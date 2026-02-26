Juntar os amigos para jogar videogame — seja presencialmente ou online — é uma maneira certeira de encontrar animação, com desafios compartilhados e muitas risadas no caminho. Alguns jogos se destacam justamente por incentivar a interação direta, seja com trabalho em equipe, disputas cheias de energia ou provas que pedem raciocínio rápido. Com estilos variados e partidas envolventes, há opções que criam o clima perfeito para fortalecer a amizade e garantir diversão do começo ao fim.

A seguir, veja 5 jogos de videogame perfeitos para jogar com amigos!

1. Mario Kart 8 Deluxe (2017)

O jogo “Mario Kart 8 Deluxe” oferece corridas imprevisíveis cheias de atalhos e itens estratégicos que podem mudar tudo na última volta (Imagem: Reprodução digital | Nintendo)

O jogo da Nintendo traz uma coleção de corridas em estilo arcade, inspiradas no universo de Super Mario Bros., reunindo personagens conhecidos em pistas criativas, cheias de curvas desafiadoras, atalhos e elementos interativos. A jogabilidade é fácil de aprender, mas tem profundidade para quem quer competir de verdade, já que dirigir bem é tão importante quanto usar os itens no momento certo para mudar o rumo da corrida. Com vários circuitos e modos diferentes, cada prova mistura habilidade, estratégia e muita adrenalina, garantindo disputas imprevisíveis e sempre animadas.

2. Super Mario Party (2018)

Em “Super Mario Party”, cada jogada no tabuleiro pode virar o rumo da disputa, com minijogos dinâmicos que testam sorte, estratégia e rapidez (Imagem: Reprodução digital | Nintendo Cube)

Nesse jogo, também da Nintendo, a dinâmica preserva a clássica competição em tabuleiro, misturando estratégia e sorte em trajetos cheios de surpresas. Os participantes escolhem personagens marcantes do universo de Super Mario Bros. e percorrem casas que podem trazer vantagens, criar dificuldades ou mudar totalmente o andamento da rodada, enquanto encaram minijogos variados para acumular moedas e estrelas.

A partida equilibra momentos de planejamento com acontecimentos inesperados, exigindo adaptação constante. Com provas criativas e ritmo ágil, o jogo garante disputas animadas, nas quais decisões rápidas e desempenho individual fazem toda a diferença diante de reviravoltas frequentes.

3. Overcooked! All You Can Eat (2020)

Em “Overcooked! All You Can Eat”, a equipe precisa agir sob pressão em cozinhas caóticas, onde comunicação e agilidade são a chave para vencer os desafios (Imagem: Reprodução digital | Ghost Town Games e Team17)

Desenvolvido por Team17 Digital e Ghost Town Games, a edição definitiva reúne os dois capítulos da série em uma experiência que mistura agilidade, cooperação e desafios culinários criativos. Os participantes assumem o papel de chefs em cozinhas caóticas, nas quais é preciso preparar receitas, organizar pedidos e entregar pratos dentro do tempo determinado, lidando com cenários cheios de obstáculos e situações inesperadas.

O foco está no trabalho em equipe e na comunicação clara, já que a coordenação entre os jogadores é essencial para avançar por fases cada vez mais exigentes. Com visual colorido e comandos intuitivos, o jogo dosa pressão e diversão de forma equilibrada, garantindo partidas dinâmicas e cheias de energia.

4. Fall Guys (2020)

Em “Fall Guys”, competidores enfrentam provas divertidas e obstáculos inesperados em uma corrida eliminatória até restar apenas um vencedor (Imagem: Reprodução digital | Mediatonic)

O jogo desenvolvido pela Mediatonic coloca diversos competidores em arenas vibrantes, inspiradas em gincanas cheias de armadilhas e percursos instáveis. A cada fase, parte dos participantes é eliminada, aumentando a pressão e deixando a disputa mais acirrada até que apenas um alcance a vitória final.

Os desafios pedem agilidade, precisão nos movimentos e capacidade de reagir rapidamente às mudanças do ambiente e às ações dos adversários. Com visual chamativo e partidas intensas, o jogo cria confrontos imprevisíveis, repletos de reviravoltas e situações inesperadas.

5. Animal Crossing: New Horizons (2020)

Em “Animal Crossing: New Horizons”, é preciso transformar uma ilha deserta em um espaço cheio de personalidade, trocando itens e criando juntos uma comunidade (Imagem: Reprodução digital | Nintendo e Nintendo Entertainment Planning & Development)

O principal objetivo desse jogo da Nintendo é desenvolver e transformar uma ilha deserta em uma comunidade próspera, personalizada de acordo com as escolhas do jogador, ampliando construções, atraindo moradores e organizando cada espaço ao longo do tempo.

Mesmo com sua atmosfera tranquila, a experiência se amplia quando compartilhada com outras pessoas. A conexão entre os participantes possibilita explorar diferentes ilhas, trocar objetos, dividir materiais e planejar juntos a organização dos ambientes, expandindo as opções de criação. Tarefas do dia a dia, como pescar, coletar insetos e participar de celebrações temáticas, passam a funcionar como momentos de interação e convivência, fortalecendo o senso de comunidade e colaboração.