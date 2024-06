5 filmes e séries para aprender sobre o autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), também conhecido como autismo, é uma condição neurológica e de desenvolvimento que afeta a maneira como uma pessoa percebe e interage com o mundo ao seu redor, podendo apresentar desafios na comunicação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos.

O autismo afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). No entanto, é um transtorno frequentemente mal compreendido pela sociedade. Em vista disso, filmes e séries têm investido na abordagem para promover a conscientização da população, oferecendo representações variadas e informativas sobre a vida de pessoas autistas.

A seguir, confira algumas dessas obras para você compreender melhor o autismo!

1. O Milagre de Tyson (2022)

“O Milagre de Tyson” conta a história de um jovem que treina para correr uma maratona e conquistar a aprovação do pai (Imagem: Reprodução digital | Planet 9 Productions, Beautiful Lie Pictures e Pace Pictures)

Baseado em uma história real, “O Milagre de Tyson”, dirigido e roteirizado por Kim Bass, gira em torno da vida do jovem Tyson Hollerman (Major Dodson), um menino de 15 anos autista que costumava estudar em casa, mas passa a frequentar a escola. Enfrentando bullying no ambiente escolar e dificuldades em casa com a família, um dia ele conhece Aklilu (Barkhad Abdi), um maratonista campeão, que o ajuda a correr uma maratona para ganhar a aprovação do pai, um treinador de time de futebol juvenil.

Onde assistir: Netflix, YouTube, Google Play Filmes e TV e Amazon Prime Video.

2. Uma Advogada Extraordinária (2022)

“Uma Advogada Extraordinária” acompanha a trajetória de uma jovem advogada que tenta superar os obstáculos impostos a ela diariamente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma série original sul-coreana, “Uma Advogada Extraordinária” acompanha a história de Woo Young Woo (Park Eun Bin), uma advogada autista de 27 anos. Graduada com honras na faculdade de direito da Universidade Nacional de Seul, Young-woo possui uma memória fotográfica excepcional e habilidades analíticas incomparáveis. No entanto, enfrenta desafios diários devido à sua dificuldade com interações sociais e comunicação. Ao ingressar em um prestigiado escritório de advocacia, ela navega por complexos casos legais e, ao mesmo tempo, luta para ser aceita e compreendida por seus colegas.

Onde assistir: Netflix.

3. Farol das Orcas (2017)

“O Farol das Orcas” conta a história de uma mãe determinada a ajudar seu filho autista apaixonado por orcas (Imagem: Reprodução digital | Wanda Visón, Pampa Film, Histórias Cinematograficas Cinemania)

Dirigido por Gerardo Olivares, “Farol das Orcas” é um filme baseado na história real de Roberto Bubas, um guarda florestal de Chubut. O longa conta a história de Lola (Maribel Verdú), uma mãe determinada a ajudar seu filho autista, Tristán (Joaquín Rapalini).

Após perceber a reação positiva do menino ao assistir um documentário sobre orcas na Patagônia, Lola decide viajar com o garoto até o remoto farol em que vive Beto (Joaquín Furriel), o biólogo marinho protagonista do documentário. Ele, inicialmente cético, acaba aceitando ajudar Tristán, e juntos embarcam em uma jornada de conexão com a natureza e autodescoberta.

Onde assistir: Netflix.

4. The Good Doctor: O Bom Doutor (2017)

“The Good Doctor: O Bom Doutor” narra a história de um um jovem cirurgião com autismo e síndrome de Savant (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Television, ABC Studios, Shore Z Productions, 3AD e Entermedia)

Estrelada por Freddie Highmore, a série dramática segue a trajetória do Dr. Shaun Murphy, um jovem cirurgião com autismo e síndrome de Savant. Na história, ele deixa sua pacata vida em uma cidade do interior para se juntar à equipe de cirurgia de um renomado hospital em San Jose, Califórnia.

Apesar de enfrentar preconceito por parte de alguns colegas, ele utiliza suas habilidades e sua memória fotográfica para salvar vidas e resolver casos médicos complexos. Ao longo da trama, ele não apenas demonstra seu valor como médico, mas também enfrenta desafios pessoais e profissionais, lutando para ser aceito e compreendido em um ambiente de alta pressão.

Onde assistir: Globoplay.

5. Atypical (2017)

“Atypical” acompanha a vida de um jovem autista que busca independência, autoconhecimento e, principalmente, uma namorada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Robia Rashid, “Atypical” é uma série de comédia dramática com quatro temporadas. A obra narra a vida de Sam Gardner (Keir Gilchrist), um jovem de 18 anos no espectro autista, que busca independência e autoconhecimento – começando por arrumar uma namorada. Paralelamente, a família de Sam, composta pela mãe superprotetora Elsa (Jennifer Jason Leigh), pelo pai compreensivo Doug (Michael Rapaport) e pela irmã protetora Casey (Brigette Lundy-Paine), enfrenta as suas próprias crises e evoluções pessoais, tudo isso de forma emocionante e bem-humorada.

Onde assistir: Netflix.