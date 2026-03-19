5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema em abril

Entre animações cheias de aventura, dramas que exploram as complexidades das relações e produções que celebram grandes ícones da cultura pop, os lançamentos de abril nos cinemas chegam com propostas variadas e envolventes. Do entretenimento leve e nostálgico às narrativas mais intensas, o mês reúne continuações aguardadas e histórias inéditas que prometem conquistar o público de todas as idades. Seja para relaxar, se emocionar ou apenas curtir um bom filme, essas estreias valem a ida ao cinema. Confira!

1. Super Mario Galaxy: O Filme – 01/04

“Super Mario Galaxy: O Filme” leva o público a uma aventura intergaláctica cheia de desafios, expandindo o universo do personagem para além do Reino do Cogumelo (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

A nova animação inspirada no universo da Nintendo dá continuidade ao sucesso anterior, expandindo a jornada de Mario para além do Reino do Cogumelo. Embora os detalhes oficiais da trama ainda sejam mantidos sob sigilo, já foi confirmado que a história deve incorporar elementos do jogo “Super Mario Galaxy“, lançado em 2007, no qual o personagem explora o espaço em uma missão para resgatar a princesa Peach. No game, Mario percorre diferentes galáxias, enfrentando desafios e coletando Estrelas de Poder — elementos que podem influenciar a narrativa do novo longa.

A produção promete manter o tom leve e bem-humorado, com foco em aventura e amizade. Personagens clássicos retornam, enquanto novas figuras do universo da franquia devem ser introduzidas. A estética segue colorida e dinâmica, com forte apelo visual para o público infantil e nostálgico. É uma das animações mais aguardadas do ano.

2. O Drama – 09/04

Em “O Drama”, segredos inesperados colocam à prova o amor de um casal prestes a subir ao altar (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Em “O Drama”, Robert Pattinson e Zendaya interpretam um casal apaixonado que está nos momentos finais dos preparativos para o casamento. O que deveria ser um período de celebração se transforma em tensão quando segredos inesperados vêm à tona, abalando a relação. A descoberta coloca em xeque a confiança construída ao longo do tempo e faz com que ambos questionem a base do relacionamento.

Diante da imprevisibilidade da situação, os dois passam a revisitar memórias, sentimentos e escolhas, refletindo se realmente se conhecem como imaginavam. A descoberta traz uma nova perspectiva sobre o romantismo, mostrando como situações inesperadas podem transformar sentimentos. O longa explora os impactos dessas revelações e os dilemas enfrentados pelos protagonistas. A história propõe um olhar mais realista sobre o amor e suas fragilidades.

3. BTS World Tour Arirang – 11/04

Marcando um retorno aguardado, “BTS World Tour Arirang” transforma as telonas em palco para uma experiência imersiva e emocionante (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing)

Os fãs de BTS já podem comemorar: o grupo ganha destaque nas telonas com um registro especial de sua turnê mundial. “BTS World Tour Arirang” marca o grande comeback do grupo após cerca de quatro anos. A produção acompanha o lançamento do novo álbum, trazendo uma fase mais introspectiva, marcada por temas como saudade, amor e identidade.

Nos cinemas, o público poderá assistir a dois shows completos gravados em Goyang e Tóquio. Com palco 360 graus e design grandioso, a experiência coloca os fãs no centro da performance. A turnê passa por 34 cidades e soma 82 apresentações, batendo recordes no K-pop. Mais do que um espetáculo, o filme celebra a força global e o impacto cultural do grupo.

4. Michael – 23/04

“Michael” revisita a trajetória de um dos maiores nomes da música, revelando os bastidores de sua ascensão e legado (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

A aguardada cinebiografia de Michael Jackson promete emocionar fãs ao retratar a vida e a carreira de um dos maiores ícones da música mundial. O filme aborda desde o início de sua trajetória até o auge do sucesso, destacando desafios, polêmicas e conquistas. Com uma abordagem sensível, a produção busca mostrar o lado humano por trás do artista lendário. A trilha sonora, repleta de sucessos, é um dos grandes destaques e ajuda a conduzir a narrativa. A recriação de performances icônicas também promete impressionar. É uma obra que deve atrair tanto admiradores antigos quanto novos públicos.

5. O Diabo Veste Prada 2 – 30/04

Com novos conflitos e reencontros, “O Diabo Veste Prada 2” mergulha novamente no universo intenso e sofisticado da moda (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

A sequência de “O Diabo Veste Prada” chega aos cinemas trazendo de volta o universo competitivo da moda. A nova trama mostra como os personagens evoluíram ao longo dos anos e enfrentam novos desafios em um mercado em constante transformação. Anne Hathaway e Meryl Streep voltam às telas do cinema nos mesmos papéis que marcaram gerações.

A produção mantém o tom sofisticado e irônico que marcou o primeiro filme, com diálogos afiados e situações envolventes. O público pode esperar reencontros marcantes e reviravoltas surpreendentes. Além disso, o longa deve explorar temas atuais, como mudanças no mundo corporativo e novas dinâmicas de poder. Uma estreia imperdível para quem ama moda e boas histórias.