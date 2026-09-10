Variedades

5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira, 10 de setembro

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/09/26 06h07
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Diversas estreias chegam aos cinemas nesta quinta-feira, com opções para públicos bem diferentes (Imagem: bbernard | Shutterstock)

Os cinemas recebem novidades aguardadas nesta quinta-feira, com estreias que passam por diferentes gêneros e prometem agradar a públicos variados. Entre continuações, aventuras para assistir em família e histórias com propostas distintas, esses cinco filmes ampliam as opções para quem pretende conferir um lançamento nas telonas. A seguir, conheça os detalhes de cada estreia e escolha qual filme incluir na programação.

1. Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor

Nicole Kidman e Sandra Bullock como as irmãs bruxas Gillian e Sally, sentadas lado a lado em um banco de estofado vermelho e trocando um olhar cúmplice, em cena de "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor".
“Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor” traz Nicole Kidman e Sandra Bullock de volta como as irmãs bruxas Gillian e Sally (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Continuação do clássico cult de 1988, “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor” traz Nicole Kidman e Sandra Bullock de volta como as irmãs Gillian e Sally, muitos anos depois. Elas seguem assombradas pela maldição do clã Owens: não podem se apaixonar, pois todos que amam acabam morrendo.

Agora, as feiticeiras precisam enfrentar a sombria maldição que as persegue há séculos e que, mais do que nunca, parece ligada ao possível fim de suas famílias de bruxas. Dirigido por Susanne Bier, o longa de fantasia e romance tem 2h10 de duração e conta ainda com Cassie Bradley e Joey King no elenco.

2. A Maravilhosa Árvore Encantada

Pôster de "A Maravilhosa Árvore Encantada" com três crianças em primeiro plano e, ao fundo, Andrew Garfield, Claire Foy, um cavaleiro de armadura dourada, uma bruxa de chapéu preto e Nonso Anozie como um mago de barba branca, sobre nuvens douradas.
Aventura para toda a família, “A Maravilhosa Árvore Encantada” mistura fantasia e o valor dos laços familiares (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Voltado para toda a família, “A Maravilhosa Árvore Encantada” acompanha uma família moderna que decide se mudar para o campo em busca de um recomeço e de uma forma de se reconectar. Longe das telas e da internet, as crianças passam a explorar o novo lar e os espaços ao redor da casa.

Nessas brincadeiras ao ar livre, elas descobrem algo extraordinário: uma árvore mágica capaz de transportá-las para um mundo fantástico, repleto de moradores excêntricos e aventuras surpreendentes. É durante esses encontros que todos redescobrem o valor de estarem juntos. Dirigido por Ben Gregor, o filme traz Andrew Garfield, Claire Foy e Nonso Anozie no elenco.

3. Código: Vingança

Jason Statham como Cole Reed, de jaqueta jeans suja, no comando de um navio cargueiro em alto-mar, em cena do filme de ação "Código: Vingança".
“Código: Vingança” acompanha Jason Statham como um segurança acusado injustamente de assassinato (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

No filme de ação “Código: Vingança”, Jason Statham vive Cole Reed, veterano das Forças Especiais e ex-integrante da polícia de Nova York que, após anos lidando com traumas, passa a trabalhar como segurança particular. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ele presencia o assassinato do chefe bilionário e é acusado injustamente pelo crime.

Fugindo das autoridades e determinado a descobrir o verdadeiro culpado, Reed embarca em um navio cargueiro e inicia uma jornada solitária em busca de vingança. Quanto mais avança, mais percebe estar no centro de uma perigosa conspiração internacional. A direção é de Jean-François Richet, com Annabelle Wallis e Roland Møller também no elenco.

4. Dia Oito: O Sopro do Espírito

Pôster de "Dia Oito: O Sopro do Espírito" com o Padre Emiliano Tardif conversando com a jovem Yira em um campo ao amanhecer, e os rostos do elenco sobrepostos ao céu iluminado.
“Dia Oito: O Sopro do Espírito” acompanha uma jovem influenciadora que reencontra a fé diante da doença da irmã (Imagem: Reprodução digital | Efetta Films)

No drama “Dia Oito: O Sopro do Espírito”, Yira Sandoval é uma jovem influenciadora acostumada aos holofotes e à busca constante por reconhecimento nas redes sociais. Distante da fé e vivendo em meio a conflitos familiares, ela vê a vida virar de cabeça para baixo quando a irmã mais nova é diagnosticada com uma doença incurável.

Desesperada diante da possibilidade de perder a irmã, Yira começa a questionar as próprias convicções e encontra esperança em uma figura inesperada: o Padre Emiliano Tardif, sacerdote canadense conhecido mundialmente por seus supostos dons de cura. Ao acompanhá-lo, ela embarca em uma jornada de , dúvidas e descobertas capaz de transformar para sempre seu modo de enxergar a vida. Dirigido por Jose Gomez De Vargas, o longa dominicano traz Juan Ángel, Angeline Monegro e Fahdly Samira no elenco.

5. Blue Lock

Pôster do live-action "Blue Lock" com jovens jogadores de uniforme azul em ação, o atacante protagonista chutando em primeiro plano entre respingos de tinta azul.
“Blue Lock” acompanha uma disputa acirrada para revelar o melhor atacante do futebol japonês (Imagem: Reprodução digital | SATO Company)

Baseado no popular mangá, o live-action “Blue Lock” acompanha a seleção japonesa em um momento delicado: após uma derrota dura na Copa do Mundo, o país precisa se reerguer no futebol. Para isso, é criado um rigoroso programa de treinamento com o objetivo de revelar o melhor atacante do mundo e, enfim, conquistar o título mundial.

Cerca de 300 jovens promissores se destacam e embarcam em uma disputa acirrada para comandar o ataque da seleção. Dirigido por Yusuke Taki, o filme de ação tem 2h08 de duração e traz Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai e Kyôhei Takahashi no elenco.

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