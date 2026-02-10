5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay em fevereiro

Em fevereiro, o Globoplay amplia o seu catálogo com uma seleção de filmes que merecem entrar na sua lista. Entre produções nacionais e internacionais, a plataforma reúne títulos com histórias envolventes, cenas de ação e narrativas que prendem a atenção desde os primeiros minutos. Com uma ampla variedade de temas e estilos, o streaming oferece opções para diferentes públicos, seja para quem busca um bom entretenimento ou histórias mais profundas que valem o play do começo ao fim.

A seguir, confira cinco filmes para assistir no Globoplay e aproveitar o melhor da plataforma!

1. Mandioca Frita (09/02)

No filme “Mandioca Frita”, o protagonista é levado a refletir sobre a própria vida e a mudar sua percepção de mundo (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

“Mandioca Frita” é um filme que acompanha Dirley, um motorista de ônibus solitário e mal‑humorado que leva uma vida sem grandes expectativas. Durante uma noite comum, ele encontra Julio, um idoso confuso que embarca no seu ônibus sem rumo. O que parecia ser apenas um gesto de ajuda se transforma em uma grande jornada pela cidade ao lado da cobradora Edinalva, enquanto o trio tenta descobrir a identidade de Julio. Aos poucos, eles reconhecem que o homem é um palhaço lendário apelidado de “Mandioca Frita”; e, nessa experiência, Dirley acaba reavaliando sua própria história e visão de mundo.

2. POV:Presença Oculta (14/02)

No suspense “POV: Presença Oculta”, um erro fatal faz com que os personagens descubram que estão sendo observados por uma presença misteriosa e perigosa (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Em “POV: Presença Oculta”, a tensão aumenta à medida que acompanhamos uma ocorrência policial rotineira se transformar em um pesadelo. Após um acidente fatal envolvendo dois policiais, Bryce tenta convencer o parceiro a apagar as gravações para proteger suas carreiras e vidas pessoais. Conforme a noite avança, eles descobrem que não estão apenas lidando com as imagens das câmeras corporais: algo aparentemente sobrenatural os observa e interfere em cada movimento.

O filme combina suspense e terror em primeira pessoa, mantendo o espectador imerso na sensação de perigo constante, enquanto os personagens tentam descobrir o que está por trás da presença misteriosa que os persegue.

3. Blindado (21/02)

Em “Blindado”, pai e filho colocam suas vidas em jogo ao enfrentar uma quadrilha durante o transporte de dinheiro (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

No filme “Blindado”, conhecemos a história de James Brody, um experiente segurança de carro‑forte que, junto do filho adolescente Casey, transporta milhões de dólares em uma rotina aparentemente tranquila. Certo dia, a missão toma um rumo inesperado quando uma quadrilha liderada pelo implacável Rook, vivido por Sylvester Stallone, tenta roubar a fortuna.

Após uma intensa perseguição pelas ruas, pai e filho ficam encurralados em uma ponte, com suas vidas e o dinheiro em jogo. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, na qual James precisa usar toda a sua habilidade para proteger Casey e impedir que os assaltantes concluam o plano.

4. Marielle – O Documentário (26/02)

“Marielle – O Documentário” revela a trajetória e a luta de Marielle Franco, mostrando quem ela foi e o impacto de sua vida e trabalho (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

“Marielle – O Documentário” reconstrói a trajetória da vereadora e ativista carioca Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018 junto do motorista Anderson Gomes, em um crime que ainda gera perguntas e impacto no Brasil. A série combina imagens de arquivo e entrevistas com familiares, amigos, jornalistas, procuradores e autoridades para revelar quem foi Marielle, sua atuação em defesa de direitos humanos e os desdobramentos das investigações sobre sua morte. A produção propõe um olhar profundo sobre sua vida, sua luta política e a busca por respostas para um dos casos mais marcantes da recente história brasileira.

5. Manas (28/02)

No filme “Manas”, Marcielle enfrenta os desafios de crescer em uma comunidade violenta, enquanto busca mudar seu próprio destino (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Neste drama brasileiro, “Manas” acompanha Marcielle, uma garota de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó (PA). Cercada por tradições rígidas, violência e falta de oportunidades, ela começa a perceber que seu futuro pode estar preso a um ciclo que repete as mesmas dificuldades vividas por outras mulheres da família e da comunidade. Movida pela idealização da irmã mais velha e pela vontade de mudar sua própria história, Marcielle decide confrontar o sistema de violência que marca a vida ao seu redor, numa jornada de coragem e resistência.