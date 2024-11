Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de dezembro trará novidades imperdíveis para o catálogo do Prime Video, com produções que prometem encantar públicos diversos. Histórias cativantes, universos únicos e atuações marcantes serão destaques entre os lançamentos. Além disso, a plataforma seguirá ampliando sua oferta com opções que transitam por diferentes gêneros, garantindo momentos de entretenimento inesquecíveis.

Abaixo, 5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em dezembro!

1. Melou (06/12)

“Melou” explora a ganância, o crime e a peculiaridade cultural do roubo de xarope de bordo no Canadá (Imagem: Reprodução digital | Jan Thijs 2023)

“Melou” é uma série de comédia baseada no notório “Grande Roubo de Xarope de Bordo”, ocorrido no Canadá em 2012, quando milhões de dólares em xarope foram furtados das reservas nacionais. A trama acompanha Ruth Landry, uma determinada produtora desse adoçante que, ao enfrentar dificuldades impostas por autoridades burocráticas, decide arquitetar um ousado plano de roubo.

A série é estrelada por Margo Martindale, vencedora de três prêmios Emmy, que dá vida à protagonista Ruth. Dirigida por Michael Dowse, Joyce Wong e Jonathan Levine, “Melou” oferece uma abordagem humorística e crítica sobre ganância e crime, ambientada na cultura canadense.

2. Tony (07/12)

“Tony” emociona ao trazer a trajetória de superação e paixão de um ícone da música romântica portuguesa, desde a infância humilde até a consagração (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A minissérie “Tony” narra a trajetória inspiradora de Tony Carreira, um dos maiores nomes da música romântica em Portugal, e explora desde sua infância humilde em Armadouro, marcada pela pobreza, passando pelos anos como imigrante na França e o início de sua carreira, até a consagração como ícone nacional.

Cada episódio (são quatro) é inspirado em uma música emblemática do artista, entrelaçando momentos pessoais e profissionais de forma emocionante. Gabriel Conde, Duarte Estrela e Carlos Félix interpretam o cantor em diferentes fases da vida, enquanto figuras importantes, como seus pais e sua ex-mulher, ganham destaque no elenco liderado por Bárbara Lourenço, Duarte Grilo e Cleia Almeida.

3. TÁR (10/12)

Em “TÁR”, Cate Blanchett dá vida a uma artista brilhante cuja ambição desafia as barreiras da ética e do controle (Imagem: Reprodução digital | Focus Features, LLC)

“TÁR” é um drama psicológico intenso dirigido por Todd Field, conhecido por explorar as complexidades humanas em seus filmes. A história gira em torno de Lydia Tár, uma renomada maestrina e compositora interpretada por Cate Blanchett, que alcançou aclamação global ao se tornar a primeira mulher a liderar a prestigiada Orquestra Filarmônica de Berlim. O filme investiga de maneira profunda a relação entre genialidade, poder e os impactos das decisões morais na vida pública e privada de uma figura de destaque.

Ambientado em um cenário artístico contemporâneo, “TÁR” não apenas retrata o auge da carreira de Lydia, mas também sua queda, à medida que decisões controversas e segredos do passado vêm à tona. O roteiro é uma análise sobre a busca pela perfeição artística e as pressões que ela impõe, trazendo reflexões sobre as dinâmicas de poder e a cancelabilidade na era moderna.

4. Secret Level (10/12)

“Secret Level” celebra o universo dos games com episódios antológicos que transformam clássicos como “Dungeons & Dragons” em narrativas emocionantes (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

“Secret Level” é uma série antológica criada por Tim Miller, responsável pelo sucesso “Love, Death & Robots”. Inspirada em jogos icônicos como “Dungeons & Dragons”, “PAC-MAN”, “Mega Man”, “Warhammer 40,000” e títulos da PlayStation Studios, cada um dos 15 episódios apresenta histórias originais ambientadas nesses universos.

A produção combina ação, aventura e referências nostálgicas para criar um espetáculo visual e narrativo que promete agradar tanto os gamers quanto fãs de animações ousadas. Um dos grandes destaques da série é a presença de Keanu Reeves no elenco de dublagem, emprestando sua voz e carisma a um personagem ainda mantido em segredo.

5. Sua Culpa (27/12)

Em “Sua Culpa”, amores e segredos colidem enquanto Noah e Nick enfrentam desafios que testam os limites de sua conexão e os vínculos familiares (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

“Sua Culpa” é a sequência do sucesso “Minha Culpa”, continuando a história de Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Guevara). Apesar das tentativas de seus pais de separá-los, o amor entre eles aparenta ser inabalável. No entanto, o emprego dele e a entrada dela na faculdade abrem suas vidas para novos relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada vingativa e da mãe de Nick, com intenções obscuras, abalam não só o relacionamento deles, mas também toda a família Leister.