5 hábitos alimentares para manter a saúde dos olhos

O cuidado com a alimentação é um fator essencial para a manutenção da saúde ocular, pois nutrientes muitos contribuem para a proteção da visão e a prevenção de doenças. No entanto, o consumo excessivo de determinadas substâncias pode ser prejudicial para os olhos.

“É importante pensarmos no equilíbrio quando nos alimentamos, refletindo sobre como a obsessão por mais ingredientes e vitaminas, vendidos como benéficos, pode, ironicamente, nos deixar com sequelas, como enxergar menos”, explica a Dra. Thais Borges, oftalmologista do H.Olhos – Hospital de Olhos, que nos ajuda a entender essa tênue relação entre bons e maus hábitos alimentares relacionados à visão. Confira!

Efeitos do excesso de suplementos para os olhos

A cenoura é um ótimo exemplo para ilustrar os efeitos do excesso de suplementos para os olhos. Esse legume é uma excelente fonte de betacaroteno, essencial para a saúde ocular. No entanto, o consumo exagerado de suplementos dessa substância – facilmente encontrados em farmácias e marketplaces online – pode causar problemas, como a hipervitaminose A. Os sintomas mais comuns incluem visão embaçada e fotopsia, a percepção de flashes ou faíscas de luz.

Outro mito é o consumo indiscriminado de antioxidantes. De acordo com a especialista, uma dieta rica em antioxidantes, especialmente proveniente de frutas e vegetais frescos, pode ajudar a proteger as células contra danos oculares, mas o consumo em excesso pode desencadear problemas intestinais e provocar reações inesperadas no corpo, sendo necessário cautela ao ingerir um aditivo nutricional sem prescrição médica.

Uma alimentação rica em nutrientes é essencial para fortalecer a saúde dos olhos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação

Conforme a Dra. Thais Borges, as vitaminas e suplementos nutricionais não são uma cura para doenças oculares, nem devolverão a visão que já tenha sido perdida. “Mas uma boa nutrição em todas as idades é vital para todo o corpo e desempenha um papel importante na manutenção da saúde dos olhos”, explica.

A seguir, ela apresenta 5 hábitos alimentares que devem ser priorizados na hora de cuidar da saúde ocular:

1. Inclua alimentos ricos em vitamina C e E, zinco, luteína e zeaxantina na dieta

Esses nutrientes estão associados a um menor risco de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), catarata e, possivelmente, olho seco mais tarde na vida.

2. Consuma fontes de antioxidantes

A oxidação pode causar catarata, alterando a composição do cristalino e tornando-o opaco. Por isso, grupos de nutrientes com vitaminas A, C e E, carotenóides, luteína, zeaxantina e selênio, que atuam como antioxidantes, ajudam a proteger nossas células contra danos. No entanto, é importante notar que os suplementos antioxidantes em forma de pílula não ajudam a prevenir a catarata e podem até ser prejudiciais.

3. Adote a dieta mediterrânea

Baseada em vegetais e frutos do mar, a dieta mediterrânea pode reduzir o risco de doenças cardíacas e degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

4. Opte por dietas com baixo índice glicêmico

Pessoas que têm ou estão em risco de desenvolver diabetes, ou degeneração macular relacionada à idade (DMRI), podem se beneficiar de dietas com baixo índice glicêmico. Com o diabetes, por exemplo, os níveis de açúcar no sangue podem ficar muito altos, o que causa sérios problemas de saúde e pode levar à perda de visão.

5. Adicione ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 na dieta

Em casos de olho seco, quando os olhos não produzem lágrimas suficientes ou com qualidade ruim para mantê-los lubrificados e confortáveis, as lágrimas artificiais e medicamentos são muito úteis, mas adicionar ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 à dieta também pode proporcionar alívio.

Consulte um especialista

Segundo a Dra. Thais Borges, grávidas, pessoas com mais de 49 anos ou com condições médicas específicas devem ter preocupações adicionais ao considerar a suplementação vitamínica e, embora a nutrição adequada desempenhe um papel importante para a saúde dos olhos, ela não substitui o acompanhamento médico.

“É importante consultar um oftalmologista antes de iniciar qualquer suplementação, pois nem todos os suplementos são adequados para qualquer indivíduo e a abundância de certos nutrientes pode ser prejudicial à visão”, conclui a especialista.

Por Gabriel Santos