencedor de quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, “Uma Mente Brilhante” é baseado na história real do matemático John Nash, interpretado por Russell Crowe. O filme acompanha a trajetória dele desde sua juventude acadêmica promissora até o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que transforma sua vida pessoal e profissional.

Com direção de Ron Howard e roteiro de Akiva Goldsman, o drama retrata de forma sensível e envolvente os desafios da saúde mental, a genialidade matemática e o impacto da doença sobre as relações familiares. A atuação de Crowe é intensamente elogiada, assim como a performance de Jennifer Connelly, que venceu o Oscar de Atriz Coadjuvante. Uma obra profunda e comovente, baseada em uma história real de superação.

5. E.T. – O Extraterrestre – 04/07

“E.T. – O Extraterrestre” acompanha Elliott, um garoto que encontra um alienígena perdido na Terra e se torna seu protetor e amigo (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures e Amblin Entertainment)

Um dos filmes mais emblemáticos da história do cinema, “E.T. – O Extraterrestre”, dirigido por Steven Spielberg, chega ao catálogo da Netflix e promete reencontros emocionantes com um clássico da infância de muitos. A história acompanha Elliott, um garoto que encontra um alienígena perdido na Terra e se torna seu protetor e amigo.

Lançado originalmente em 1982, o filme transformou o cinema de aventura e família ao combinar ficção científica, ternura e uma mensagem universal sobre aceitação, amizade e empatia. Com performances marcantes de Henry Thomas e da então pequena Drew Barrymore, “E.T.” permanece como uma obra-prima atemporal que continua a emocionar diferentes gerações.