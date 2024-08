Com as Olimpíadas acontecendo em Paris, o interesse pela cultura da França aumenta. Na Netflix, por exemplo, há diversos filmes que refletem a essência da cinematografia francesa, caracterizada por narrativas elegantes e personagens profundos, enquanto, com abordagens distintas, exploram temas universais como identidade e relações humanas.

Abaixo, confira 5 filmes franceses para assistir na Netflix!

1. Nada a esconder (2018)

Em ‘Nada a esconder’, um grupo de amigos expõe mensagens recebidas no celular (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na comédia francesa ‘Nada a esconder‘, sete amigos se reúnem em uma rara oportunidade em que todos conseguem comparecer ao encontro marcado, aproveitando o momento para colocar a conversa em dia. À medida que a noite avança, eles decidem brincar com um jogo arriscado: cada um deve compartilhar publicamente as mensagens privadas que recebem em seu celular, sem filtros ou segredos.

O que começa como uma brincadeira inocente logo se transforma em uma noite de revelações chocantes, em que segredos e traições vêm à tona, expondo histórias íntimas que podem abalar a amizade entre eles. Com uma fotografia íntima, característica do cinema francês, esse encontro entre amigos promete tanto divertir quanto deixar o espectador em suspense, aguardando ansiosamente o próximo segredo a ser revelado.

2. Mademoiselle Vingança (2019)

O romance ‘Mademoiselle Vingança’ mostra a história de revanche de La Pommeraye contra o marquês de Arcis (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história se passa na França de 1750 e acompanha a madame de La Pommeraye, uma viúva reclusa que resiste às persistentes investidas do marquês de Arcis. No entanto, ela acaba cedendo aos encantos do homem, acreditando que suas promessas de amor eterno são sinceras. Para La Pommeraye, o relacionamento significava tudo, mas, para o marquês, não passava de mais um caso passageiro.

Após o rompimento, sentindo-se traída, ela decide buscar vingança. Com astúcia, elabora um plano cruel e envolve uma jovem de origem humilde, vendida pela própria mãe, para ajudá-la. Juntas, elas armam uma armadilha para o marquês, em que a jovem se torna uma peça central no jogo de enganos e manipulações que La Pommeraye orquestra, para fazê-lo pagar pela deslealdade.

3. Perdi meu corpo (2019)

Na animação ‘Perdi meu corpo’, uma mão cria vida e foge do laboratório para encontrar seu corpo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A animação é uma produção original do streaming e foi indicada ao Oscar em 2020. A trama segue uma mão decepada que, após ganhar vida em um laboratório, foge e atravessa Paris em busca de seu corpo. Enquanto explora a cidade, ela revive as memórias de sua vida ao lado de Naoufel, seu dono.

Paralelamente, a história apresenta Naoufel, desde sua infância até a fase adulta, em que trabalha como entregador de pizza. Sua vida toma um novo rumo quando se apaixona pela misteriosa Gabrielle. O mistério da animação reside em descobrir o que levou Naoufel a perder a mão e a jornada de autoconhecimento que ele enfrenta enquanto isso.

4. Os segredos de Madame Claude (2021)

Baseado em histórias reais, ‘Os segredos de Madame Claude’ narra a vida da cafetina Fernande Grudet (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseado em uma história real, o filme narra a vida de Fernande Grudet, conhecida como Madame Claude, uma das cafetinas mais famosas da França na década de 1960. À frente de um luxuoso bordel em Paris, ela conquistou não apenas fama e fortuna, mas também uma considerável influência na alta sociedade francesa. Sua clientela incluía homens poderosos, desde empresários até políticos, o que lhe permitiu navegar nos bastidores do poder com habilidade e discrição.

Ambiciosa, ela viu na proximidade com o mundo político e no envolvimento com o crime organizado uma oportunidade para expandir ainda mais seu império e consolidar seu poder. No entanto, essa busca por maior controle e influência acabou atraindo inimigos perigosos e colocou sua vida em risco, levando Madame Claude a enfrentar as consequências de suas escolhas em um mundo em que a linha entre o poder e a queda é tênue e implacável.

5. O destino de Haffmann (2022)

Em ‘O destino de Haffmann’, François Mercier toma uma decisão que muda o curso de sua vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme se passa em 1942, durante a ocupação alemã na França. François Mercier é um homem comum, cujo maior desejo é construir uma vida ao lado de sua amada, Blanche. Ele trabalha como empregado do talentoso joalheiro Sr. Haffmann, mas a guerra e suas ameaças iminentes abalam profundamente suas vidas.

Com o avanço das tropas alemãs e o perigo crescente para os judeus, o Sr. Haffmann, preocupado com sua segurança, propõe a François um acordo que transforma completamente seus destinos: ele deve assumir a loja e os bens de seu patrão, permitindo que o joalheiro e sua família escapem em segurança. Essa decisão, tomada em meio ao caos da guerra, traz consequências profundas para ambos.