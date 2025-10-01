Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de outubro reserva novidades marcantes para quem acompanha de perto as estreias do Disney+. A plataforma reúne diferentes propostas que dialogam com públicos variados. Com produções que exploram universos distintos e trazem elencos de destaque, o catálogo ganha reforços capazes de ampliar ainda mais sua diversidade narrativa.

Para quem deseja se programar e não perder nada do que chega, vale conferir os 5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025. Veja abaixo!

1. Crime de Uma Dinastia: O Caso Murdaugh – 15/10

“Crime de Uma Dinastia: O Caso Murdaugh” mergulha nos segredos de uma família poderosa da Carolina do Sul (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O true crime “Crime de Uma Dinastia: O Caso Murdaugh” chega ao Disney+ mergulhando em uma das histórias mais comentadas dos últimos anos nos Estados Unidos. Maggie e Alex Murdaugh, membros de uma das famílias jurídicas mais influentes da Carolina do Sul, veem sua vida luxuosa desmoronar após o envolvimento do filho Paul em um acidente de barco fatal.

A série foi criada por Michael D. Fuller e Erin Lee Carr, trazendo no elenco Jason Clarke, Patricia Arquette e Brittany Snow, entre outros nomes de destaque. Baseada em reportagens da jornalista Mandy Matney e em seu “Murdaugh Murders Podcast“, a produção expõe os bastidores de uma dinastia marcada por poder, segredos e crimes que desafiam a própria realidade.

2. Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente – 15/10

“Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente” acompanha a vida de uma jovem vampira em um internato (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A comédia juvenil “Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente” é uma adaptação da saga literária de Anne Marie Pace. A trama acompanha Vee Hauntley, uma jovem vampira que deixa a Transilvânia para estudar em um internato de artes cênicas. No novo ambiente, ela precisa equilibrar sua paixão pela música com o segredo de sua verdadeira identidade.

Enquanto lida com o desafio de viver entre humanos, Vee conta com a presença de um fantasma zeloso enviado por seu pai e enfrenta as suspeitas de colegas como um descendente dos Van Helsing. O elenco inclui Kenzi Richardson, Jiwon Lee e Shaun Dixon, trazendo diversidade ao projeto.

3. Playback: Juntas Somos Uma – 29/10

“Playback: Juntas Somos Uma” mostra amizade, música e dilemas em uma produção juvenil do Disney+ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O Disney+ traz em outubro uma novidade que promete conquistar o público juvenil: “Playback: Juntas Somos Uma”. Criada pela mesma equipe responsável por sucessos como “Sou Luna” e “Violetta”, a produção aposta na música como fio condutor para narrar a trajetória de Emma (Juli Castro) e Camila (Antonella Podestá). As duas alcançam sucesso instantâneo após publicar um vídeo para um concurso de talentos, mas escondem um segredo que ameaça colocar em risco a amizade de toda uma vida.

A série, estrelada também por Valen G, terá 20 episódios de 25 minutos cada e foi filmada em Buenos Aires. O elenco é extenso, incluindo participações especiais de Luis Roberto Guzmán e Catherine Fulop.

4. Star Wars: Visions Volume 3 – 29/10

“Star Wars: Visions Volume 3” traz de volta personagens queridos e apresenta novos heróis em aventuras exclusivas (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A antologia animada “Star Wars: Visions” retorna com sua terceira temporada, reunindo novamente estúdios japoneses de anime. O projeto mantém a proposta de apresentar curtas independentes que exploram diferentes visões do universo de “Star Wars”, cada um com estilo próprio e narrativas originais.

O novo volume traz nove episódios inéditos, alguns retomando personagens introduzidos no primeiro lançamento, como o Ronin. O elenco de vozes em inglês inclui nomes como Anna Sawai, Freddie Highmore, George Takei e Steve Buscemi.

5. Disney Twisted-Wonderland: The Animation – 29/10

“Disney Twisted-Wonderland: The Animation” combina estética de anime com o charme sombrio dos personagens clássicos (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Baseado no popular jogo mobile “Twisted-Wonderland”, o anime estreia no Disney+ com a temporada “Episode of Heartslabyul”. A adaptação apresenta versões estilizadas dos vilões clássicos da Disney em um universo alternativo, em que estudantes do colégio mágico Night Raven protagonizam disputas e segredos.

O conceito original e o design dos personagens foram criados por Yana Toboso, autora do mangá “Black Butler”. A dublagem japonesa tem Koichi Yamadera como narrador, voz conhecida de produções como “Lilo & Stitch” e “O Retorno de Jafar”. A música de encerramento, “Obedience”, é interpretada pelos próprios personagens do dormitório Heartslabyul. A série promete atrair fãs de anime e do jogo original, misturando fantasia, ação e o charme dos vilões da Disney em uma narrativa inédita.