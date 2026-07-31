5 hábitos para prevenir lesões nos joelhos e preservar a mobilidade

Os joelhos estão entre as articulações mais importantes do corpo humano, pois sustentam o peso corporal e participam de praticamente todos os movimentos do dia a dia. Caminhar, subir e descer escadas, correr, agachar, levantar e até permanecer em pé por longos períodos dependem do bom funcionamento dessa região. No entanto, por suportarem cargas constantes e repetitivas, estão mais sujeitos ao desgaste, lesões e dores ao longo da vida.

De acordo com o ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho, especialista em células-tronco e diretor do Departamento de Tratamento com Uso de Células-Tronco do CPAH – Centro de Pesquisa e Análise Heráclito, preservar a saúde dos joelhos desde cedo é uma das melhores estratégias para envelhecer com autonomia e reduzir o risco de problemas articulares no futuro.

“Os joelhos são fundamentais para a nossa mobilidade. Pequenos hábitos adotados ao longo da vida fazem uma enorme diferença para manter essa articulação saudável e reduzir o risco de lesões e desgaste precoce”, afirma.

A seguir, confira comportamentos que ajudam a proteger os joelhos no dia a dia.

1. Fortaleça a musculatura das pernas

Músculos fortes funcionam como uma proteção natural para os joelhos. Exercícios que fortalecem quadríceps, posteriores da coxa, glúteos e panturrilhas ajudam a distribuir melhor a carga durante os movimentos e diminuem o estresse sobre a articulação.

2. Mantenha um peso saudável

O excesso de peso aumenta significativamente a pressão exercida sobre os joelhos a cada passo. Ao longo dos anos, essa sobrecarga pode acelerar o desgaste da cartilagem e favorecer dores e lesões na região.

O yoga é uma prática que ajuda a manter a amplitude dos movimentos, favorecendo a saúde dos joelhos (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

3. Preserve a mobilidade das articulações

Alongamentos, exercícios de mobilidade e práticas como o yoga ajudam a manter a amplitude dos movimentos, melhoram o equilíbrio e reduzem compensações que podem sobrecarregar os joelhos ao longo do tempo.

4. Evite aumentar a intensidade dos exercícios de forma brusca

Grande parte das lesões nos joelhos acontece quando há aumento repentino da carga de treino, seja na corrida, na musculação ou em outros esportes. O ideal é que a progressão seja gradual, permitindo que músculos, tendões e articulações se adaptem.

5. Não ignore dores persistentes

Sentir dor durante alguns dias após um esforço elevado pode ser normal, mas desconfortos recorrentes, inchaço, sensação de instabilidade ou dificuldade para caminhar devem ser avaliados por um especialista.

“Quanto mais cedo identificamos um problema, maiores são as possibilidades de tratamento conservador e de recuperação da função da articulação. Em situações específicas e conforme avaliação médica, terapias regenerativas com células-tronco também podem fazer parte da estratégia de tratamento, sempre de forma individualizada”, explica o Dr. Luiz Felipe Carvalho.

Mobilidade é investimento para toda a vida

A expectativa de vida da população continua aumentando, tornando a preservação da mobilidade um dos principais objetivos da medicina preventiva. Manter os joelhos saudáveis significa conservar independência, equilíbrio, capacidade funcional e qualidade de vida durante o envelhecimento.

“Envelhecer bem passa, necessariamente, por manter a capacidade de se movimentar. Cuidar dos joelhos hoje é investir na autonomia e na qualidade de vida das próximas décadas”, conclui o Dr. Luiz Felipe Carvalho.

Por Angela Rocha