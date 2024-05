5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em junho

Filmes infantis, sequências de grandes sucessos e comédias: essas são algumas das obras em destaque para o mês de junho nos cinemas. Na lista, há longas da Disney, Universal e até da Sony, que prometem agradar até os mais exigentes cinéfilos. Tem a tão aguardada sequência de “Divertida Mente 2”, animação infantil sobre as emoções, e “Bad Boys 4: Até O Fim”, com os aclamados atores Will Smith e Martin Lawrence.

No entanto, se você prefere algo mais inspirador ou dramático, as melhores opções são “Uma Vida de Esperança” e “O Clube dos Vândalos”, ambos com histórias envolventes e emocionantes. A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções que você não pode perder!

1. Uma Vida de Esperança (13/06)

“Uma Vida de Esperança” conta a história real de uma cabeleireira que luta contra o alcoolismo (Imagem: Reprodução digital | Vetigo Entertainment, Lionsgate e Sony Pictures)

Baseado na inspiradora história real, “Uma Vida de Esperança” acompanha a história de Sharon Steves (Hilary Swank), uma esforçada cabeleireira que precisa lidar com o seu vício em álcool. Para isso, ela busca um novo propósito de vida e o encontra quando conhece Ed Schmitt (Alan Ritchson), um viúvo que trabalha para cuidar das suas duas filhas, sendo que a mais nova enfrenta uma doença grave. Comovida com a situação, Sharon faz de tudo para ajudar a criança e movimenta a comunidade inteira de Kentucky, nos Estados Unidos, para conseguir um tratamento adequado, revelando a sua fé nos milagres divinos.

2. Bad Boys 4: Até O Fim (13/06)

“Bad Boys 4: Até O Fim” narra a sequência da história dos famosos policiais de Miami que tentam combater o crime (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Entertainment)

Quarta obra da série de sucesso estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, “Bad Boys 4: Até O Fim”, dirigido pela dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah, volta às telas do cinema, desta vez com nova trama. Os mais populares Bad Boys de Miami, nos Estados Unidos, que antes combatiam o crime, agora são os mais procurados. Fazer justiça virou questão de honra.

3. Divertida Mente 2 (14/06)

“Divertida Mente 2” traz novas emoções para a vida de Riley (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios)

Dirigido por Kelsey Mann, “Divertida Mente 2” marca a sequência da história de Riley, uma garota que encantou o público ao ter a mente explorada por personagens que personificam as suas emoções. Agora, com um salto atemporal, ela se torna uma adolescente e, com o amadurecimento, novas emoções tomam conta da sua sala de controle mental. As conhecidas Alegria e Tristeza passam a dividir o espaço com novos inquilinos, incluindo a tão temida Ansiedade, que chega abalando todas as estruturas da jovem.

4. Tô De Graça (20/06)

“Tô De Graça” acompanha as aventuras da icônica Graça após receber uma indenização inesperada (Imagem: Reprodução digital | Conspiração Filmes, Globo Filmes, Paris Filmes, Multishow e Telecine Productions)

Protagonizado por Rodrigo Sant’Anna, “Tô De Graça” marca as estreias nacionais para o mês. Na trama, a icônica Graça ganha uma inesperada indenização e decide gastar metade do dinheiro levando seus 14 filhos e filhas para um feriado em um resort luxuoso. A ideia era fazer uma surpresa para a filha mais velha, que está namorando um playboy dono do local. No entanto, o plano dá errado e a família acaba tendo que se hospedar em um camping, onde Graça reencontra um antigo amor.

5. Clube dos Vândalos (20/06)

“Clube dos Vândalos” narra a história de um grupo de motoqueiros da década de 1960 (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures, Focus Features e Regency)

Estrelado por Austin Butler e Tom Hardy, “Clube dos Vândalos” acompanha a ascensão e a queda de um grupo de motoqueiros da década de 1960. Na obra, o protagonista Benny se apaixona por Kathy (Jodie Comer) e vê o seu coração dividido entre se entregar ao amor ou ser fiel aos seus companheiros de estrada, tudo isso enquanto tenta lidar com uma possível transformação do grupo em uma gangue.