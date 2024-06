5 filmes e séries que estreiam na Netflix em julho

Julho promete ser um mês repleto de lançamentos empolgantes para os assinantes da Netflix. Entre as novidades, há a série documental esportiva “Sprint”, que mostra os bastidores da preparação de atletas para grandes competições. Além disso, para os fãs de “Um Tira da Pesada”, chega a sequência do filme com Eddie Murphy reprisando seu papel icônico como policial.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix em junho!

1. Sprint (02/07)

O documentário esportivo ‘Sprint’ mostra a trajetória dos velocistas no Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental acompanha os bastidores dos atletas que buscam se destacar como os mais rápidos do mundo no Campeonato Mundial de Atletismo de 2023. A produção também mostra a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Acompanhando velocistas renomados como Sha’Carri Richardson, Noah Lyles e Shericka Jackson, cada episódio revela os momentos cruciais em que uma fração de segundo pode definir o futuro desses atletas. A série apresenta ainda os sacrifícios pessoais enfrentados por eles para se consagrarem como os melhores e mais rápidos do mundo.

2. Um tira da pesada 4: Axel Foley (03/07)

O filme ‘Um tira da pesada 4: Axel Foley’ traz Eddie Murphy de volta ao papel de um policial (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Continuação da franquia de sucesso “Um Tira da Pesada”, o novo filme traz Eddie Murphy de volta ao papel de Axel Foley, que retorna a Beverly Hills para enfrentar um novo caso que pode ameaçar a vida de sua filha Jane (Taylour Paige). No longa, ele suspeita da presença de policiais corruptos dentro da delegacia, além de um novo grupo de criminosos na cidade.

Ao lado de sua filha, seus antigos colegas Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) e um novo parceiro, Bobby (Joseph Gordon-Levitt), eles correm contra o tempo para desvendar esse mistério. O filme promete reviver a energia dos clássicos anteriores, com cenas de perseguição emocionantes, mantendo o humor afiado característico do policial.

3. Pedaço de mim (05/07)

Em ‘Pedaço de mim’, Liana precisa enfrentar diversos desafios diante de uma gravidez rara (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A nova série brasileira original do streaming narra, em 17 episódios, a jornada de Liana (Juliana Paes), uma mulher apaixonada por crianças que sonha em ser mãe, mesmo diante das dificuldades em seu casamento com Tomás (Vladimir Brichta).

Após descobrir uma traição do marido, ela enfrenta um trauma ainda maior ao sofrer um abuso sexual. Em uma rara ocorrência científica, conhecida como superfecundação heteroparental, cada criança concebida é filha de um pai diferente. Então, Liana vive o dilema dessa gravidez complicada, lidando com a desconfiança de seu marido e enfrentando uma trama repleta de reviravoltas que exploram sonhos e aprendizados profundos.

4. O imaginário (05/07)

Na animação ‘O imaginário’, acompanhamos a busca de Rudger por Amanda para continuar existindo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme é dirigido e produzido por ex-veteranos do Studio Ghibli e inspirado no livro de A.F. Harrold com o mesmo nome. A história segue Rudger, amigo imaginário de Amanda. Quando ela desaparece misteriosamente, Rudger acaba sendo transportado para o mundo dos Imaginários.

Ameaçado pela iminência de deixar de existir, já que sua existência depende da imaginação de Amanda, ele se une a novos amigos imaginários para procurá-la. A história é comovente e repleta de fantasia, proporcionando uma aventura emocionante e tocante tanto para crianças quanto para adultos.

5. Babilônia (15/07)

O filme ‘Babilônia’ retrata a transição do cinema mudo para os filmes falados (Imagem: Reprodução digital | Netflix)



O filme se passa na década de 1920, em Los Angeles, e retrata a transição de Hollywood do cinema mudo para os filmes falados. A história segue três atores: Jack Conrad (Brad Pitt), cuja carreira enfrenta um declínio com essa mudança; Nellie LaRoy (Margot Robbie), cuja vida extravagante é marcada pela oportunidade de se tornar a nova ‘it girl’ da época; e Manny Torres (Diego Calva), um ator novato que enfrenta os desafios para se tornar grande e se destacar durante a mudança. O longa celebra o cinema em toda a sua capacidade de inspirar, ao mesmo tempo que explora os excessos que os atores enfrentam em busca do sucesso.