5 filmes e séries de mistério para maratonar na Netflix

Mistério, tensão e reviravoltas inesperadas são ingredientes que tornam certas produções impossíveis de pausar. A Netflix reúne títulos que exploram justamente essa sensação de dúvida e descoberta, fazendo o público acompanhar cada detalhe com atenção.

Selecionamos 5 filmes e séries de mistério para assistir na Netflix que valem a maratona. São histórias que brincam com a percepção e mostram como a verdade pode estar mais perto — e mais escondida — do que se imagina. Confira!

1. Dark (2017-2020)

Em “Dark”, o desaparecimento de duas crianças revela segredos antigos que unem quatro famílias em uma cidade alemã (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Em “Dark”, o desaparecimento de duas crianças muda completamente a rotina de Winden, uma pequena cidade da Alemanha. Quatro famílias passam a lidar com verdades escondidas e ligações antigas que atravessam o tempo, mostrando que nada é realmente o que parece.

A série prende pela construção dos segredos e pelas conexões inesperadas entre os personagens. Cada capítulo revela uma nova peça do quebra-cabeça, explorando temas como destino, culpa e repetição.

2. The Sinner (2017-2021)

“The Sinner” apresenta histórias diferentes em cada temporada, explorando o lado psicológico por trás de atos violentos (Imagem: Reprodução digital | USA Network)

Em “The Sinner”, o detetive Harry Ambrose (Bill Pullman) tenta descobrir o que leva pessoas comuns a cometerem crimes violentos. A cada temporada, ele se depara com situações diferentes — de uma mulher que ataca um desconhecido sem motivo aparente a um menino acusado de matar os pais durante uma viagem.

Os casos investigados mostram como decisões e traumas podem distorcer a noção de certo e errado. Ambrose precisa enfrentar não só os suspeitos, mas também seus próprios limites ao tentar entender o que se passa por trás de cada crime.

3. Obsessão Secreta (2020)

“Obsessão Secreta” acompanha Jennifer, uma mulher em recuperação que começa a desconfiar das pessoas mais próximas. (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “Obsessão Secreta”, Jennifer Williams (Brenda Song) acorda em um hospital sem lembrar dos últimos acontecimentos após um ataque violento. Ao seu lado está Russell (Mike Vogel), o homem que se apresenta como seu marido e se mostra dedicado a ajudá-la na recuperação. Sem memória e ainda frágil, ela aceita voltar para casa com ele, tentando retomar uma rotina que lhe parece estranha. No entanto, detalhes começam a despertar dúvidas sobre quem ele realmente é — e sobre o que aconteceu antes da agressão.

O filme, dirigido por Peter Sullivan, constrói sua tensão a partir da incerteza e da desconfiança. A sensação constante de perigo acompanha a protagonista à medida que fragmentos do passado retornam, revelando uma verdade sombria.

4. A Garota na Fita (2023)

Em “A Garota na Fita”, uma mulher investiga o desaparecimento de uma criança e revive lembranças que tentou esquecer (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada no livro de Javier Castillo, “A Garota na Fita” acompanha Miren (Milena Smit), uma jornalista que decide investigar o sumiço de uma menina durante um desfile em Málaga, na Espanha. Determinada a ajudar a família, ela acaba revivendo lembranças dolorosas de seu passado.

Com foco na busca por respostas, a série mantém o suspense até o final. A cada nova pista, a investigação ganha contornos mais pessoais, mostrando o quanto a verdade pode ferir tanto quanto o mistério que se tenta resolver.

5. A Mulher na Cabine 10 (2025)

O filme “A Mulher na Cabine 10” acompanha uma viagem que se transforma em uma perigosa caçada por respostas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “A Mulher na Cabine 10”, Lo (Keira Knightley) é uma jornalista enviada para cobrir um cruzeiro de luxo. Durante a noite, ela ouve um grito e vê um corpo cair na água, mas ninguém acredita no que ela diz — todos afirmam que nenhum passageiro está desaparecido.

Sozinha e desacreditada, Lo decide descobrir o que aconteceu, mesmo colocando a própria vida em risco. O filme combina tensão crescente e incerteza, com um cenário que reforça o medo de estar presa em meio ao mar, sem saber em quem confiar.