5 itens para considerar antes de aceitar um emprego 

Com as rápidas mudanças sociais e tecnológicas, as habilidades profissionais exigidas pelas empresas estão em constante evolução. Por sua vez, isso torna a busca por qualificação e atualização uma necessidade permanente para quem deseja se destacar e conquistar boas oportunidades.

Em contrapartida, há também as predileções e as necessidades do candidato, que devem estar alinhadas com a vaga de emprego. Por isso, é muito importante saber o que considerar antes de aceitar um trabalho. Abaixo, confira os principais pontos!

1. Alinhamento com os valores da empresa

O candidato deve avaliar se os valores e a cultura da empresa estão em sintonia com os seus princípios. Trabalhar em um local que compartilha as mesmas crenças facilita o engajamento e a motivação, além de contribuir para um ambiente mais saudável e produtivo.

2. Oportunidades de crescimento e aumento salarial

Verificar as chances de ascensão e desenvolvimento profissional é essencial para garantir uma carreira a longo prazo. Candidatos devem se informar sobre os programas de capacitação, os planos de carreira e a possibilidade de assumir novas responsabilidades ao longo do tempo.

Além disso, é preciso checar se a organização proporciona aumentos salariais. Contudo, não espere que esse acréscimo venha logo nos primeiros meses nem o peça antes da hora. “Na maioria das empresas, existe uma política de aumento por mérito, você deve ficar atento para não se precipitar”, explica Guilherme Rego, fundador e diretor-geral da Elevartis.

3. Benefícios oferecidos

Além do salário, os benefícios oferecidos pela empresa, como plano de saúde, vale-alimentação e programas de bem-estar, podem impactar significativamente a qualidade de vida do profissional. Deve-se analisar o pacote completo de remuneração para avaliar se ele atende às necessidades pessoais e familiares.

As políticas de home office podem ajudar no equilíbrio entre vida pessoal e profissional no emprego (Imagem: djile | Shutterstock)

4. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal

O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um fator cada vez mais valorizado pelos profissionais. Antes de aceitar uma oferta, o candidato deve considerar a carga horária, as políticas de home office e o suporte da empresa para garantir um ambiente de trabalho flexível.

Nos dias atuais, os grupos que mais prezam isso são os millennials e a geração Z. “As pessoas jovens profissionais de hoje não estão apenas em busca de uma remuneração justa, mas principalmente de um equilíbrio entre vida pessoal e profissional que promova seu bem-estar geral. Oferecer benefícios como horários flexíveis e programas estruturados de saúde mental, diversidade, inclusão e oportunidades de desenvolvimento pessoal é crucial para atrair e reter talentos dessa geração”, pontua o CEO e fundador da Bold Minds e especialista em Desenvolvimento de Lideranças, Renato Herrmann.

5. Estabilidade da empresa no mercado

A solidez e a reputação da empresa no mercado devem ser avaliadas com atenção. Trabalhar em uma instituição com boas perspectivas de crescimento e estabilidade financeira reduz os riscos de demissões ou problemas futuros, proporcionando mais segurança e tranquilidade ao profissional.