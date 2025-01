Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em fevereiro, os cinemas brasileiros recebem grandes estreias, como “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, filme muito aguardado pelos fãs do universo Marvel. Para quem ama a franquia Bridget Jones, “Bridget Jones: Louca pelo Garoto” traz de volta a icônica personagem, agora em uma nova fase da vida. Com uma combinação de comédia, emoção e ação, esses e outros longas têm tudo para atrair públicos diversos e divertir toda a família.

Confira 5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em fevereiro de 2025!

1. Emília Pérez (06/02)

Em ‘Emília Pérez’, Rita aceita ajudar Juan a se transformar em Emília Pérez (Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES)

Este filme foi o vencedor do Globo de Ouro deste ano na categoria de Filme em Língua Não Inglesa. Dirigido por Jacques Audiard, o longa combina elementos de drama, comédia e suspense. A trama segue Rita (Zoe Saldana), uma advogada altamente qualificada, porém desvalorizada, que trabalha em uma firma mais interessada em encobrir crimes do que em servir à justiça.

Rita desacreditada de sua carreira, recebe uma proposta inesperada: ajudar Juan “Manitas” Del Monte, um temido chefe de cartel, a desaparecer definitivamente. O plano dele envolve não apenas fugir das autoridades, mas também afirmar sua verdadeira identidade como Emília Pérez (Karla Sofía Gascón).

Rita auxilia Juan em sua transição, para que ela possa finalmente viver de forma autêntica e fora do radar. A produção intercala momentos de tensão com canções que adicionam uma nova dimensão à narrativa.

2. Blindado (06/02)

Em ‘Blindado’, James e Casey se unem para impedir um assalto ao carro-forte que estão protegendo (Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES)

O filme segue James Brody (Jason Patric), um experiente segurança de carro-forte, que se vê em uma situação complicada ao lado de seu filho Casey (Josh Wiggins). Durante o transporte de milhões de dólares, eles se tornam alvos de um audacioso assalto comandado pelo implacável Rook (Sylvester Stallone).

Após uma intensa perseguição, pai e filho ficam encurralados em uma ponte, precisando unir forças para sobreviver e proteger o dinheiro, enquanto enfrentam um dilema sobre o que é mais importante: a fortuna ou a segurança de sua família. Com cenas de ação intensa e momentos de grande tensão, o filme explora conflitos emocionais em meio à adrenalina.

3. Capitão América: Admirável Mundo Novo (13/02)

Em ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, Sam Wilson enfrenta uma crise global e desafios políticos para salvar o mundo (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

O longa é a aguardada continuação do universo cinematográfico da Marvel. Na trama, Sam Wilson (Anthony Mackie) assume plenamente o escudo do Capitão América e precisa lidar com uma crise global desencadeada após Thaddeus Ross (Harrison Ford) ser eleito presidente dos Estados Unidos.

Diante de uma ameaça que abala a estabilidade internacional, e o presidente se transformar no Hulk Vermelho, Sam precisa desvendar conspirações e enfrentar desafios complexos para proteger o mundo. O filme combina ação intensa com uma narrativa política cheia de intrigas, explorando temas como poder e responsabilidade.

4. Bridget Jones: Louca pelo Garoto (13/02)

No longa ‘Bridget Jones: Louca pelo Garoto’, Bridget está pronta para recomeçar sua vida amorosa após anos de luto (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

O quarto filme da famosa franquia apresenta Bridget (Renée Zellweger), agora viúva e mãe de dois filhos, Billy e Mabel, enfrentando a vida após a morte de seu marido, Mark Darcy (Colin Firth), ocorrida durante uma missão humanitária. Determinada a reconstruir sua vida e incentivada pelos amigos, a protagonista mergulha no universo dos aplicativos de encontros.

Enquanto tenta equilibrar sua nova rotina amorosa, ela encara os desafios da maternidade, como as exigências sociais da escola dos filhos, além de lidar com o retorno inesperado de Daniel Cleaver (Hugh Grant) ao seu círculo. A produção explora temas como recomeços, superação e amor, oferecendo aos fãs uma nova perspectiva sobre a jornada de Bridget.

5. Deu Preguiça (20/02)

Em ‘Deu preguiça’, Laura e sua família iniciam uma nova jornada na cidade grande (Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES)

A trama segue Laura, uma preguiça famosa por sua rapidez. Após uma tempestade devastadora destruir sua casa, ela decide recomeçar na cidade grande. Com sua família excêntrica, a protagonista se muda para um antigo e enferrujado food truck, com a esperança de transformar seu negócio em sucesso. Ao enfrentar os desafios da vida urbana, Laura e seus entes queridos descobrem que, apesar das dificuldades, a união familiar e a determinação podem superar até as maiores adversidades.