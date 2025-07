5 lançamentos da Netflix para a semana 28 de julho a 03 de agosto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A última semana de julho e o início de agosto chegam com novidades para os assinantes da Netflix: desta vez, a plataforma apresenta uma seleção variada de títulos que prometem agradar a todos os gostos. A programação começa com “Desastre Total: Storm Area 51”, um documentário sobre a piada viral envolvendo a invasão de uma base secreta da Força Aérea dos EUA, e “Pecados Inconfessáveis”, uma série mexicana que mergulha em temas como relacionamentos abusivos e amores proibidos.

Para os fãs de ação e aventura, a adrenalina fica por conta de “Gladiador 2”, uma sequência do clássico dos anos 2000. “Meu Ano em Oxford” surge como a escolha ideal para aquecer o coração dos admiradores de romances — seguindo a tradição das histórias intensas e cheias de drama.

A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras estreias da semana na Netflix!

1. Desastre Total: Storm Area 51 (29/07)

“Desastre Total: Storm Area 51” acompanha os desdobramentos curiosos após um jovem criar um evento no Facebook convidando pessoas a invadirem a Área 51 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Jack MacInnes, “Desastre Total: Storm Area 51” acompanha os desdobramentos curiosos após um jovem criar um evento no Facebook convidando pessoas a invadirem a Área 51 nos Estados Unidos. O que começa como uma piada viral rapidamente ganha proporções inesperadas, com milhares de confirmações de presença. À medida que o movimento ganha força, a situação sai do controle e coloca até mesmo os militares em estado de alerta.

2. Pecados Inconfessáveis (30/07)

“Pecados Inconfessáveis” acompanha a história de uma mulher cujo marido desaparece após seu acompanhante de luxo tentar seduzi-lo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Estrelado por Zuri Vega, Andrés Baida e Erik Hayser, “Pecados Inconfessáveis” conta a história de uma CEO bem-sucedida na carreira, mas infeliz na vida pessoal. Na trama, Helena está presa a um relacionamento abusivo que coloca em risco sua vida e a do filho, mas tudo muda quando ela conhece Iván, um acompanhante de luxo por quem se envolve intensamente.

À medida que a relação entre os dois se aprofunda, Helena convence Iván a seduzir seu marido, Claudio, e gravar uma cena comprometedora. Porém, quando Claudio desaparece, a situação foge do controle e a protagonista passa a ser a principal suspeita.

3. Gladiador 2 (30/07)

Em “Gladiador 2”, Lucius precisa derrubar os imperadores e corruptos de Roma para garantir o seu futuro (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures e DreamWorks Pictures)

Ambientado 16 anos após os acontecimentos do primeiro filme, “Gladiador 2” acompanha a trajetória de Lucius, filho de Lucilla e sobrinho de Commodus — o herdeiro do antigo imperador que assassinou o próprio pai por preferir Maximus, um influente general romano, e usurpou o trono, condenando o militar à morte. Lucius, que admirava Maximus, carrega essa inspiração desde a juventude.

Na nova trama, Lucius vive como um bárbaro até que invasores de sua terra natal atacam o lugar onde passou a viver, após ter sido enviado ainda jovem para a costa norte da África. Capturado como prisioneiro de guerra, ele é comprado por um mercenário e forçado a lutar no Coliseu, tornando-se um gladiador. O que antes era sofredor se transforma em seu propósito: “derrubar os imperadores e corruptos de Roma e garantir o seu futuro”, conforme revela a sinopse oficial.

4. Leanne (31/07)

“Leanne” narra a história de uma mulher madura que, após se separar, tenta reconstruir a vida com a ajuda de sua família fora da caixinha (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma comédia adulta norte-americana, “Leanne” narra a história de uma mulher madura que, após o marido decidir se separar e ficar com outra, tenta reconstruir a vida com a ajuda de sua família amorosa, porém completamente fora da caixinha. A protagonista é interpretada pela própria Leanne Morgan, e a série é fiel às características de uma sitcom, com episódios curtos, situações cômicas e enredos independentes.

5. Meu Ano em Oxford (01/08)

“Meu Ano em Oxford” acompanha a história de amor de um casal que tem seus destinos transformados após se conhecerem (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma adaptação do livro homônimo de Julia Whelan, “Meu Ano em Oxford”, estrelado por Sofia Carson e Jamie Davenport, acompanha os acontecimentos na vida de Anna, uma jovem norte-americana ambiciosa que realiza o sonho de estudar na Universidade de Oxford. Lá, ela se apaixona por Corey, um britânico charmoso, porém enigmático. A partir desse encontro, o destino dos dois muda completamente — e o que antes parecia apenas um caso passageiro se transforma em algo muito mais profundo.