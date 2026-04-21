5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema em maio de 2026 

Maio de 2026 promete movimentar as telonas com uma seleção de estreias que reúne ação, romance, ficção científica e histórias inspiradas em fatos. Entre continuações aguardadas, produções inéditas e narrativas envolventes, os lançamentos do período trazem opções para diferentes gostos e garantem boas razões para uma ida ao cinema.

A seguir, confira cinco filmes que se destacam entre as novidades do mês!

1. Mortal Kombat 2 (07/05)

Em “Mortal Kombat 2”, guerreiros da Terra enfrentam um torneio brutal que define o destino do planeta (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

Os defensores da Terra são convocados para um torneio de luta mortal que determina o futuro do planeta. Nesse cenário, Johnny Cage, um astro de cinema interpretado por Karl Urban, é inserido nesse universo violento e precisa se adaptar rapidamente à realidade dos combates.

Enquanto isso, uma ameaça crescente se aproxima, com forças lideradas por Shao Kahn (Martyn Ford) avançando com o objetivo de conquistar novos reinos e chegar à Terra. Diante desse perigo, os guerreiros enfrentam oponentes cada vez mais fortes em disputas intensas. Entre confrontos brutais, alianças instáveis e rivalidades, cada batalha tem papel decisivo em uma disputa sem regras, na qual apenas os mais preparados conseguem resistir.

2. Top Gun: Ases Indomáveis – 40º Aniversário (13/05)

Em “Top Gun: Ases Indomáveis”, Pete entra para uma escola de elite e precisa provar seu valor entre os melhores pilotos (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES)

O longa retorna às telonas em comemoração aos 40 anos de seu lançamento, celebrando um dos maiores clássicos do cinema de ação e aviação. No filme, Pete Mitchell (Tom Cruise) é um piloto talentoso que conquista uma vaga na prestigiada escola de aviação Top Gun, em que apenas os melhores são selecionados. Com um estilo ousado e confiante, ele tenta se destacar em meio a competidores altamente qualificados.

Durante o treinamento, ele entra em disputa com Tom Kazansky (Val Kilmer), ao mesmo tempo em que precisa lidar com os próprios limites e com a pressão de corresponder às expectativas. Fora das pistas, ele se aproxima de Charlotte Blackwood (Kelly McGillis), sua instrutora, iniciando um relacionamento que também impacta sua trajetória.

Ao longo de exercícios exigentes e situações de risco, o jovem piloto passa por um processo de amadurecimento, aprendendo a equilibrar habilidade e responsabilidade enquanto busca seu lugar entre os melhores.

3. Eu & Você Na Toscana (14/05)

Em “Eu & Você na Toscana”, Anna embarca para a Itália e se envolve em uma história cheia de imprevistos e romance (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

A história acompanha Anna (Halle Bailey), uma jovem que, após enfrentar frustrações pessoais e profissionais, decide recomeçar e embarca para a Itália em busca de novos caminhos. Ao chegar, ela passa a ocupar uma propriedade que acreditava estar vazia, sem imaginar que a situação logo sairia do controle.

Os planos mudam quando a família do dono aparece inesperadamente, forçando Anna a sustentar uma identidade inventada para continuar no local. Nesse contexto, ela conhece Matteo (Regé-Jean Page), um parente carismático que desperta sentimentos inesperados. Entre confusões e descobertas, a experiência se transforma em uma jornada de autoconhecimento e romance.

4. O Rei da Internet (14/05)

Em “O Rei da Internet”, Daniel se envolve com o mundo do crime digital e enfrenta as consequências de suas escolhas (Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes e Manequim Filmes)

Inspirado na trajetória de Daniel Nascimento, conhecido como “Rei da Internet”, o longa apresenta uma narrativa dramática sobre a ascensão de um adolescente no universo digital. Na história, Daniel, vivido por João Guilherme, ganha notoriedade ao se destacar como um dos hackers mais habilidosos do país ainda muito jovem.

Ao se envolver com um grupo criminoso responsável por movimentar grandes quantias de dinheiro, ele passa a viver uma rotina marcada por luxo e excessos, até se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal. Em meio a escolhas arriscadas e consequências cada vez mais graves, sua trajetória se desenrola de forma intensa antes mesmo de atingir a maioridade.

5. Star Wars: O Mandaloriano e Grogu (21/05)

Em “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu”, a dupla encara novos desafios enquanto tenta proteger o futuro da galáxia (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Ambientada no universo de Star Wars, a história acompanha o caçador de recompensas Din Djarin (Pedro Pascal) e o jovem Grogu em uma nova jornada pela galáxia. Após os eventos da série “The Mandalorian”, a dupla segue unida enquanto enfrenta desafios em um cenário marcado por mudanças políticas e instabilidade.

Com a recente queda do Império, a Nova República tenta se consolidar, mas ainda enfrenta ameaças espalhadas por diferentes sistemas. Nesse contexto, Din Djarin e Grogu assumem a missão de localizar líderes imperiais remanescentes, explorando territórios perigosos e se envolvendo em conflitos que podem influenciar o futuro da galáxia.