5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Maio promete agitar o catálogo da Netflix com uma programação eclética e cheia de surpresas. Entre dramas históricos brasileiros, comédias e thrillers policiais, a plataforma aposta em títulos que atendem aos mais variados perfis de assinantes.

Para ajudar na escolha, reunimos os lançamentos mais aguardados da Netflix em maio de 2026 — de um clássico do cinema de ação que retorna ao streaming até uma minissérie nacional que promete emocionar fãs do futebol e da história do Brasil. Confira o que está por vir!

1. Sr. e Sra. Smith – 01/05

“Sr. e Sra. Smith” acompanha um casal de assassinos de aluguel que descobre que trabalha para agências rivais e passa a ser alvo um do outro (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil)

Disponível na Netflix a partir do primeiro dia do mês, o clássico de 2005, dirigido por Doug Liman, com roteiro de Simon Kinberg, é uma ótima pedida para quem curte ação com humor. John e Jane Smith, vividos por Brad Pitt e Angelina Jolie, são um casal aparentemente comum que leva uma vida entediada — até descobrirem que cada um trabalha secretamente como assassino de aluguel para agências rivais. A situação muda de vez quando ambos recebem uma missão que os coloca frente a frente como alvos um do outro.

Curiosidade: inicialmente, Johnny Depp e Nicole Kidman estavam cotados para os papéis principais, mas foi a contratação de Angelina Jolie que convenceu Brad Pitt a retornar ao projeto após uma breve desistência.

2. Personas – 07/05

“Personas” narra a história real de funcionários da alfândega britânica recrutados para se infiltrar em gangues de tráfico de drogas nos anos 1990 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirada em uma história real quase desconhecida, esta série britânica, criada por Neil Forsyth, acompanha funcionários comuns da alfândega recrutados secretamente para se infiltrar em gangues de tráfico de drogas no início dos anos 1990 no Reino Unido. Sem treinamento tático ou recursos tecnológicos, esses agentes improvisados operaram no limite entre a vida e a morte, muitas vezes à custa da própria sanidade e das relações familiares.

Tom Burke interpreta Guy, agente inspirado no real Guy Stanton, um homem que vê na missão a chance de provar seu valor. Steve Coogan vive Don, o chefe das operações que carrega o peso de guiar amadores pelo perigo. Com seis episódios, a série explora a adrenalina da infiltração, bem como o custo psicológico de passar a maior parte do tempo sendo outra pessoa.

3. Criaturas Extraordinariamente Brilhantes – 08/05

“Criaturas Extraordinariamente Brilhantes” conta a história de uma viúva que forma uma parceria com um polvo-gigante e um jovem em busca de família (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O drama dirigido por Olivia Newman — que também assina o roteiro ao lado de John Whittington — promete emocionar com uma história improvável e cheia de delicadeza. Tova, uma viúva que trabalha em um aquário, forma uma parceria inusitada com Marcellus, um ranzinza polvo-gigante que habita um dos tanques, e com um jovem recém-chegado à cidade em busca de família. Juntos, os três desvendam um mistério que transforma suas vidas e restaura a capacidade de encantamento de Tova. Sally Field lidera o elenco, ao lado de Lewis Pullman e Colm Meaney.

4. Nêmesis – 14/05

“Nêmesis” coloca frente a frente um criminoso especialista e um brilhante detetive em uma disputa que vai além do confronto clássico entre o bem e o mal (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Courtney A. Kemp, responsável pelo sucesso de “Power”, esta série policial acompanha dois homens de lados opostos da lei: um criminoso especialista e um brilhante detetive em uma disputa que promete subverter o gênero a cada passo. A trama vai além do confronto clássico entre o bem e o mal para explorar o que motiva, sustenta e, no limite, destrói cada um deles. Matthew Law e Y’Ian Noel lideram o elenco, com Sophina Brown, Jeff Pierre, Cedric Joe, Stephanie Sigman e Quincy Isaiah entre os destaques.

5. Brasil 70: A Saga do Tri – 29/05

“Brasil 70: A Saga do Tri” mergulha nos bastidores da histórica campanha da Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato da Copa do Mundo de 1970 em meio à Ditadura Militar (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Encerrando o mês com chave de ouro, esta minissérie brasileira mergulha nos bastidores da histórica campanha da Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato da Copa do Mundo de 1970, no México — tudo isso em meio ao contexto da Ditadura Militar. Criada por Naná Xavier e Rafael Dornellas e dirigida por Paulo Morelli, Pedro Morelli e Quico Meirelles, a produção traz Rodrigo Santoro como João Saldanha, Bruno Mazzeo como Zagallo e Lucas Agrícola como Pelé. Marcelo Adnet, Ravel Andrade, Val Perré e Lara Tremouroux completam o elenco. São seis episódios que prometem retratar não apenas o futebol, mas os dilemas humanos e políticos de uma das gerações mais talentosas da história do esporte brasileiro.