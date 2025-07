Fonte de proteínas de alta qualidade, além de vitaminas e minerais essenciais, o ovo é considerado um aliado em todas as fases da vida. Para adultos, por exemplo, o Ministério da Saúde (MS) recomenda o consumo de até 7 unidades por semana, conforme as necessidades e condições de saúde de cada pessoa.

No entanto, para alcançar essa meta, não é preciso se limitar ao clássico ovo mexido com sal e azeite de oliva. Isso porque esse alimento é um grande aliado de quem busca variar o cardápio, especialmente no café da manhã, oferecendo saciedade, energia e uma diversidade de sabores.

A seguir, confira 5 formas de usar o ovo para um café da manhã saudável e proteico!

Ovo pochê com torrada integral e abacate

Ingredientes

1 ovo

1 fatia de pão integral

1/4 de polpa de abacate amassada

amassada 1 colher de chá de suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de vinagre branco

Água

Sementes de girassol e gergelim preto para servir

Modo de preparo

Aqueça uma panela pequena com água em fogo baixo e adicione o vinagre. Quando surgirem pequenas bolhas no fundo (sem ferver completamente), quebre o ovo em uma xícara e, com uma colher, crie um redemoinho na água. Despeje o ovo no centro e cozinhe por cerca de 3 minutos, até a clara firmar e a gema permanecer mole. Retire com uma escumadeira.

Em um recipiente, misture o abacate com o suco de limão. Aqueça uma panela antiaderente em fogo baixo. Adicione a fatia de pão integral e toste dos dois lados. Desligue o fogo e passe a polpa de abacate no pão. Coloque o ovo por cima e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida com sementes de girassol e gergelim preto.

Ovo mexido com espinafre

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas 1 colher de sopa de leite de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite de oliva

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio. Adicione o espinafre e refogue rapidamente. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje a mistura na frigideira e reduza o fogo. Cozinhe, mexendo sempre, até ficar cremoso. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Crepioca com queijo

Ingredientes

1 ovo

1 colher de sopa de goma de tapioca

1 fatia de queijo branco

branco Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo com a farinha de tapioca e o sal até ficar homogêneo. Após, despeje em uma frigideira antiaderente aquecida em fogo médio e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e recheie com o queijo branco. Dobre e sirva em seguida.

Panqueca de banana com castanha-de-caju e mel (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

Panqueca de banana com castanha-de-caju e mel

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 ovo

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 pitada de canela em pó

1 colher de sopa de castanha-de-caju torrada picada

1 colher de chá de mel

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana com o ovo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e a canela e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo médio. Coloque porções da massa na panela e espalhe. Cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Sirva com mel e castanha-de-caju.

Muffin de aveia e cenoura

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 pitada de fermento químico em pó

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o farelo de aveia, a cenoura, o sal e a salsinha até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Após, distribua a massa em forminhas para muffin de silicone e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.