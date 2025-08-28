5 filmes que chegam aos cinemas em setembro de 2025 

Setembro chega cheio de novidades para o cinema, com estreias que exploram histórias emocionantes e universos variados. Entre os destaques, estão “A vida de Chuck”, adaptação de um conto do renomado autor Stephen King; “O rei da feira”, que mistura humor e mistério no cotidiano de um subúrbio carioca; e “Uma batalha após a outra”, que acompanha um homem que precisa enfrentar o passado para salvar a filha. O mês promete diversão, emoção e experiências únicas para todos os públicos.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que chegam ao cinema em setembro!

1. A vida de Chuck (04/09)

O filme “A vida de Chuck” é baseado em um conto do renomado autor Stephen King, que apresenta uma narrativa em três atos invertidos (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Baseado no conto de Stephen King e dirigido por Mike Flanagan, o longa apresenta uma narrativa em três atos invertidos que revelam diferentes fases da trajetória de Charles “Chuck” Krantz (Tom Hiddleston). A história se inicia em meio a um cenário de colapso global, onde mensagens misteriosas de agradecimento a Chuck aparecem por todos os lados, simbolizando sua morte prematura aos 39 anos, vítima de um tumor cerebral.

Em seguida, o enredo retrocede para um momento marcante pouco antes de sua partida, quando ele, já debilitado, encontra alegria inesperada ao dançar em público durante uma conferência, contagiando todos ao redor. O último segmento mergulha na infância do protagonista, marcada pela perda dos pais e pela criação com os avós, em uma casa carregada de segredos e lembranças que moldam sua identidade, inclusive o despertar para a dança. O filme alterna entre melancolia e esperança, transformando fragmentos de vida em uma reflexão sensível sobre memória, tempo e legado.

2. O rei da feira (04/09)

Em “O rei da feira”, Monarca investiga o assassinato de seu amigo Bode (Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES)

O filme acompanha Bode (Pedro Wagner), um feirante que, após ganhar uma grande quantia no jogo do bicho, é assassinado de forma violenta. Seu amigo Monarca (Leandro Hassum), segurança da feira com dom de ver os mortos, se envolve na tentativa de descobrir o culpado.

O espírito de Bode retorna, disposto a ajudar, mas atormentado por uma memória fragmentada que o impede de recordar quem cometeu o crime. Entre barracos, fofocas e tensões típicas do subúrbio carioca, a dupla improvável segue pistas, confronta suspeitos e descobre segredos, transformando o cotidiano da feira em um espaço repleto de humor, mistério, rivalidades e lealdade.

3. Downton Abbey: O grande final (11/09)

“Downton Abbey: O grande final” traz o encerramento da série britânica de sucesso, transportando o público para os anos 1930 (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

O longa encerra a aclamada série britânica, transportando o público para os anos 1930, uma época marcada por mudanças sociais e econômicas. O longa acompanha Lady Mary Talbot (Michelle Dockery), que enfrenta um escândalo público após seu divórcio, colocando em risco a imagem da família Crawley. Ao mesmo tempo, a manutenção da propriedade se mostra desafiadora, exigindo decisões que definirão seu futuro. A nova geração de herdeiros e os funcionários da mansão começam a assumir responsabilidades, sinalizando uma transição para os tempos modernos.

4. A grande viagem da sua vida (18/09)

Em “A grande viagem da sua vida”, Sarah e David viajam por suas vidas passadas (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

A história acompanha Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell), dois estranhos que se encontram em um casamento e acabam embarcando juntos em uma jornada inesperada. Durante a viagem, o carro de David, equipado com inteligência artificial, os leva a uma floresta misteriosa onde descobrem uma porta que os transporta para momentos importantes de suas vidas passadas. Essa experiência proporciona reflexões sobre escolhas, memórias e possibilidades futuras, incentivando autoconhecimento e novos caminhos.

5. Uma batalha após a outra (25/09)

Em “Uma batalha após a outra”, Bob reúne antigos aliados para salvar a vida da filha (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O filme acompanha Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), que vê sua tranquilidade ruir quando um inimigo do passado retorna após mais de uma década, colocando sua filha em risco. Determinado a protegê-la, ele reúne antigos aliados de sua brigada revolucionária e embarca em uma jornada intensa, marcada por confrontos, dilemas e surpresas que o obrigam a enfrentar não apenas velhos adversários, mas também os fantasmas de sua própria história.