5 filmes e séries imperdíveis que estreiam na Netflix em agosto de 2025

Agosto chega com lançamentos incríveis na Netflix que prometem prender sua atenção do começo ao fim. Entre os destaques, está a aguardada segunda temporada de “Wandinha”, trazendo novos mistérios eletrizantes na escola Nunca Mais. O documentário “Jerry Jones e seus Cowboys” explora os bastidores da ascensão dos Dallas Cowboys e seu impacto na NFL (National Football League). Por fim, o dorama “Bon Appétit, Vossa Majestade” apresenta uma envolvente história de época que mistura romance e gastronomia de forma irresistível.

Abaixo, confira 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam na Netflix em agosto!

1. Wandinha – 2ª temporada (06/08)

Em “Wandinha”, a personagem tenta impedir que suas visões assustadoras se tornem reais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Durante seu segundo ano na escola Nunca Mais, Wandinha (Jenna Ortega) começa a ser assombrada por visões perturbadoras — entre elas, um presságio envolvendo Enid (Emma Myers), sua única amiga próxima. O que a atormenta ainda mais é o fato de que esse destino pode ser consequência direta de suas próprias ações. Determinada a reverter esse cenário, ela embarca em uma jornada arriscada para evitar o pior.

Morticia (Catherine Zeta-Jones), sua mãe, teme que a filha esteja seguindo o mesmo caminho obscuro que ela trilhou no passado. Enquanto os poderes de Wandinha se tornam mais instáveis, segredos antigos começam a emergir — tanto da escola quanto da própria família Addams.

2. Bullet train (10/08)

Em “Bullet train”, Ladybug precisa recuperar uma maleta em um trem cheio de assassinos profissionais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “Bullet Train”, Brad Pitt dá vida a Ladybug, um mercenário cansado da própria sorte que aceita uma tarefa aparentemente simples: embarcar em um trem-bala rumo a Kyoto para recuperar uma maleta. No entanto, o que parecia ser um serviço fácil se complica quando ele descobre que outros passageiros — também assassinos profissionais com missões próprias — estão a bordo, entre eles a manipuladora Prince (Joey King), os imprevisíveis irmãos Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) e Lemon (Brian Tyree Henry), além do vingativo White Death (Michael Shannon). À medida que o trem avança, segredos se cruzam, traições são reveladas e a tensão aumenta em um ambiente fechado e explosivo.

3. Jerry Jones e seus cowboys (19/08)

O documentário “Jerry Jones e seus Cowboys” mostra a ascensão do Dallas Cowboys nos anos 90 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental investiga a transformação promovida por Jerry Jones após assumir o comando do Dallas Cowboys em 1989, impactando tanto a gestão quanto o desempenho do time em campo. O conteúdo mostra como, durante os anos 1990, foi construída uma dinastia no futebol americano, com a conquista de três títulos do Super Bowl e uma abordagem inovadora na administração da franquia.

Além de retratar as vitórias esportivas, a produção destaca como Jones integrou entretenimento e marketing ao futebol americano, elevando os Cowboys à condição de marca esportiva mais valiosa do mundo. A narrativa oferece uma análise detalhada do executivo que revolucionou a NFL (National Football League) e construiu um legado que ainda gera admiração e debates.

4. Refém (21/08)

Em “Refém”, Abigail precisa tomar decisões que podem afetar o futuro de sua família e do Reino Unido (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O thriller político acompanha a primeira-ministra do Reino Unido, Abigail Dalton (Suranne Jones), cujo mundo é virado de cabeça para baixo após o rapto inesperado do seu marido. Ao mesmo tempo, a presidente da França, Vivienne Toussaint (Julie Delpy), enfrenta chantagens e ameaças que colocam em risco sua liderança. Diante dessa situação delicada, as duas mulheres precisam superar rivalidades históricas e unir forças para descobrir os responsáveis por esses ataques e tomar decisões difíceis que podem afetar o destino de suas nações.

5. Bon Appétit, Vossa Majestade (23/08)

Em “Bon appétit, vossa majestade”, Yeon Ji Yeong viaja no tempo e precisa agradar o paladar de um rei exigente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história acompanha uma talentosa chef especializada na culinária francesa, Yeon Ji Yeong (Lim Yoon-a), que, de forma inexplicável, é transportada para uma época passada, onde precisa se adaptar à vida na corte real de um reino antigo. Nesse novo cenário, ela é designada para preparar pratos para um rei conhecido por seu paladar exigente e temperamento difícil, Rei Yi Heon (Lee Chae-min). Enquanto enfrenta os desafios de cozinhar para a nobreza e lidar com as intrigas do palácio, uma relação complexa e cheia de nuances começa a se formar entre a chef e o monarca.