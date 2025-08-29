O catálogo do Prime Video promete fortes emoções em setembro. Produções inéditas chegam para conquistar diferentes públicos, com histórias marcadas por intensidade, romance, segredos e muita ação. Cada estreia carrega um estilo único, garantindo diversidade para quem busca entretenimento.

Entre descobertas da juventude, jogos de manipulação, vigaristas ousados e batalhas entre heróis e humanos, o mês será marcado por narrativas que transitam entre realidades diferentes, mas igualmente cativantes. Prepare-se para mergulhar nas produções e não perca a chance de conferir os 5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em setembro de 2025!

1. Os Runarounds – 01/09

A série “The Runarounds” acompanha jovens músicos em busca do sucesso enquanto enfrentam os dilemas da juventude (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

Criada pelos mesmos produtores de “Outer Banks”, a série acompanha um grupo de recém-formados do ensino médio de Wilmington, na Carolina do Norte, que decide se unir para formar uma banda de rock. Durante um verão inesquecível, eles se jogam no sonho de alcançar o estrelato, enfrentando paixões, confusões e descobertas pessoais que moldam a vida adulta. Com músicas originais, romance e a intensidade típica da juventude, “Os Runarounds” retrata a adrenalina de arriscar tudo por um futuro incerto.

2. A Rainha dos Golpes – 06/09

A série “A Rainha dos Golpes” apresenta Park Min-young em um grupo de vigaristas que aplica golpes em pessoas de moral duvidosa (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

Estrelado por Park Min-young (conhecida pelo papel em “A Esposa do Meu Marido”), o novo k-drama é inspirado em uma série japonesa de 2018. A trama acompanha um grupo de vigaristas que aplica golpes em pessoas de moral duvidosa, explorando o mundo da especulação imobiliária e financeira. Com direção de Nam Ki-hoon e roteiro de Hong Seung-Hyun (Cheo Yong), a produção mistura suspense, drama e estratégias ousadas, prometendo prender o público a cada episódio. O elenco também conta com Park Hae-soon e Joo Jong-hyuk.

3. A Namorada Ideal – 10/09

Em “A Namorada Ideal”, um jogo psicológico intenso coloca em dúvida confiança e lealdade entre personagens (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

Baseada no romance de Michelle Frances, a minissérie mergulha em uma trama psicológica de desconfiança e obsessão. Laura (Robin Wright) tem uma vida aparentemente perfeita até que seu filho, Daniel (Laurie Davidson), apresenta a nova namorada, Cherry (Olivia Cooke). Entre encontros tensos e suspeitas cada vez maiores, Laura se convence de que a jovem esconde algo sombrio. Seria Cherry uma manipuladora calculista ou tudo não passa de paranoia materna? A série promete suspense em seis episódios intensos.

4. Gen V – 2ª temporada – 17/09

Na segunda temporada de “Gen V”, novos heróis testam seus limites em meio a competições perigosas e intrigas (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

O spin-off de “The Boys” retorna explorando as consequências dos acontecimentos brutais da primeira temporada. Agora, a Universidade Godolkin recebe um novo reitor (Hamish Linklater), que impõe métodos ainda mais severos para transformar os alunos em supers imbatíveis. Enquanto Cate (Maddie Phillips) e Sam (Asa Germann) são celebrados como heróis, Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor, Derek Luh) e Emma (Lizze Broadway) tentam lidar com traumas recentes, descobrindo um programa secreto com raízes na fundação da universidade. Entre festas, disputas e revelações perigosas, a guerra entre humanos e supers se intensifica.

5. Madame Teia – 19/09

Em “Madame Web”, o destino conecta heroínas jovens e uma paramédica com poderes especiais (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Em um dos filmes mais enigmáticos da Marvel e do universo do Homem-Aranha, “Madame Teia” apresenta Cassandra Webb (Dakota Johnson), uma paramédica em Manhattan que descobre ter habilidades de clarividência. Forçada a encarar segredos de seu passado, ela passa a ter visões de acontecimentos futuros e entende que pode mudar o destino de quem cruza seu caminho.

Nesse processo, cria uma conexão inesperada com três jovens — Julia Cornwall (Sydney Sweeney), Anya Corazón (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O’Connor) — que, no futuro, estão destinadas a se tornarem heroínas poderosas. A ameaça, porém, surge na figura de Ezekiel Sims (Tahar Rahim), que busca eliminar as jovens antes que elas descubram suas verdadeiras forças.