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5 filmes e séries do Prime Video que prometem bombar em junho de 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 26/05/26 18h06
Junho promete movimentar o catálogo do Prime Video com uma seleção eclética (Imagem: Hamara | Shutterstock)

Junho promete movimentar o catálogo do Prime Video com uma seleção eclética de filmes e séries para agradar diferentes perfis de telespectador. Há animação de fantasia para os fãs de RPG, romance literário adaptado para as telas, sequência de franquia consolidada e um dorama de comédia romântica para completar a fila.

A seguir, confira os 5 títulos mais aguardados do mês — e quando cada um chega ao Prime Video!

1. A Lenda de Vox Machina – 4ª temporada (03/06)

Personagens de "A Lenda de Vox Machina" reunidos lado a lado para lutar
“A Lenda de Vox Machina” acompanha oito heróis unidos em missões cada vez mais arriscadas para salvar o reino de poderosas forças mágicas das trevas (Imagem: Reprodução digital | Metapigeon,Titmouse, Inc. e Amazon MGM Studios)

Quem acompanha as aventuras do grupo mais improvável de heróis do reino de Exandria pode comemorar: a quarta temporada de “A Lenda de Vox Machina” chega ao Prime Video com episódios lançados semanalmente a partir do dia 03 de junho. Baseada nas campanhas de RPG da websérie “Critical Role”, a animação acompanha oito heróis unidos em missões cada vez mais arriscadas para salvar o reino de poderosas forças mágicas das trevas.

O elenco de dubladores reúne os próprios fundadores e membros do Critical Role: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Matthew Mercer, Liam O’Brien, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham, todos emprestando voz aos personagens que ajudaram a criar nas mesas de RPG antes de chegarem às telas.

2. Depois Daquele Ano (10/06)

Casal de "Depois Daquele Ano" abraçados
“Depois Daquele Ano” acompanha uma intensa jornada de amor, explorando primeiros amores, reencontros e decisões que deixam marcas para toda a vida (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A série é baseada no best-seller “Every Summer After”, da autora Carley Fortune, que se tornou um fenômeno editorial ao permanecer por 16 semanas na lista de mais vendidos do The New York Times, ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas e acumular mais de 81 milhões de visualizações no TikTok.

A trama acompanha uma intensa jornada de amor ao longo de seis anos e uma semana em Barry’s Bay, uma cidade tradicional à beira de um lago, explorando primeiros amores, reencontros e decisões que deixam marcas para toda a vida.

3. Por Cima do Seu Cadáver (10/06)

Protagonista de "Por Cima do Seu Cadaver", usando blusa preta e cabelo preso, olhando para frente
“Por Cima do Seu Cadáver” acompanha um casal em crise que decide viajar para uma cabana isolada nas montanhas, enquanto planejam matar um ao outro (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Remake do thriller irlandês “The Trip”, “Por Cima do Seu Cadáver”, prometendo unir suspense e comédia em uma narrativa cheia de reviravoltas. Estrelado por Jason Segel e Samara Weaving, o filme acompanha um casal em crise que decide viajar para uma cabana isolada nas montanhas. O que parecia uma tentativa de reconciliação, no entanto, logo se revela bem mais sombrio: ambos planejam, secretamente, matar um ao outro.

A situação se complica ainda mais quando três pessoas ainda mais perigosas entram em cena, elevando o nível de tensão e desencadeando uma sequência de violência, mal-entendidos e reviravoltas, em que sobreviver vira apenas um detalhe. O roteiro é assinado por Nick Kocher e Brian McElhaney, e o elenco ainda conta com nomes como Timothy Olyphant, Juliette Lewis, Paul Guilfoyle e o lutador do UFC Keith Jardine.

4. Sua Culpa: Londres (17/06)

Casal de "Sua Culpa: Londres", um ao lado do outro em frente a mesa de sinuca
A sequência de “Sua Culpa: Londres” traz Noah e Nick ainda mais conectados e apaixonados, mas enfrentando o maior teste do relacionamento até agora (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Para os fãs da franquia iniciada em “Minha Culpa: Londres”, a sequência chega trazendo Noah e Nick ainda mais conectados e apaixonados, mas enfrentando o maior teste do relacionamento até agora. Enquanto Noah embarca para a Universidade de Oxford para continuar os estudos, Nick mergulha em uma rotina cada vez mais intensa no trabalho. A distância abre espaço para inseguranças, ciúmes e sentimentos inesperados.

Asha Banks e Matthew Broome retornam nos papéis principais, e a sequência apresenta novos personagens que complicam ainda mais a dinâmica do casal: Sophia, uma jovem ambiciosa que se aproxima de Nick; Michael, um estudante de Oxford que cria conexão com Noah; Briar, nova amiga de Noah com intenções nem tão inocentes; e Cruz, figura ligada ao perigoso universo das corridas clandestinas. O filme é a segunda parte do remake britânico inspirado na trilogia “Culpables”, da escritora Mercedes Ron.

5. See You At Work Tomorrow! (22/06)

Casal de "See You At Work Tomorrow!", sentados lado a lado em um ônibus
“See You At Work Tomorrow!” acompanha uma funcionária à beira do burnout que inicia um novo projeto com o chefe e acaba vivendo uma química inesperada (Imagem: Reprodução digital | Studio Dragon e Prime Video)

Encerrando o mês com uma aposta no universo dos doramas, o Prime Video traz a comédia romântica de escritório “See You At Work Tomorrow!”, produzida pelo Studio Dragon. A trama acompanha Cha Ji-yoon, uma funcionária à beira do burnout que embarca em um novo projeto ao lado do chefe Kang Si-woo — e acaba desenvolvendo uma química completamente inesperada com o rapaz, que sempre pareceu frio e distante.

Seo In-guk, conhecido pelos papéis em “O Jogo da Morte” e “Namorado por Assinatura”, protagoniza a produção ao lado de Park Ji-hyun, de “Eu, Você e Toda uma Vida”. O elenco conta ainda com Kang Min-a, Choi Kyung-hoon e Won Gyu-bin.

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