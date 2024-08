5 grandes lançamentos do Max em agosto

Agosto está recheado de novidades imperdíveis no Max. Começando com a terceira temporada da aclamada série “Industry”, um dos sucessos de crítica, e “Bob Burnquist: A Lenda do Skate”, que segue a vibe das Olimpíadas.

Na categoria ação, tem a tão aguardada sequência “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, inspirada no premiado filme dos anos 2000. Para os amantes de romance/biografias, “Máxima” é o grande destaque da temporada. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções que estreiam na plataforma de streaming!

1. Industry – 3ª temporada (11/08)

“Industry” acompanha um grupo de jovens que disputam por uma vaga permanente em um dos maiores bancos de investimento de Los Angeles (Imagem: Reprodução digital | Bad Wolf)

Criada por Mickey Down e Konrad Kay, a série “Industry” acompanha um grupo de jovens recém-formados que trabalham em um dos maiores bancos de investimento de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na trama, Harper (Myha’la Herrold), Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) e Gus (David Jonsson Fray) competem por posições permanentes na corporação, trazendo suas ambições, inseguranças e segredos. No entanto, à medida que enfrentam dilemas éticos e crises pessoais, eles descobrem o preço da busca pelo sucesso.

2. Bob Burnquist: A Lenda do Skate (13/08)

“Bob Burnquist: A Lenda do Skate” narra a trajetória do multimedalhista e skatista brasileiro Bob Burnquist (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Discovery e Goma Filmes)

Dividida em quatro episódios, a série documental “Bob Burnquist: A Lenda do Skate” narra a trajetória do multimedalhista brasileiro Bob Burnquist, que marcou a mente de gerações do esporte. Combinando momentos icônicos da carreira do atleta com imagens dos bastidores e depoimentos de outras lendas do skate, a produção traz uma narrativa intimista sobre a paixão de Burnquist pela modalidade, que tem conquistado corações desde a inserção nas Olimpíadas. Os episódios estarão disponíveis semanalmente no Max e no canal do HBO.

3. Máxima (15/08)

“Máxima” retrata a vida da rainha consorte dos Países Baixos (Imagem: Reprodução digital | Millstreet Films, FBO, Beta Film, Dutch Fund Production Incentive, Creative Europe MEDIA Program e Belgian Tax Shelter)

Inspirada no romance biográfico escrito pela jornalista holandesa Marcia Luyten, a série retrata a vida de Máxima Zorreguieta, desde suas raízes na Argentina até a sua ascensão à nobreza europeia. A produção conta a tão sonhada história de amor entre a protagonista e o rei Guilherme Alexandre dos Países Baixos, explorando os obstáculos que Máxima passou em seu caminho rumo à realeza e em seu relacionamento. Além disso, apresenta um olhar único sobre a adaptação da rainha consorte à sua nova vida e as transformações que a união gerou em seu círculo social.

4. Rick and Morty: The Anime (16/08)

“Rick and Morty: The Anime” traz 10 episódios repletos de novas aventuras intergalácticas (Imagem: Reprodução digital | Adult Swim e Sola Entertainment)

Escrita e realizada por Takashi Sano, a nova temporada de “Rick and Morty: The Anime” traz 10 episódios repletos de novas aventuras intergalácticas para a dupla e a família Smith. Na série, Rick desfruta de um pseudo-mundo entre multiversos, enquanto Summer se une a Space Beth para enfrentar a maligna Federação Galáctica. Ao mesmo tempo, Morty se envolve romanticamente com uma garota misteriosa, que, por acaso, é um ser atemporal.

5. Cidade de Deus: A Luta Não Para (25/08)

“Cidade de Deus: A Luta Não Para” narra os acontecimentos após 20 anos do longa-metragem dos anos 2000 (Imagem: Reprodução digital | Max HBO Brasil)

Baseado na obra do escritor Paulo Lins, o spin-off de “A Cidade de Deus” narra os acontecimentos após 20 anos do longa-metragem dos anos 2000. A partir das memórias de Buscapé (Alexandre Rodrigues), a produção retrata mais uma vez a guerra do tráfico e os conflitos com a polícia.

Nessa nova sequência, personagens do filme clássico retornam a luta pelo controle da Cidade de Deus. Há também novos atores, incluindo Andréia Horta, que interpreta Jerusa, uma advogada perigosa e manipuladora, e Marcos Palmeira, que dá vida a Genivaldo Curió, um dos líderes do tráfico.