5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de dezembro

As estreias do cinema nesta semana prometem agradar diversos públicos com histórias emocionantes e envolventes. Entre os dias desta segunda semana de dezembro, chegam às telonas brasileiras filmes que abordam temas como amizade, amor, autoconhecimento e fé. A variedade de gêneros garante opções para diferentes gostos.

A seguir, confira 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Traição Entre Amigas (11/12)

“Traição Entre Amigas” acompanha duas amigas que têm a relação abalada após uma traição amorosa (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Baseado no primeiro livro da escritora brasileira Thalita Rebouças, “Traição Entre Amigas” acompanha a história de Penélope (Larissa Manoela) e Luiza (Giovanna Rispoli), duas jovens que se conhecem em um curso de teatro e desenvolvem uma profunda amizade. Apesar de personalidades e temperamentos opostos, as duas se complementam perfeitamente, construindo uma forte relação de cumplicidade. Luiza é uma estudiosa e dedicada estudante de psicologia, enquanto Penélope estuda jornalismo, mas sonha em ser atriz.

A amizade das duas é abalada e posta à prova após Penélope ficar com o namorado de Luiza em uma festa. Quando a traição vem à tona, sentimentos conflituosos afloram e, entre mágoas, ressentimentos e vergonhas, a amizade se desfaz. Seguindo, agora, caminhos diferentes, as duas descobrem que amadurecer é mais complexo do que imaginavam. Enquanto Penélope busca recomeçar sua vida em Nova York, tentando a sorte como atriz, Luiza mergulha no universo da música e dos relacionamentos virtuais.

2. Sexa (11/12)

“Sexa” conta a história de uma mulher de 60 anos que se apaixona por um homem 25 anos mais jovem (Imagem: Reprodução digital | Elo Studios)

Estreia de Glória Pires na direção, “Sexa” conta a história de Bárbara, uma mulher que acaba de fazer 60 anos e está apavorada com o fato de estar envelhecendo. Ela passa seus dias entre o trabalho como revisora de textos e as conversas debochadas e divertidas com sua melhor amiga e vizinha Cristina (Isabel Fillardis). Já algum tempo desapontada com sua vida amorosa, depois de algumas relações frustradas, Bárbara escolhe abandonar as esperanças de tentar encontrar um novo amor.

Em seguida, um encontro inesperado desperta uma reviravolta em sua vida quando ela conhece Davi (Thiago Martins), um viúvo 25 anos mais jovem. Bárbara, então, precisa tomar uma decisão: viver intensamente esse novo amor ou se curvar ao medo e aos julgamentos acerca da diferença de idade dos dois.

3. Entre Nós – Uma Dose Extra de Amor (11/12)

“Entre Nós – Uma Dose Extra de Amor” mostra três jovens que enfrentam consequências inesperadas após uma noite impulsiva (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Uma noite impulsiva leva três jovens solteiros a se unirem de maneira inesperada. Connor (Jonah Hauer-King) é um rapaz em um relacionamento sem rótulos ou compromisso com Olivia (Zoey Deutch), por quem ele nutre uma paixão há tempos. Um dia, seu amigo Greg (Jaboukie Young-White) sugere que Connor resolva essa indecisão fazendo ciúmes em Olivia com uma desconhecida em um bar chamada Jenny (Ruby Cruz).

A ideia atinge o alvo com louvor e Olivia rapidamente, ao ver os dois conversando e se divertindo, passa a se infiltrar no encontro, flertando não só com Connor, mas também com Jenny. Os três terminam fazendo um ménage, mas o que soava como uma fantasia única acaba em consequências sem precedentes: as duas ficam grávidas. A vida do trio vira, então, de cabeça para baixo quando decisões importantes precisam ser tomadas e as famílias se envolvem na confusão.

4. Jesus – A Luz do Mundo (11/12)

“Jesus – A Luz do Mundo” narra a história bíblica de Cristo sob a perspectiva do apóstolo João ainda criança (Imagem: Reprodução digital | Heaven Content)

Neste mês de dezembro, chega às telonas nacionais “Jesus, a Luz do Mundo”, uma animação sensível e emocionante que conta a história bíblica de Jesus sob os olhos de uma criança. Com uma estética 2D, o filme apresenta uma abordagem diferente ao mostrar a jornada de Cristo contada sob o olhar do apóstolo João ainda criança, convidando o público a redescobrir o amor, esperança e fé com a sensibilidade de quem vê a história pela primeira vez.

Ambientado no ano 30 d.C., a trama acompanha o jovem João, que, enquanto busca ajuda para pagar os impostos de sua família, encontra Jesus, um homem que muda sua vida. Acompanhado por outros discípulos como Pedro e Tiago, João vive uma aventura que marca não apenas a sua história, mas a de toda humanidade, para sempre.

5. Livros Restantes (11/12)

“Livros Restantes” mostra uma mulher que devolve livros aos antigos donos antes de se mudar para Portugal (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)

Cinco livros na estante é o que restou de todas as coisas que Ana Catarina (Denise Fraga) teve que desapegar antes da mudança para Portugal. Com dedicatórias, cheiros e marcas, ela não consegue doá-los e decide devolvê-los para quem a presenteou. Os reencontros, alguns passados 20 anos, mexem com sua memória, fazendo-a refletir sobre o passado para poder seguir em frente.

Dirigido por Márcia Paraíso, “Livros Restantes” é um drama brasileiro que explora temas como memória, desapego e recomeços. A produção traz uma narrativa sensível sobre como objetos carregam histórias e emoções que moldam quem somos.