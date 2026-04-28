Variedades

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana 

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 28/04/26 19h36
Entre continuações aguardadas e relatos inspiradores, os lançamentos prometem movimentar as telonas (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Os cinemas recebem estreias que prometem movimentar a semana com histórias para diferentes gostos. Entre narrativas inspiradoras, tramas cheias de tensão, universos fantásticos e retratos de grandes nomes, os lançamentos convidam o público a mergulhar em diferentes experiências. Com opções que equilibram entretenimento e emoção, a seleção é um convite para sair da rotina e descobrir novas histórias. 

A seguir, veja 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana!

1. O Diabo Veste Prada 2 (30/04)

Mulher com o cabelo branco curto, usando terno cinza, óculos de grau preto sentada em mesa de escritório com as mãos juntas
Em “O Diabo Veste Prada 2”, Miranda enfrenta novos desafios enquanto antigos caminhos voltam a se cruzar no mundo da moda (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

A aguardada continuação de “O Diabo Veste Prada” retoma a história em um cenário de profundas transformações no universo da moda e das publicações. Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrenta um período desafiador, pressionada pela crise do jornalismo tradicional e pela necessidade de manter a relevância da Runway em um mercado em constante reinvenção.

Nesse contexto, surge um novo obstáculo: Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, agora ocupa um cargo de alto escalão em uma poderosa marca de luxo e passa a influenciar decisões estratégicas que impactam diretamente os negócios de Miranda.

Enquanto isso, Andy Sachs (Anne Hathaway) reaparece em um momento decisivo da própria trajetória profissional, cruzando novamente o caminho da ex-chefe em meio a disputas, alianças inesperadas e mudanças que redefinem prioridades.

2. Power To The People: John & Yoko Live In NYC (30/04)

Foto em preto e branco com um homem usando boina, e casaco com guitarra e usando óculos escuro e mulher ao lado com o cabelo solto, usando boina branca e regata de gola alta branca e óculos de sol com um microfone na mão
Em “Power To The People: John & Yoko Live In NYC”, John Lennon e Yoko Ono sobem ao palco em um show marcado por música e engajamento social (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar)

O longa apresenta um registro restaurado das apresentações realizadas por John Lennon e Yoko Ono no Madison Square Garden, em 1972. As imagens capturam um momento singular da trajetória do artista britânico após o fim do The Beatles, reunindo no palco a Plastic Ono Band e outros convidados.

Mais do que um simples show, a produção destaca a força de um evento com propósito social, organizado para apoiar iniciativas voltadas a crianças com deficiência, ao mesmo tempo em que traduz o clima político e cultural da época. Entre canções marcantes e discursos engajados, o filme constrói uma experiência que une memória musical e o espírito de mobilização que definiu aquele período.

3. That Time I Got Reincarnated As A Slime – O Filme: Lágrimas do Mar Azul-Celeste (30/04)

Personagem com cabelo longo azul, usando casaco escuro em fundo azul
Em “That Time I Got Reincarnated As A Slime – O Filme: Lágrimas do Mar Azul-Celeste”, Rimuru encara uma nova ameaça em meio a uma viagem que foge do controle (Imagem: Reprodução digital | Sony e Crunchyroll)

Após a cerimônia de inauguração da Federação do Reino dos Demônios Tempest, Rimuru Tempest parte com seus aliados para uma ilha paradisíaca a convite de Elmesia, soberana da nação élfica conhecida como Dinastia Mágica de Thalion. O que começa como um período de descanso rapidamente ganha outro rumo quando uma enigmática mulher chamada Yura cruza o caminho do grupo.

A partir desse encontro, acontecimentos estranhos passam a surgir, revelando uma ameaça ligada ao vasto mar azul-celeste que cerca a região. Conforme o perigo se intensifica, Rimuru e seus companheiros se veem envolvidos em uma nova crise, em que segredos ocultos e forças desconhecidas colocam em risco a tranquilidade do local.

4. Zico, O Samurai de Quintino (30/04)

Imagem do jogador de futebol Zico, usando camiseta do Flamengo em jogo com os braços para o alto
Em “Zico, o Samurai de Quintino”, a trajetória do ídolo revela os bastidores de uma carreira histórica no futebol (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)

O documentário acompanha a jornada de Zico, desde os primeiros passos em Quintino até alcançar o status de referência no futebol internacional. Ídolo consagrado do Clube de Regatas do Flamengo e nome marcante da Seleção Brasileira de Futebol, sua história é contada a partir de momentos decisivos que moldaram sua carreira.

O filme relembra partidas históricas, títulos importantes e obstáculos enfrentados ao longo do caminho, além de destacar sua atuação no Japão, onde também construiu uma trajetória relevante fora dos gramados como treinador. Com imagens da época e relatos, a produção revela diferentes facetas do atleta, evidenciando sua influência dentro e fora do esporte.

5. 2DIE4: 24 Horas no Limite (30/04)

Homem usando roupa de piloto de carro preta com detalhes em vermelho e branco e usando capacete preto com detalhes em vermelho de costas
Em “2DIE4: 24 Horas no Limite”, Felipe Nasr enfrenta um dos maiores desafios do automobilismo em uma corrida de resistência extrema (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)

O longa acompanha o piloto brasileiro Felipe Nasr durante sua participação nas tradicionais 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais desafiadoras do automobilismo mundial. Com uma abordagem imersiva, o documentário revela os bastidores da corrida, marcada por um dia inteiro de disputas ininterruptas. 

Ao longo da prova, o filme destaca não apenas a velocidade, mas também a resistência física e mental exigida dos pilotos, além do trabalho coletivo das equipes. Em um cenário em que imprevistos surgem a qualquer momento, a trajetória de Nasr ganha contornos de superação em meio a um dos maiores testes de limite no esporte.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google