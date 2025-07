O cinema francês há muito tempo ocupa um lugar central na história da sétima arte — não apenas por ter sido o berço do cinematógrafo dos irmãos Lumière, mas por constantemente reinventar a linguagem audiovisual com ousadia, poesia e profundidade emocional. Assistir a filmes franceses é mergulhar num universo onde a imagem fala tanto quanto as palavras, e os silêncios são tão significativos quanto os gestos.

As produções valorizam a ambiguidade, os personagens imperfeitos, as relações humanas complexas e os temas existenciais. Da Nouvelle Vague aos dramas contemporâneos, da comédia social à experimentação estética, essa cinematografia oferece ao espectador um olhar mais íntimo, artístico e provocador sobre o mundo.

A seguir, confira 5 filmes surpreendentes para quem ama o cinema francês!

1. Os incompreendidos (1960)

O filme “Os incompreendidos” mostra a vida de Antoine Doinel em busca de sentido e autonomia (Imagem: Reprodução digital | FILMES DO ESTACAO)

Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) é um adolescente de Paris que enfrenta o abandono familiar e a rigidez do ambiente escolar. Em busca de sentido e autonomia, acaba colidindo com as normas sociais que não o compreendem. Inspirado nas experiências difíceis vividas por François Truffaut em sua juventude, o filme entrelaça realidade e invenção para retratar, com delicadeza, os desafios emocionais do crescimento.

A obra foi fundamental para o fortalecimento da Nouvelle Vague (Nova Onda), corrente do cinema francês que emergiu no fim da década de 1950 como uma resposta criativa ao estilo dominante da época.

Cineastas como Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol e Jacques Rivette propuseram novas formas de filmar: priorizaram locações externas, elencos pouco convencionais, montagens não tradicionais, narrativas fragmentadas e uma estética mais espontânea e realista.

Onde assistir: Telecine.

2. O artista (2011)

Em “O artista”, George Valentin resiste às transformações do cinema com medo de perder sua relevância (Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES)

Na efervescente Los Angeles do final da década de 1920, George Valentin (Jean Dujardin) brilha como um dos principais rostos do cinema silencioso. Dono de um carisma magnético e presença marcante nas telas, ele vive o auge de sua trajetória artística — até a chegada do som, que muda radicalmente o cenário da indústria cinematográfica. À medida que o público migra para as novidades faladas, o protagonista se vê à margem, resistindo às transformações que ameaçam apagar sua relevância.

Enquanto isso, surge Peppy Miller (Bérénice Bejo), uma jovem talentosa e determinada, cujo carisma encanta a nova geração de espectadores. O destino entrelaça suas histórias em um elo delicado entre o passado e o presente, fama e anonimato, orgulho e afeto. Em meio a perdas e reinvenções, o filme constrói uma narrativa sensível sobre mudança, amor e o valor da persistência diante da obsolescência.

Foi amplamente reconhecido pela crítica e premiado pela Academia com cinco estatuetas do Oscar, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Figurino e Melhor Trilha Sonora Original.

Onde assistir: Prime Video.

3. Intocáveis (2011)

Em “Intocáveis”, Philippe contrata Driss como seu cuidador, criando uma conexão inesperada (Imagem: Reprodução digital | California Filmes)

Philippe (François Cluzet) é um homem rico que fica tetraplégico após um acidente de parapente e decide contratar um novo cuidador. Contra todas as expectativas, ele escolhe Driss (Omar Sy), um jovem de origem humilde, sem experiência na função, recém-saído da prisão e apenas interessado em conseguir a assinatura do seguro-desemprego.

O que começa como uma relação profissional marcada pelo contraste entre mundos opostos logo se transforma em uma amizade sincera e transformadora. Driss, com seu jeito direto e descontraído, quebra a rigidez da rotina de Philippe e o faz redescobrir o prazer nas pequenas coisas, enquanto o convívio com o patrão oferece a ele uma nova visão de futuro.

Com equilíbrio entre humor e emoção, o filme trata de inclusão, afeto e humanidade, explorando o poder das conexões inesperadas. A química entre os protagonistas foi um dos grandes destaques da produção, que se tornou um fenômeno de público na França e no mundo.

Onde assistir: Globoplay.

4. Amor (2013)

Em “Amor”, Georges cuida da esposa, Anne, após ela sofrer uma grave lesão cerebral (Imagem: Reprodução digital | IMOVISION)

Georges (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Emmanuelle Riva), um casal de longa data, levam uma vida serena e intelectual em seu apartamento em Paris. Ambos ex-professores de música, compartilham uma rotina pautada por afeto e cumplicidade. No entanto, quando Anne sofre uma grave lesão cerebral que afeta sua mobilidade e independência, os dias passam a ser marcados pela deterioração do corpo e pela impotência diante do sofrimento da pessoa amada.

Sem recorrer a instituições ou ajuda externa constante, Georges opta por cuidar dela sozinho, enfrentando o desgaste emocional, a solidão e a progressiva perda de contato com quem ela foi. A filha do casal, Eva (Isabelle Huppert), observa, à distância, sem conseguir interferir verdadeiramente no cotidiano dos pais.

Com um olhar preciso e sem artifícios, o filme propõe uma reflexão dolorosa e íntima sobre o fim da vida, o compromisso afetivo e a dignidade na fragilidade. Aclamado pela crítica internacional, o longa recebeu inúmeros prêmios, incluindo a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Onde assistir: Prime Video.

5. Os segredos de Madame Claude (2021)

Baseado em histórias reais, “Os segredos de Madame Claude” narra a vida da cafetina Fernande Grudet (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseado em uma história real, o filme narra a vida de Fernande Grudet (Karole Rocher), conhecida como Madame Claude, uma das cafetinas mais famosas da França na década de 1960. À frente de um luxuoso bordel em Paris, ela conquistou não apenas fama e fortuna, mas também uma considerável influência na alta sociedade francesa. Sua clientela incluía homens poderosos, desde empresários até políticos, o que lhe permitiu navegar nos bastidores do poder com habilidade e discrição.

Ambiciosa, ela viu na proximidade com o mundo político e no envolvimento com o crime organizado uma oportunidade para expandir ainda mais seu império e consolidar seu poder. No entanto, essa busca por maior controle e influência acabou atraindo inimigos perigosos e colocou sua vida em risco, levando Madame Claude a enfrentar as consequências de suas escolhas em um mundo em que a linha entre o poder e a queda é tênue e implacável.

Onde assistir: Netflix.