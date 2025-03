5 hábitos que contribuem para a saúde dos rins

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os rins são responsáveis por funções vitais, como o equilíbrio dos líquidos no corpo, a regulação da pressão arterial e a eliminação de resíduos. No entanto, a ausência de cuidados com esses órgãos pode resultar em problemas graves, como cálculo renal, infecção urinária e a Doença Renal Crônica (DRC), que atinge mais de 20 milhões de brasileiros e acomete em torno de 10% da população, conforme o Ministério da Saúde.

“Um estilo de vida pouco saudável, com alimentação rica em ultraprocessados e açúcar, sedentarismo e automedicação recorrente representa uma ameaça para a saúde renal”, alerta o Dr. Pedro Túlio Rocha, médico coordenador do Programa de Transplante Renal do Hospital São Lucas Copacabana.

Por isso, abaixo, confira alguns hábitos importantes para manter a saúde dos rins!

1. Beba água

Consumir pelo menos dois litros de água diariamente não só evita a desidratação, como também promove um cuidado generalizado da função renal. Quando há falta de água no organismo, a função de filtragem dos rins fica debilitada, o que pode acumular toxinas no corpo.

2. Fique de olho no excesso de gordura corporal

Para garantir a saúde renal, também é importante se atentar à gordura corporal. “Quanto mais gordura o paciente tiver no corpo, mais perigo ela oferece tanto para os rins quanto para os outros órgãos, como o coração e o fígado. Além disso, a área a ser irrigada pelo sangue também aumenta, fazendo com que os rins precisem trabalhar de forma mais intensa para suprir as novas necessidades do organismo”, explica o Dr. Pedro Túlio Rocha.

Consumo excessivo de sal e açúcar pode potencializar problemas como pressão alta e sobrepeso, que prejudicam os rins (Imagem: Kasabutskaya Nataliya | Shutterstock)

3. Diminua a quantidade de sal e açúcar

O excesso de sal e açúcar na dieta pode potencializar problemas como pressão alta, diabetes e sobrepeso. É aconselhável adicionar o mínimo possível desses componentes no dia a dia e evitar ao máximo comidas ultraprocessadas, congeladas e industrializadas, que têm em sua composição quantidades muito grandes de sódio, sal e açúcar.

4. Evite a automedicação

A automedicação, especialmente com anti-inflamatórios, pode prejudicar a saúde renal. Quanto mais medicamentos desnecessários o organismo receber, mais substâncias os rins e o fígado precisarão filtrar para evitar o acúmulo de toxinas, o que, consequentemente, sobrecarrega a função renal.

Por mais inofensivo que um analgésico de uso rotineiro possa parecer, o medicamento deve ser tomado apenas na dosagem indicada pelo médico e durante o período indicado pelo especialista.

5. Pratique exercícios físicos

Fazer exercícios físicos ao menos três vezes na semana é indicado para combater a obesidade e prevenir ou amenizar diversas doenças no coração, fígado, pulmões e rins. Porém, antes de começar a correr ou frequentar a academia, é indicado procurar um clínico geral para avaliar se há algum fator impeditivo que restrinja a prática, assim como a intensidade ou o tempo de duração delas.

Por Paula Borges